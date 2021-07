Lounská knihovna hostí výstavu

KDY: Do 25. srpna

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Kladenský výtvarník Jan Bořil vystavuje během prázdnin v Lounech. Výstava celkem 30 obrazů je rozdělena do dvou celků. Jedna část je umístěna v pavilonu A v 1. patře v Masarykových sadech, druhá část přímo v knihovně na Mírovém náměstí. Milovníci moderního umění si obrazy mohou i zakoupit, a tím podpořit živé umění, které v pandemických časech velmi trpí. Výstavní místa jsou otevřena v běžných časech obou provozů. Knihovna od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, pavilon A denně od 14 do 21 hodin.

Veteráni se sejdou v Kladně

KDY: 24. července, 8:30

KDE: Floriánské náměstí, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma



Veteráni obsadí v sobotu kladenské Floriánské náměstí. Návštěvníci si budou moci užít skvělou atmosféru, prohlédnout si historické vozy a poslechnout si hudbu v podání Vítka Fialy & Jazz Standarts. Speciálním hostem bude Petra Ernyeiová.

Do letního kina zavítá Maxinožka

KDY: 23. července, 21:30

KDE: Letní kino, Slaný

ZA KOLIK: 130 Kč

Letní kino ve Slaném zve tento pátek na animovaný snímek pro děti Maxinožka 2. Další dobrodružství Maxinožky je tady! Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci před znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli a zachránili.

Ochutnejte dobroty na zámku

KDY: 24. července, 14:00

KDE: Zámek Kladno

ZA KOLIK: 100 Kč



Zahrada Kladenského zámku bude v sobotu dějištěm Letního festivalu s ochutnávkou všeho dobrého. „Od 14 hodin budeme moci za branami zámecké zahrady ochutnat speciality vybraných lokálních restaurací a degustovat víno, pivo a míchané koktejly,“ uvádí pořadatelé z řad města Kladna. Kulinářskou letní party okoření šestinásobný a vůbec první český držitel michelinské hvězdy Roman Paulus, který návštěvníkům poodhalí něco ze svého kuchařského umu. O hudební doprovod se budou starat skupina Fantastic 80's a místní kapela Černý Brejle.

Horní Bezděkov zve do letního kina

KDY: 24. července, 21:30

KDE: Hřiště, Horní Bezděkov

ZA KOLIK: 50 Kč, do 15 let zdarma

Obec Horní Bezděkov a spolek Klíče pro demokracii připravily na letošní letní prázdniny dvě promítání letního kina na zdejším hřišti. Tentokrát bude na programu americký romantický film Zrodila se hvězda s Bradley Cooperem a Lady Gagou v hlavních rolích. Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitřními démony.