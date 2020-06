Sportovci tak urazí celkem 42 kilometrů na kole, 330 metrů budou muset uplavat, na závěr pak budou muset ujít 25 kilometrů.

„Akce je zajišťována v okolí Kladna. Na kole se jede z Kladna k rybníku Bucek. Po přeplavání Bucku podle hráze se odjíždí na kole do Družce. Zde je zajištěna možnost občerstvení a uschování kol,“ uvádí Miroslav Pešta z Petasites Clubu Kladno.

Po převlečení účastníků do pochodového oblečení se sportovci vydají údolím Kačáku do Loděnice u Berouna. „Cestou je opět několik možností se občerstvit. Z Loděnice je zajištěn autobus asi v 18.30 hodin, který nás dopraví ke kolům do Družce a následně do Kladna,“ dodal Pešta s tím, že absolvent trasy získá diplom s čestným titulem Plechový muž, přičemž bude mít právo užívat titul Plech.

Nejedná se o závod, a tak lidé celou akci absolvují „v balíku“.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Návštěvníci hvězdárny budou v červnu pozorovat nejen Měsíc

KDY: 5., 12., 19. a 26. června, od 21 do 23 hodin

KDE: Hvězdárna Jaroslava Trnky ve Slaném

ZA KOLIK: 40 Kč



Během koronavirové pandemie byla slánská hvězdárna zavřena, to už ovšem od 1. června neplatí, a tak se lidé mohou zúčastnit dalších ze série akcí pozorování noční oblohy. Nejbližším pozorováním bude akce, která se koná v pátek 5. června od 21 do 23 hodin. „V červnu budeme pozorovat, mimo jiné, také náš Měsíc, který je od Země vzdálený jen asi 385 tisíc kilometrů, což je na vesmírné poměry krátká vzdálenost a díky této skutečnosti vám poskytneme prostřednictvím našich dalekohledů,“ uvádí slánská hvězdárna.



Zdroj: Deník / VLP Externista

Děti si zachytají ryby u Tuchlovic

KDY: 6. června, od 7.30 hodin

KDE: Rybník Salakvarda, u Tuchlovic

ZA KOLIK: nutná registrace



U rybníku Salakvarda, který se nachází nedaleko Tuchlovic ve směru na Lány, se v sobotu 6. června uskuteční dětské rybářské závody. Chytat se bude na jeden prut a jeden háček, přičemž se klání mohou zúčastnit děti do 15 let. Děti do 10 let s sebou musí mít doprovod. Akce se koná za každého počasí, startovné je dobrovolné. Začíná se v 7.30 hodin, buřty na opečení jsou zajištěny. Registrace je možná na čísle 603 485 987.



Zdroj: Deník/archiv

Doktor Dolittle dorazí se svými zvířaty do autokina v Ředhošti

KDY: 6. června, od 21.30 hodin

KDE: Autokino Ředhošť

ZA KOLIK: 150 Kč



S autokiny se v době koronavirové pandemie doslova roztrhl pytel, to ředhošťské, které sídlí v areálu místních trhů, zde promítalo již dávno před tím, než svět o novém koronaviru věděl. Užít si v něm jeden z filmů, budou moci lidé v sobotu 6. června. To bude promítnut od 21.30 hodin film Dolittle, nový snímek o známém příběhu doktora mluvícího se zvířaty. Rezervace místa je možná na stránce www.eshop.rede.cz.



Zdroj: archiv Evy Decroix

Výstava s názvem Slánské jarní tání

KDY: do 23. srpna

KDE: Vlastivědné muzeum Slaný

ZA KOLIK: 10 Kč



Až do 23. srpna byla mimořádně prodloužena výstava Slánské jarní tání, kterou tak nadále mohou zhlédnout návštěvníci v galerii Vlastivědného muzea Slaný. Výstava příchozím nabízí pohled do jednotlivých podsbírek muzea. „Předměty, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku, jsou pečlivě vybírány napříč depozitáři slánského muzea. Vystaveny budou zejména ty, které nebyly po mnoho let veřejnosti zpřístupněny a dokumentují pestrost muzejních sbírek,“ uvádí muzeum s tím, že důraz je kladený na výtvarné umění, umělecké řemeslo nebo textilie. Muzeum je veřejnosti otevřeno od úterý do soboty. V úterý, ve čtvrtek a v pátek ho mohou zájemci navštívit v době od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin. Vstupné na výstavy činí 10 korun na osobu.



Zdroj: Deník/archiv