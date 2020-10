Diváci si užijí sérii humorných nedorozumění a slovních přestřelek mezi živými a mrtvými. Na jevišti se představí Kajetán Písařovic, Jana Zenáhlíková, Jaromíra Mílová, Barbora Janatková, Jiří Š. Hájek, Kristina Sitková a Zuzana Fricová. Další reprízy si ti, kteří se chystají do kladenského městského divadla, mohou užít v úterý 13., v pondělí 19. a v pátek 23. října. Začíná se taktéž v 19 hodin.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Navštíví církevní stavby Slaného

KDY: 10. října, 14:00

KDE: Infocentrum Pod Velvarskou branou, Slaný

ZA KOLIK: 70 (dospělí) a 50 (děti) Kč



Od slánského Infocentra Pod Velvarskou branou se lidé již nadcházející sobotu vydají na procházku po nejvýznamnějších církevních stavbách města. Veřejnost se podívá například do kostela Nejsvětější Trojice na unikátní vestavěnou Loretánskou kapli, kostel sv. Gotharda nebo například kapli Zasnoubení Panny Marie. „Na závěr pro vás máme ještě jeden tip na sakrální perlu. Na okraji města stojí jedna z nejstarších replik Božího hrobu v České republice z roku 1665, k té si můžete udělat malou vycházku již samostatně,“ uvedli organizátoři. Akce se může zúčastnit maximálně 20 osob. Předprodej je zahájen. Dospělí za účast zaplatí 70 korun a děti 50 korun.

Děti budou soutěžit v rybaření

KDY: 10. října, 9:00

KDE: Rybník Novas, Slaný



Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný pořádá ve spolupráci s MOČRS Slaný pro děti soutěž v rybolovu s názvem Slánský kapr, která se původně měla uskutečnit 26. září. Závody jsou určeny pro volně příchozí děti do 15 let, přičemž soutěžit lze i bez povolenky, podmínkou je pouze vlastní vybavení. Lovit se bude od 9 do 12 hodin, ve 12.30 bude vyhlášení vítězů a předání cen.

Vydejte se za Václavem na Budeč

KDY: denně (volně přístupné)

KDE: Návrší Budeč

ZA KOLIK: volně přístupné



Kdo by chtěl následovat kroky svatého Václava, může se vydat výlet na návrší nedaleko obce Zákolany – na Budeč. Václav sem byl podle svatováclavských legend jako chlapec pozván, aby se zde učil čtení, psaní a zpěvu žalmů. Raně středověké hradiště Budeč bylo jedno z center přemyslovské moci. Je to jediné místo, kde je možné podívat na objekt, který se od jeho doby vůbec nezměnil. Hlavní loď rotundy svatého Petra a Pavla je kompletně zachovaná stavba Václavova strýce Spytihněva, postavená po roce 895. Nikde jinde v republice tak starý a dochovaný prostor není. Prohlídky interiéru rotundy jsou však možné pouze od května do září. Návštěvníci si kromě výletu daleko do historie užijí také krásu okolní přírody.

Kino Hutník si na víkend připravilo desítku promítání

KDY: 10. a 11. října

KDE: Kino Hutník, Kladno



Kladenské kino si na tento víkend pro své návštěvníky připravilo hned deset promítání. To sobotní odstartuje v 10.35 hodin animákem Frčíme. Následovat budou filmy Léto patří rebelům (13:00), Šarlatán (15:00), Noví mutanti (17:25) a Tenkrát podruhé (19:30). To v neděli se jako první snímek na plátně objeví dobrodružný film Léto patří rebelům, začíná v 10.30 hodin. Poté diváci zhlédnou filmy Pinocchio (12:30), Esa z pralesa (15:00), Bábovky (17:15) a Smečka (19:30).