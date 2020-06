Jeho nabitý program nabídne příchozím pozdrav slunci, Ashtanga jógu, Hormonální jógy pro ženy, párovou jógu pro dospělé, jógu pro děti a s dětmi, hudební vystoupení Václava Kořínka, Iyengar jógu, Vinjása jógu, Líla jógu, Čchi kung, Jin jógu nebo Mantry za doprovodu hudby. Vstupenky lze pořídit na e-mailu svatekjogyslany@seznam.cz nebo v prodejně Čakrám Slaný. ​

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Třebichovická burza​

KDY: 19. až 21. června, 10:00 až 14:00​

KDE: Velký sál, Třebichovice​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Nakoupit nebo prodat různé kousky oblečení nebo ostatních doplňků budou moci lidé v rámci třebichovické burzy. Ta bude přístupná všechny tři dny v době od 10 do 14 hodin, návštěvu však lze dohodnout i v jiném čase, a to na telefonním čísle 792 318 788 u paní Hofmanové.​

Zdroj: M. Bauzová

Slunovrat oslaví workshopem​

KDY: 20. června, 13:30 až 16:00​

KDE: Kavárna Sezóna, Slaný​

ZA KOLIK: 350 Kč



Ve slánské kavárně se uskuteční zážitkový výtvarný workshop, jehož tématem bude tentokrát letní slunovrat a svatojánský čas. Zúčastnění společně budou pracovat. Workshop je primárně určen pro dospělé, jeho cena je 350 korun.



Zdroj: Dalibor Blažek

V Otrubech budou hrát pétanque​

KDY: 20. června, 13:00​

KDE: Dětské hřiště, Otruby​

ZA KOLIK: 40 Kč a 25 Kč (junioři)



Oblíbený turnaj ve francouzské hře pétanque pořádá v Otrubech spolek Wotrubia už poosmnácté. Dvojčlenné týmy budou rozděleny do kategorií junioři a dospělí. První skupina zaplatí zápisné ve výši 25 korun, dospělí pak 40 korun. Následovat bude setkání se skupinou Krystal. ​

Zdroj: Aleš Kozák

Výstava s názvem Slanské jarní tání​

KDY: do 23. srpna ​

KDE: Vlastivědné muzeum Slaný ​

ZA KOLIK: 10 Kč ​



Až do 23. srpna byla mimořádně prodloužena výstava Slánské jarní tání, kterou tak nadále mohou zhlédnout návštěvníci v galerii Vlastivědného muzea Slaný. Výstava příchozím nabízí pohled do jednotlivých podsbírek muzea. „Předměty, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku, jsou pečlivě vybírány napříč depozitáři slánského muzea. Vystaveny budou zejména ty, které nebyly po mnoho let veřejnosti zpřístupněny a dokumentují pestrost muzejních sbírek,“ uvádí muzeum s tím, že důraz je kladený na výtvarné umění, umělecké řemeslo nebo textilie. Muzeum je veřejnosti otevřeno od úterý do soboty. V úterý, ve čtvrtek a v pátek ho mohou zájemci navštívit v době od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin. Vstupné na výstavy činí 10 korun na osobu. ​



Zdroj: Deník / Karel Pech