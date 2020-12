Družecká šlápota bude mít letos jinou formu, turisté o ni ale nepřijdou

KDY: 24. - 31. prosince 2020

KDE: Družec

ZA KOLIK: Zdarma

Další ročník zimního oblíbeného pochodu Družecká šlápota, kvůli kterému se každoročně na Kladensko sjíždějí stovky turistů z různých koutů republiky, se kvůli epidemiologickým opatřením letos nemohl uskutečnit v původní formě. „Nechtěli jsme se smířit s tím, že by se každoroční oblíbená akce nekonala vůbec, a proto jsme připravili kompromisní variantu, která nás snad i tak může potěšit,“ uvedli pořadatelé. Zájemci si tak mohou trasu projít v libovolném termínu od 24. do 31. prosince. Začátek a konec trasy je u družeckého OÚ, trasa je značena žlutou páskou. Turisté nepřijdou ani o odměny za absolvování, keramické pamětní destičky jsou připraveny. Napsat si o ně můžete na druzeckaslapota@seznam.cz nebo zavolat na telefon 312 691 027.

Zdroj: Deník

Webinář bude o zdravé výživě

KDY: 26. prosince od 20:00

KDE: Online - odkaz na akci ZDE

ZA KOLIK: 400 korun



Dalším z online seminářů, takzvaných webinářů, bude ten sobotní, jehož tématem je Zdravá výživa dětí od 1 roku do 4 let. Internetová událost odpoví na řadu otázek. Co by měl a neměl obsahovat jídelníček v tomto věku dítěte? Jak je to s vlákninou u dětí? Jak obstojí doma připravovaná strava proti kupované? Jaký je vhodný pitný režim u dětí? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi z úst lektorky Štěpánky Čápové v sobotu 26. prosince od 20 hodin. Poplatek za účast je 400 korun.



Užijte si vánoční atmosféru s baletem Louskáček

KDY: do 27. 12. 2020

KDE: YouTube kanál Baletu Národního divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Balet Národního divadla si pro milovníky ladných pohybů připravil předčasný vánoční dárek v podobě živého přenosu představení Louskáček Vánoční příběh z Národního divadla. Nejen děti si užijí výpravu do Londýna 19. století a následně do snového světa pohádek, kam je zavede mocná Víla Vánoc. Magický příběh s hudbou Petra Iljiče Čajkovského podle pohádky Charlese Dickense o dřevěném panáčkovi, zlém myším králi, zakletém princi a o kouzlu Vánoc, které proměňuje povahy lidí, mohou diváci vidět na oficiálním YouTube kanále Baletu Národního divadla, kde bude záznam přístupný až do neděle 27. prosince.

Spotřebujte energii nabranou z vánočních dobrot

KDY: 26.-27. prosince 2020

KDE: online Liga Běžce+

ZA KOLIK: 120 korun



Svatoštěpánský virtuální běh je součástí celoroční Ligy Bežce+, která nabízí nadšeným běžcům možnost změřit své síly s dalšími bez nutnosti jezdit po závodech. Trasa běhu je rozdělena do čtyř délek, a to 3, 5, 10 a 21 kilometrů. Kategorie závodu jsou souvislý běh, indiánský běh, chůze a canicross, takže se mohou účastnit i závodníci se psy. Za každý uběhnutý kilometr běžců zaregistrovaných do Ligy Běžce+ obdrží Charita pro Klokánka 1 korunu. Další informace najdete ZDE.



Sobotní online kino provede Krajinou ve stínu

KDY: 26. prosince od 20:30

KDE: online na Moje kino LIVE

ZA KOLIK: 100 korun



Diváky v těžké době povzbudí film Bohdana Slámy, který ukazuje dobu ještě těžší. Česká letošní filmová novinka s názvem Krajina ve stínu coby kronika seznámí diváky s obyvateli pohraniční vesnice za války. Jak se obyčejní lidé vyrovnávali s hrůzami nacismu a komunismu? Každý po svém. Válku lidé přežili v soudržnosti, komunismus rozdělil i dobré sousedy.

Odhalte skrytý příběh Poděbrad nebo Kostomlat nad Labem v online hře na procházce

KDY: Kdykoliv

KDE: Online na Skrytých příbězích

ZA KOLIK: Zdarma



Virtuální hru s názvem Král tlouštík si mohou zahrát děti i dospělí při procházce z poděbradské kolonády přes Labe kolem jezer a zpět na ostrov a k zámku. Tříkilometrová procházka má osm zastavení, která se neobjedou bez chytrého telefonu se staženou aplikací Skryté příběhy. Hra je zdarma a přenese jednotlivce i celé týmy do roku 1458, kdy musí pomoci králi Jiřímu z Poděbrad postavit zemi po husitských válkách zase na nohy. Hra pro zvídavé děti ideálně od 6 do 13 let a hravé rodiče dodá třeba již známým místům nový nádech dobrodružství. Skryté příběhy najdou hráči po celé České republice. Ten poděbradský i s mapou na webu ddmpodebrady.cz a www.skrytepribehy.cz.