3D model zobrazuje díla expozice

Například výstava Everlasting v galerii Pragovka nabízí možnost zhlédnutí z pohodlí domova jako interaktivní 3D model, jehož prostřednictvím si lze názorně zobrazit jednotlivá díla expozice. Vystavujícími umělci jsou Veronika Čechmánková, Adéla Leinweberová a David Vojtuš. Výstava je k prohlédnutí zdarma na webových stránkách pragovka.com a potrvá ještě do 26. listopadu.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Na přednášce se zaměří na aromaterapii psů

Úvod do aromaterapie ve světě psů bude tématem přednášky, která se na internetu uskuteční v sobotu 14. listopadu od 10 hodin. „Během těchto pár hodin si společně projdeme úplné základy aromaterapie tak, aby byli přínosem pro každého jediného z nás. Také se pobavíme o tom, jaký je rozdíl mezi použitím nejen éterických olejů u lidí a u psů,“ uvedli organizátoři. Zájemci se mohou na přednášku přihlásit na webu pruvodcepsu.dogres.cz, cena přednášek je 450 korun. Přednášet bude Kateřina Michálková. Předpokládaný konec je v 17 hodin.

Kryštof Kaplan vystavuje on-line

Milovníky umění jistě potěší on-line výstava sochaře a prostorového umělce Kryštofa Kaplana, která potrvá do konce roku. Jeho sochařské práce charakterizuje obecně velkorysá forma, plasticita realizovaná základními fyzikálními zákonitostmi, pro jeho instalace je typická jistá scénická dramatičnost. V souboru nejnovějších objektů pracuje s prostorovou expanzí, jejíž výsledek připomíná téměř tělesnou modelaci jeho ranějších prací. Výstava rekapituluje proměny této expresivní formy a také prezentuje objekty, v nichž je opět akcentován figurální tvar. Výstava je ke zhlédnutí zdarma.

Seminář boří dogmata o hudbě

Boření dogmat o hudbě si dali za úkol pořadatelé On-line hudebního kurzu pro nehudebníky i pokročilé. Ten se uskuteční v pátek 13. listopadu od devatenácté hodiny. Zahajovací seminář cyklu O hudbě se bude zabývat obecnými hudebními dogmaty. Co to vlastně hudba je? Co vyjadřuje? Odkud přišla? K jakému účelu slouží? Dojde i na příklady a praktické poslechy z dějin hudby. Jedním z nich je významný americký skladatel a hudební myslitel John Cage. Seminář proběhne přes platformu zoom.us. Privátní odkaz bude účastníkům zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Bližší informace na goout.cz.