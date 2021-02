Tento týden vám přinášíme ten správný Valentýnský mix tipů. Ať fanoušci romantických filmů, skupiny Horkýže slíže nebo besed Jaroslava Duška – každý si u nás najde svoje. A pokud jste spíše příznivci "antivalentýna", nezapomeňte si naladit talkshow Ivy Pazderkové a Adély Elbel.

Dvě přebornice ve vztazích – Iva Pazderková a Adéla Elbel – vás zabaví v sobotu 13. února od dvacáté hodiny v neopakovatelné antivalentýnské talkshow na téma Rozchody stylově. | Foto: Facebook

Iva Pazderková a Adéla Elbel připravily talkshow "Rozchody stylově"

KDY: v sobotu 13. února 2021 od 20:00

KDE: vstupenky na goout.net, akce na Facebooku

ZA KOLIK: 250–1000 Kč

Mix improvizovaných stand-upů, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. Dvě přebornice ve vztazích – Iva Pazderková a Adéla Elbel – vás zabaví v sobotu 13. února od dvacáté hodiny v neopakovatelné antivalentýnské talkshow na téma Rozchody stylově. Poradí, jak se rozejít, aby si toho on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, proberou své dávné i stávající vztahy, řeknou, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande, až to zase bude možné, zatančí spolu na oblíbené love songy alias „oplodňováky“, prozradí své ženské triky a ještě mnohem víc. Vstupné je od 250 do 1000 korun.