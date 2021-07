IZS a buštěhradští hasiči obstarají sobotní odpoledne Na Babkách

KDY: 26. června, 13:00

KDE: Buštěhrad

ZA KOLIK: Zdarma

Odpoledne s IZS a buštěhradskými hasiči čeká všechny ty, co dorazí v sobotu 26. června mezi dva rybníky Na Babkách u Buštěhradu. Od 13 hodin zde budou připraveny statické ukázky techniky dobrovolných hasičů, záchranné služby nebo policie. Milovníci akce si pak užijí také dynamické komentované ukázky činnosti složek IZS. Jednat se bude například o hašení požáru či činnost psovodů. Připraveny budou také aktivity pro děti. Ty si budou moci zasoutěžit na několika stanovištích, na místě bude také zmrzlina. Vstupné je zdarma.

Veterány opět vyrazí do vrchu

KDY: 26. června, 8:00

KDE: Knovíz

ZA KOLIK: Zdarma



Orion klub Slaný pořádá v sobotu 26. června ve spolupráci se slánským městským úřadem již jednatřicátý ročník jízdy historických vozidel do vrchu Knovíz – Olšany. Celá akce začíná osmou hodinou ranní, kdy bude docházet k přejímce vozů. Nablýskaná auta pak budou od 10 do 12 hodin k vidění na knovízském parkovišti. Od 12 hodin následuje porada s jezdci, přičemž o hodinu později startuje samotná jízda do vrchu. Předávání cen vítězům je na programu od 17 hodin před budovou OÚ Knovíz.

Sportovní dopoledne bude v Libušíně

KDY: 27. června, 8:30

KDE: Libušín

ZA KOLIK: Startovné je 200 Kč

Volnočasové středisko Labyrint pořádá na libušínské turistické základně akci, díky které si budou moci děti v neděli 27. června zasportovat. Mladí sportovci od 6 do 12 let se naučí základy míčových her, zahrají si stolní tenis či badminton nebo si vyzkouší atletickou průpravu. Vše se bude odehrávat na nově zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti. Startovné je 200 korun.

Noc sokoloven oslaví v Křivoklátu, připraven je bohatý program

KDY: 25. června, 17:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: -



Noc sokoloven si budou moci užít lidé, kteří v pátek 25. června dorazí do křivoklátské sokolovny. Od 17 hodin zde bude pro veřejnost připraven program, který nabídne například výstavu o historii Sokola nebo vyhlášení vítězů lesního běhu Malá křivoklátská 2020. Kromě toho si příchozí budou moci užít různé ukázky ze sokolské aktivity. Cvičenci předvedou různé sportovní aktivity.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.