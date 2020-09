Sedmý ročník Taška festu se prezenuje jako meziplanetární kulturně společenský festivalu bez bariér, určený na podporu umění lidí s postižením. Festival se koná za podpory Středočeského Fondu kultury a památkové péče, Statutárního města Kladna a Dnů evropského dědictví. Nabídne hudbu, tanec, divadlo, filmy, literaturu, výstavy i párty. Vystoupí například Ivan Mládek a jeho Banjo band, Vladivojna la Chia a 4trio, ale i kladenská ZUŠ 5. května nebo baletní škola a kapela Vičis z Prahy. Návštěvníky čekají i bezplatné komentované prohlídky Skanzenu, speciální prohlídkové trasy jsou připravené také pro návštěvníky s hendikepem. Celý festival bude tlumočen do znakového jazyka. Vstupné je dobrovolné. Heslo festivalu: Bouráme bariéry, propojujeme světy.

Další víkendové pozvánky

Koncert Katapultu - Nostalgia tour

KDY: 11. září 19:30 - 23:00

KDE: Letní kino, Politických vězňů 1493/9, Slaný

ZA KOLIK: 390,- Kč (v předprodeji), 450,- Kč (na místě)

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny /est.1975/ od nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. Během jediného večera a samotného koncertu tak prostřednictvím stále živých písniček prožije auditorium a kapela také díky emocionálnímu náboji spolu celý život.

Kulinářský jarmark potěší milovníky zabijačky

KDY: 12. září od 11 do 23:00 hodin

KDE: Lány, před hospodou Narpa

ZA KOLIK: vstup volný



Kulinářský jarmark je spojený s ochutnávkou a prodejem zabijačkových pochoutek. Vepřové speciality nabídne David Zoubek ve spolupráci s řezníkem a uzenářem Jiřím Kučerou, další občerstvení v nabídce bude od Krčmy U spálený nohy, prodávat s etu budou i langoše, palačinky a bramborové spirálky, chybět nebude kávička a pivo či rumové speciality. Kromě toho tu u stánků najdete a můžete zakoupit burčák, mošty, koření, med, čokoládu, kávvu, kysané zelí, sýry, perníčky, marmelády, paštiky, koláče, pečivo, čerstvé ovoce a zeleninu, ale i ekodrogerii nebo podzimní vkvětiny k výsadbě čí košíkářské výrobky. O hudební doprovod se postará harmonikář Václav Chaloupka, skupina Třehusk a o večerní zábavu kapela V pantoflích. Pro děti bude připraven skákací hrad, tvořivé dílny, jízda na ponících nebo šermířské vystoupení. Na sokolském hřišti se pak v 19:00 zapálí tradiční Masarykova vatra a vystoupí tu i Lánský sbor Chorus Laneum.

Francouzské dny v Kladně

KDY: 12. září 10:00 - 11. října

KDE: po celém městě Francouzské dny zahájí 12. září v 10.00 Turnaj v pétanque, hře, tolik oblíbené ve Francii. Hrát se bude na pétanquovém hřišti v Kladně na Sletišti do 14 hodin. Dále jsou na programu 18. září od 10.00 do 19.00 hodin Francouzské trhy, jejichž slavnostní zahájení proběhne na Floriánském náměstí v 16:30 hodin a v 17.00 hodin zahraje skupina LA BELLE VIE. Trhy pokračují i 19. září od 10 do 14 hodin. Dále jsou na programu filmy, přednášky nebo od 21. září do 4. října Dny francouzské gastronomie v Restauraci Letná.

Svět kostiček - děti jsou vítané!

KDY: od 11. září do 29. listopadu

KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno

ZA KOLIK: dospělí 50,-, děti nad 6 let 25,- Kč



Výstava je určená všem příznivcům pestrobarevných kostiček. Velkým lákadlem bude diorama města Lego Friends Heartlake s pohyblivou vlakovou soupravou a kolotočem. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout i různé deskové a společenské hry a další tematicky ucelené exponáty. Tovární sety z různých časových období ze sortimentu společnosti LEGO za posledních téměř 40 let její produkce názorně představí v tematických celcích na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly dle roku vydání. Autorem putovní výstavy a tvůrce vystavených exponátů z kostiček Lego je Ing. arch. Petr Šimr, Ph.D. člen československého fóra "kostky.org", který se představuje pod přezdívkou "Peesko". Ke svojí práci přistupuje s výjimečnou trpělivostí, odhodláním a vášní. Výstava uvede exponáty i dalších vyzvaných vystavovatelů. V průběhu výstavy můžete soutěžit o stavebnici Lego! Zúčastnit se může každý návštěvník, který na recepci vyplní a odevzdá odpovědi soutěžního kvízu. Součástí výstavy je dětská herna s Lego Duplo a Lego Classic-Basic. Návštěvníci si mohou také v pokladně muzea zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé ceny.

Dny evropského dědictví ve Slaném

KDY: 12. září

KDE: Slaný, chrám sv. Gotharda a další památky



Letošní stěžejní program nabízí zejména dva nové nevídané zážitky. Jedním z nich je prohlídka dvoupatrového sklepení pod tzv. Martinickým dvorem na Masarykově náměstí čp. 1, který je chráněnou kulturní památkou. Cesta z vkusně opraveného a osvětleného prvního patra s pískovcovými portály návštěvníky zavede úzkým schodištěm za svitu lucerniček do nižšího patra tesaného do skály. Na dobrodružnou výpravu za poznáním slánského podzemí je nutné se předem objednat na určitý čas. Zdejším průvodcem bude Ing. Lukáš Hort. Vzhledem k tomu, že oficiální téma Dnů evropského dědictví 2020 je vzdělávání, byla pro zájemce připravena hra o pamětní dřevěnou minci, kdy budou muset najít tři odpovědi na třech různých místech.

Další neopakovatelný zážitek nabízí pak koncert v kostele sv. Gotharda, který bude rekonstrukcí renesančních skladeb, zakoupených přímo pro slánský chrám – originál bude v kostele příležitostně vystaven. Skladby to navíc nejsou lecjaké, jejich autorem je Charles Luython, který působil na dvoře Rudolfa II. O tom pohovoří muzikolog prof. Petr Daněk. Historické pozadí a výročí roku 1620 připomene ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném Mgr. Jan Čečrdle.