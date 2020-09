Pátečním zlatým hřebem bude vystoupení slovenské hvězdné skupiny No Name (21:00), před nimi veřejnosti zahraje také skupina Wohnout (19:00). Hvězdou sobotního programu bude Marek Ztracený (20:30). V neděli se pak fandové hudby mohou těšit na Voxela s Pokáčem (15:00) nebo na Olgu Lounovou (17:30). Příznivce hokejových Rytířů pak jistě potěší autogramiáda, která se koná v neděli od 14.15 hodin. Základní jednodenní vstupné je 100 korun.

Zdroj: Deník

Slánský tuplák pro letošní rok nahradí menší Tupláček

KDY: 5. září, 12:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Pivovar Antoš pořádá na slánském Masarykově náměstí v sobotu 5. září Tupláček 2020. Jedná se o menší pivní slavnosti, které v letošním roce nahradí Slánský tuplák. Oficiální začátek festivalu je naplánován na 12. hodinu. O patnáct minut později zahraje příchozím první interpret – kapela Bez jména. Následovat budou koncerty skupin Dilemma in Cinema, Totální nasazení, Keks, Covers for Lovers, Český srdce, Projekt Parabelum nebo Ukulele Band. Návštěvníci si budou moci vychutnat zlatavý mok z Antoše. Vstup je volný.

Bude se závodit v pumptracku

KDY: 5. září, 9:30 až 17:00

KDE: pumptrack, Kladno-Sítná

ZA KOLIK: volně přístupné



Na sítenské pumptrackové trati se v sobotu 5. září uskuteční závody, které se nazývají Pumpuj Kladno. Amatérské závody jsou určeny pro každého, kdo si chce vyzkoušet, jak dobře ovládá své kolo. „Neplatí se žádné startovné. Závod je součástí městského festivalu Kladno žije v ulicích, je určen pro jezdce na kolech, pro širokou veřejnost od malých dětí přes zkušené borce po rozvážné starce,“ uvedli organizátoři z Velo Akademie. Závod se pojede podle kategorií na dva nebo tři okruhy. Měřené jízdy začínají vždy v celou hodinu. Povinná výbava je helma, doporučujeme rukavice, chrániče kolen, loktů, pro jezdce s velkými ambicemi helmu raději integrální.

Výstava veřejnosti představí předměty z recyklovaných materiálů

KDY: do 30. září

KDE: Knihovna Václava Štecha, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Knihovna Václava Štecha ve Slaném je místem, kde si lidé od 3. do 30. září mohou prohlédnout výstavu s názvem Brána recyklace. Ta již od roku 2009 představuje širokou škálu předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů. „Od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradiční. Vytříděný odpad totiž není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, která se dá využít na výrobu nových věcí. Nyní i ve Slaném,“ uvádějí organizátoři s tím, že vstup je zdarma. Knihovna je otevřena ve všední dny kromě středy od 9 do 18 hodin a v sobotu v době od 9 do 12 hodin.

Fotograf se zaměřil na bubeníky

KDY: do 30. října

KDE: Středočeská vědecká knihovna, Kladno

ZA KOLIK: volně přístupné



Bubeníci. Tak prostý je název výstavy, která je od 2. září do 30. října k vidění ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Lidé si v rámci ní mohou prohlédnout fotografie Jiřího Michla z let 2010 až 2019, přičemž se jedná o snímky bubeníků pořízené výhradně na koncertech, a to většinou v Kladně a v Praze. „Když jsem uvažoval na jaké téma se pro následnou výstavu zaměřím, tak se sám nabízel tento okruh. Částečně je to také proto, že se amatérsky věnuji hře na bicí v rockové kapele a díky svému koníčku mám mezi muzikanty pár přátel a nejen je, které jsem také tematicky zvěčnil,“ uvedl Jiří Michl.