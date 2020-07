TIPY DENÍKU: Vycházka, koncert, blešák nebo volejbalový turnaj

Kladenský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například páteční hudba na slánském náměstí, velvarský bleší trh, volejbalový turnaj nebo výstava v Unhošťi. Jedním z největších víkendový lákadel pak jistě je vycházka, kterou pořádají buštěhradští Věčně mladí senioři. Jedná se o výšlap z Řevničova do Lužné. V pátek 10. července v 8.10 hodin se vydají od Macíků autobusem do Kladna, odkud pojedou dále vlakem do Řevničova. Následovat bude lesní pochod do Lužné.

