TIPY DENÍKU: Neckyáda, noc v muzeu, Pozdní slunovrat nebo hudba

Kladenský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například Music on the Square ve Slaném, kempování v kladenském muzeu nebo akce Pozdní slunovrat. Největším lákadlem víkendu ovšem nejspíš bude Neckyáda, která se koná v obci Doksy. Po koronavirové pauze se jedná o první velkou akci v této vesnici. Dokeská neskyáda se uskuteční v sobotu 18. července. Dějištěm této akce bude velký Hrázský rybník, přičemž příjezd a registrace plavidel je naplánována na rozmezí od 14 do 15 hodin. Úderem patnácté hodiny pak vyrazí bizarní plavidla na hladinu.

Posádku historického automobilu tvořil při Bobří neckyádě ženich s nevěstou, řidič a oddávající Ludvík Šmída. | Foto: DENÍK/Michal Hrabal