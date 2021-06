Zahrada kladenského Labyrintu ožije tradičním Dnem dětí

KDY: 5. června, 14:00

KDE: Kladno

ZA KOLIK: Startovné 50 Kč

Kladenské volnočasové středisko Labyrint si na sobotu 5. června připravilo pro všechny děti a jejich doprovod Den dětí aneb Labyrintí sportovní hry. Na zahradě Labyrintu v Arbesově ulici v Kladně bude na příchozí čekat řada sportovních výzev jako je například hod oštěpem, lukostřelba golf nebo lezení. Na závěr bude vyhlášen nejlepších ze všech malých vícebojařů. Program začíná ve 14 hodin, předpokládaný konec akce je v 17 hodin. Každý malý závodník zaplatí startovné 50 korun.

Slaný Francouzák proběhne na Masarykovo náměstí

KDY: 5. června, 9:00

KDE: Masarykovo náměstí ve Slaném

ZA KOLIK: Zdarma



Francouzský trh proběhne na Masarykově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na prodej vín, uzenin, plodů moře, sladkostí, palačinek, ciderů, burgerů a dalších. Na trhu vystoupí v deset hodin dopoledne Marie Koldová, Kateřina Zímová a David Šarboch. V 15:00 vystoupí Funny Ukulele Band. V mezičase zahraje DJ Midou

V Kladně si veřejnost může užít relax v bazénu nebo v sauně

KDY: Od 31. května

KDE: Kladno

ZA KOLIK: Podle platnéhoceníku

Společnost Sportovní areály města Kladna otevřela v pondělí 31. května dva své bazény a finskou saunu. Zájemci si tak mohou nově jít zaplavat do plaveckého bazénu při Aquaparku Kladno nebo do plaveckého bazénu při ZŠ Norská. „Návštěvníci sportovišť již budou moci využívat šatny a sprchy a maximální kapacita sportoviště bude definována pouze omezením jedna osoba na patnáct metrů čtverečních,“ uvedly SAMK. Pravidla pro vstup do jmenovaných sportovišť si můžete prostudovat na webových stránkách www.samk.cz.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč



Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč

Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.