To sobotní program bude spíše pro vyznavače tvrdší muziky. Hrát se totiž bude popová a rocková hudba. Největší hvězdou festivalu bude nejspíše Petr Bende & Band. Kromě něj se představí ještě skupiny Napořád nebo Lipany B. Band. Sobotní koncerty začínají už v 16 hodin. Vstupné je padesát korun na jeden den.

Zdroj: Deník

Do kosmu s Krtkem vyletíte už ve čtvrtek

KDY: 20. srpna 14:00

KDE: Kladenský zámek



Statutární město Kladno, Kladenský zámek a Česká astronomická společnost vás zve na vesmírné povídání s názvem Do kosmu s Krtkem. Krtek byl doopravdy ve vesmíru - v roce 2011 a 2018 na palubě amerického raketoplánu s astronautem Andrew Feustelem. A Krteček teď všem malým zájemcům o vesmíru může vyprávět, třeba to, jaké je se vznášet ve stavu beztíže. Také představí své zvířecí kamarády, kteří letěli do vesmíru už před ním.

Music on the Square / Hudba na náměstí představí Rastafidli Orkestra (reggae)

KDY: 21. srpna od 20:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: zdarma



Páteční prázdninové večery na Masarykově náměstí ve Slaném patří již pěknou řádku let koncertům festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí. A bude tomu tak i letos, kdy je hlad po živé hudbě snad ještě větší, než v minulých letech. Epidemie Covidu-19 nás zahnala k monitorům počítačů, kde jsme si sice mohli vychutnat online koncerty předních českých hudebních skupin a interpretů, ale naživo je to přeci jenom něco úplně jiného. A co vás letos na náměstí čeká? Devět pátečních večerů se skvělou hudbou různých žánrů, od country, přes blues až po roztančené reggae.

Slánský valník nabídne kapely Poletíme? i Deratizéry

KDY: 21. - 22. srpna, 9:00 - 21:00

KDE: Letní kino, Slaný

ZA KOLIK: 449 Kč



Tradiční festival na konci léta zve na koncerty kapel jako je Fast Food orchestra, Poletíme?, Švihadlo, Dilemma In Cinema, Znouzectnost, Totální nasazení, N.V.Ú. nebo Deratizéři. Areál slánského letního kina bude v pátek 21. srpna otevřen už v 9.15 hodin (začíná se hrát od 9.45 hodin), v sobotu 22. srpna půlhodinu před startem první skupiny, tj. v 9.30 hodin. Vzhledem k omezení počtu diváků z důvodu vládních nařízení na maximální počet 1000 lidí na den organizátoři hlásí, že je předprodej vyprodán. Omezené množství vstupenek bude ještě na místě.

Na noční prohlídku muzea si vezměte baterku

KDY: 22. srpna od 21 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum, Slaný

ZA KOLIK: 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti



Pro zájemce o nevšední zážitek přináší muzeum vůbec první noční procházku po budově Vlastivědného muzea. Určená je především pro rodiče s dětmi. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku stálých expozic v potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se objednávejte na kubrova@meuslany.cz nebo přímo v muzeu. Kapacita prohlídky je omezená.

Další tipy:

Výstava ukazuje město Unhošť

KDY: do 30. srpna

KDE: Melicharovo vlastivědné muzeum, Unhošť



Výstava Město Unhošť je k vidění až do konce prázdnin v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti. Po celou dobu trvání bude navíc doplňována novými exponáty a informacemi týkající se historie města a okolí, tipů na pěší i cyklo výlety a přibudou i práce dětí ze základní školy v Unhošti. Aktuálně je výstava nainstalována ve dvou přízemních místnostech a v průjezdu muzea. Tam jsou panely s tipy na výlet po mlýnech a také práce dětí ze 3. ročníků ZŠ v Unhošti na téma Moje město.

Martina Grmolenská vystavuje své fotografie na zámku

KDY: do 30. srpna

KDE: Galerie Kladenského zámku, Kladno



"Říká se, že děti dnes stráví na čerstvém vzduchu méně času než lidé odsouzení k odnětí svobody sedící ve věznicích. Jako matka dvojčat vím, jak těžké je bojovat proti lákadlům moderních technologiích a dopřát dětem dostatek čerstvého vzduchu. A tak jsme se s dvojčaty v létě roku 2017 vydali na měsíční cestu po západě USA, při níž děti měly obrovskou volnost a kromě času stráveného přesuny v autě, byly v podstatě celou dobu v přírodě. V hotelu jsme za tu dobu spali jen dvakrát. „Double trouble on the road“ je dokumentem toho, jak dětem svědčí volnost v přírodě a svoboda pohybu (tzv. jít svým tempem a rýpat klackem v zemi). Mohou jíst, kdy mají hlad, koupat se tak dlouho, jak se jim líbí, stavět domečky skřítkům kdykoli se jim zamane…"

Virtuální výstava Než rozkvetly šeříky připomíná konec války​

KDY: právě probíhá​

KDE: www.omk.cz



Na webových stránkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně si veřejnost může prohlédnout virtuální výstavu připomínající 75. výročí konce druhé světové války, kterou vytvořil historik a kurátor sbírek muzea Karel Drvola. Na se webu nachází část týkající se příjezdu Rudé armády, leteckých bojů nad Kladenskem v letech 1944 a 1945 a sekce Živá historie o fenoménu takzvaném reenactmentu, neboli historické rekonstrukce událostí. V ní se dozvíme více o činnosti regionálních klubů vojenské historie i o takzvaných bunkrácích, starajících se o prvorepubliková opevnění. Výstava je postupně doplňována.

Výstava o Karlu Čapkovi​

KDY: do 13. září, úterý - neděle: 9:00 - 17:00 hodin​

KDE: Muzeum T.G.M., Lány​



Proč přijít: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se v úterý 12. května znovu otevře veřejnosti a pro tuto příležitost si připravilo novou výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka. „Návštěvníci se v časové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou,“ uvádí muzeum.

Výstava ocelových plastik Libora Hurdy v zámecké zahradě​

KDY: do 30. září, 8:00 - 21:00​

KDE: zahrada Kladenského zámku​



Všichni, kdo zavítají do zahrady Kladenského zámku, se mohou pokochat pohledem na ocelové plastiky z dílny uměleckého kováře a sochaře Libora Hurdy. Tento umělec používá moderní povrchovou úpravu v podobě takzvané metalizace, díky které sochy lépe odolávají povětrnostním vlivům venkovního prostředí. „Mezi jeho nejmenší dílo, které vytvářel, patří snubní prsteny. Mezi největší pak čtyřmetrová socha Ferryman nebo Free Francis jedná se o kinetický objekt, sochu, která se volně otáčí již při malém vánku,“ uvádí město Kladno.