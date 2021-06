Cyklisté se vydají na závod Na kole kolem Velké Dobré

KDY: 12. června, 9:00

KDE: Velká Dobrá

ZA KOLIK: Startovné je zdarma

Obec Velká Dobrá pořádá v sobotu 12. června ve spolupráci s volnočasovým střediskem Labyrint cyklistický závod Na kole kolem Velké Dobré. Start je na dětském hřišti na místním Komenského náměstí. Od 9 do 10 hodin se bude možné registrovat a do 13 hodin průběžně startovat. Výsledky budou vyhlášeny úderem 13. hodiny, po dojetí posledního cyklisty. Připraveny budou tři trasy – 13, 28 a 48 kilometrů. Startovné je zdarma.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Buštěhradští znovu vyrazí soutěžit v kánoích na rybník

KDY: 12. června, 10:00

KDE: Buštěhrad

ZA KOLIK: Startovné je zdarma



Akce Buštěhrad na vodě 2021, která slibuje bohatou zábavu pro všechny milovníky vody, se koná v sobotu 12. června od 10 hodin. Sraz účastníků bude v lokalitě Na Babkách, přičemž následně se začne na místním rybníků soutěžit. Závodit se bude třeba v nejrychlejších přepádlování rybníku (vyřazovací soutěž) nebo ve slalomu mezi bójkami. Tyto disciplíny se týkají dospělých, malý slalom však bude připraven také pro děti. Kromě toho se uskuteční volné projížďky na kánoích po hladině rybníku. Startovné je dobrovolné. Chybět pochopitelně nebude ani občerstvení.

Vydejte se na výstavu Cestující M 2020

KDY: Do 29.srpna

KDE: Galerie Kladenského zámku

ZA KOLIK: 50/20 Kč

Roman Vondrouš se narodil v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér České tiskové kanceláře. Je laureátem prvních cen v prestižních mezinárodních soutěžích World Press Photo, Picture Of The Year International nebo AIPS Sport Media Awards. Je několikanásobným držitelem ocenění v národní soutěži Czech Press Photo, včetně titulu Fotografie roku 2020. Na současné kladenské výstavě prezentuje soubor sugestivních portrétů z pražského metra, vzniklých v době pandemie koronaviru. K fotografování využil nadzemní stanici metra Vyšehrad v době, kdy v několika okamžicích ozařuje tvář cestujících zapadající slunce. Součástí výstavy je i fotografie oceněná titulem Fotografie roku 2020 v soutěži Czech Press Photo.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.