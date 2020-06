Na rozdíl od předešlých let budou Dvorky tentokrát pouze jednodenní. Začínat se bude v 10 hodin, předpokládaný konec je pak v 19 hodin. Obdivovat různé výtvarné umění budou moci příchozí celkem na 27 místech Podprůhonu. Pořadatelé tentokrát neorganizují doprovodný hudební program v podobě velkých koncertů. Návštěvníci si ovšem užijí několik menších a komornějších koncertů. V předvečer Dvorků, tedy v pátek 12. června, se hřiště na Bukovce promění v letní kino od 21 hodin lidé zhlédnout film jízda.

Zdroj: Deník

Cyklisté se vydají kolem Velké Dobré

KDY: 13. června, 9:00 až 13:00

KDE: Dětské hřiště u kulturního domu, Velká Dobrá

ZA KOLIK: Volně přístupné



Milovníci cyklistiky by si měli do svým diářů zapsat závod Na kole kolem Velké Dobré. V rámci něho budou moci vyrazit na celkem tři trasy, a to 13, 28 a 48 kilometrů dlouhé. Přihlášení a průběžný start závodu bude v době od 9 do 10 hodin, vyhlášení výsledků je předpokládáno kolem 13. hodiny. Startovné je zdarma, každý z cyklistů obdrží účastnickou placku.

Zdroj: Deník / Josef Beneš

Bazar pomůže zvířatům už poosmé

KDY: 13. a 14. června, 13:00 až 17:00

KDE: Hotel Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné



Osmý ročník Velkého charitativního bazaru Radia Relax se uskuteční v atriu Hotelu Kladno, a to o nadcházejícím víkendu 13. a 14. června. Veřejnost bude tímto způsobem moci pomoci zvířatům, které nepotkal příliš záviděníhodný osud. Příchozí na něm budou moci nakoupit obuv, módní doplňky, dětské, dámské, pánské oblečení nebo bižuterii. Celý výtěžek z prodeje poputuje na transparentní účty útulků a organizací, které pomáhají zvířatům v nouzi.



Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Kaktusáři vystaví své výpěstky

KDY: 12. až 14. června, Pá a So 10:00 až 18:00, Ne 10:00 až 15:00

KDE: Dům techniky, Kladno

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Stovky, možná tisíce, krásných kaktusů a sukulentů opět zaplní kladenský Dům techniky. Výstavu svých výpěstků v jeho prostorách pořádá Klub kaktusářů Kladno. Ti, kteří se rozhodnou výstavní místo na Sítné navštívit, si budou moci také nakoupit pěstitelské přebytky. Samozřejmostí je poradenská služba v oboru pěstování kaktusů a sukulentů. Vstupné je dobrovolné.

Zdroj: Deník / Jan Brabec

Vydají se na vandr za mlýny

KDY: 13. června, 9:00

KDE: Kynologické cvičiště, Unhošť

ZA KOLIK: Volně přístupné



Unhošťské kynologické cvičiště bude místem, kde se uskuteční další ročník Vandru za unhošťskými mlýny. Od 9 hodin budou moci lidé vyrazit na jednu ze dvou tras. Zároveň bude na cvičišti připravena naučná dovednostní stezka. Od 10 hodin bude fungovat jarmark, v rámci doprovodného programu pak vystoupí kapela Comedy@beat, žáci místní ZUŠ, Vladimír Albrecht a František Konvalinka. Zároveň budou na místě také klauni nebo pohádkové představení.



Zdroj: Jaromír Šimek