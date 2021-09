Festival nemusí být jen hudební. V Benešově ho věnují běhu

Kdy:19. září, 8:30

Kde: Benešov



V neděli 19. září se na novém atletickém stadionu v Benešově sejdou milovníci běhání. Uskuteční se zde osmý ročník Benešovského běžeckého festivalu určeného pro všechny věkové a výkonnostní kategorie – od těch nejmenších až po dříve narozené. Při této příležitosti organizátoři společně se zástupci města Benešov slavnostně otevřou nový atletický tunel a zázemí stadionu. Závod je také součástí letošního seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník. Festival má několik částí. Od 8,30 hodin startuje Benešovská juniorka – závody pro děti a mládež do 18 let. Pro ně je připraveno sedm kategorií a tratě v rozmezí 60 až 1500 metrů. V 10,45 hodin startují rodinné štafety na 3x400 metrů. Ve 13 hodin odstartuje Benešovská trojka a program zakončí hlavní závod – Benešovská desítka od 13,45 hodin. V rámci hlavního závodu, který měří 10 km, mohou zájemci absolvovat štafetový závod 4 x 2,5 km a také je vyhlášena soutěž desetičlenných týmů měst (Benešov, Vlašim, Senohraby, Zruč nad Sázavou a další).

V Týnci připravili pro děti sportovně zábavné odpoledne

Kdy: 17. září, 17:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou připravila pro děti na pátek 17. září od sedmnácté hodiny jednoduché sportovní a dovednostní hry pod názvem Pohyb je hra. Pro soutěžící jsou připraveny drobné ceny a pro všechny účastníky buřty k opékání. Akce se uskuteční na zahradě Společenského centra Týnce nad Sázavou, pořadatelem akce je Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Sportovně zábavné odpoledne povedou instruktoři SPV. Vstupné je dobrovolné.

Kráčejte v Bystřické šlápotě

Kdy: 18. září, 7:00

Kde: Bystřice

Za kolik: 30 korun

Bystřická šlápota našlapuje do svého 16. ročníku a to v sobotu 18. září. Na pochodu pro všechny milovníky turistiky a cyklistiky čekají trasy 5, 15, 25 km překrásným krajem kolem Bystřice. Startovné je 30 korun. Nejkratší 5 km trasa je určena pro malé děti i pro rodiče s kočárky. Součástí budou stanoviště se soutěžemi. Start je od MC Kulíšek v Bystřici v 7 hodin, 5 km začíná od 9 hodiny. V cíli čeká všechny občerstvení a diplom. Trasa 15 km vás zavede z Bystřice, přes Semovice, Nesvačily, Zahořany, Drahkov, Petrovice, zpět do Bystřice. Trasa 25 km z Bystřice přes Opřetice, Jinošice, Miroslav a další obce zpět do Bystřice.

BEROUNSKO

Tetín si připomene postavu svaté Ludmily, slavit se bude tři dny

Kdy: 17. až 19. září

Kde: Tetín



Konec tohoto týdny bude v Tetíně patřit oslavám svaté Ludmily. Program začíná už v pátek, kdy by si veřejnost neměla nechat ujít v 17.30 hodin příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín. V sobotu začíná program v 10 hodin a potrvá až do večera. Příchozí se mohou těšit třeba na burčákovou slavnost, koncert, duchovní program nebo divadlo. Od 19.30 hodin lidem zahraje písničky legendárních The Beatles skupina The Backwards. Následovat bude koncert kapely ABBA World revival. V neděli pak v 11.15 hodin v kostele sv. Ludmily začíná mše svatá. Zbytek dne pak bude patřit hudebním vystoupením, trhům nebo také přednášce. Příjezd krále bude v 11 hodin.

Na hrad Točník dorazí indiáni, přijďte si s nimi třeba zatančit

Kdy: 18. a 19. září

Kde: Točník



Potkat na hradě Točník rytíře a půvabné dámy z doby krále Václava IV. není nic divného. Středověkému obyvatelstvu ovšem víkend 18. a 19. září patřit nebude. Na hrad totiž dorazí indiáni, a to díky akci, kterou zde pořádá v rámci takzvaného Hradohraní Liga lesní moudrosti. „Vítáni jsou malí, velcí, mladí i staří bojovníci ze všech koutů Čech a Moravy. Točník a Žebrák je naše nejkrásnější souhradí. Vidět tam týpí a Indiány společně s medvědy se podaří jen jednou za rok,“ uvedli pořadatelé. Příchozí si spolu s indiány budou moci vyzkoušet třeba střelbu z luku, rozdělávání ohně nebo poznávání přírody. Samozřejmě si bude možné zazpívat a zatančit po indiánsku.

Skutečná liga rozezní Hořovice, zahraje celkem sedm kapel

Kdy: 19. září, 12:00

Kde: Hořovice



Nádvoří Starého zámku Hořovice bude dějištěm semifinále hudební soutěže s názvem Středočeská skutečná liga. Hrát se začne v neděli 19. září ve 12 hodin, přičemž příchozí uslyší hrát kapely Madam Royal, D4MN, Rocksana, Špinaví lůzři, The Heathrow, The Midnight Thunder a Infinity. „Projekt má za cíl vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny a nalézt nové talenty ve Středočeském kraji,“ uvádí organizátoři Skutečné ligy.

Zájemci navštíví karlštejnské kaple

Kdy: 17. září, 18:00

Kde: Karlštejn



Milovníci historie se budou moci 17. září vydat na mimořádnou prohlídku hradu Karlštejn. Jejím tématem budou hradní kaple, a to včetně známé kaple svatého Kříže. „I v roce 2021 můžete projít a s tichou modlitbou stanout na místech, ve kterých dlel císař Karel IV. Na nádvořích utichne turistický ruch a Karlštejn se ponoří do tichého večerního odpočinku,“ uvádí hrad Karlštejn.

BOLESLAVSKO

Kosmonosy poprvé oslaví svůj den s programem a food festivalem

Kdy: 18. září, 14:00

Kde: Kosmonosy

Za kolik: Zdarma

V sobotu se uskuteční historicky první ročník akce Den města Kosmonosy, zábavného odpoledne pro celou rodinu, které pořádá město Kosmonosy a organizace Srdcem pro Kosmonosy. Od 14 hodin bude připraven program v zámeckém parku, v jehož rámci se mohou návštěvníci těšit na řadu vystoupení, pohádku, nejrůznější aktivity pro děti v čele s lezeckou stěnou či fotokoutkem a podvečerní hudební program. Zároveň se na Černínském náměstí uskuteční mini food festival, kde bude možné zakoupit občerstvení z restaurací a kaváren Kosmonos a blízkého okolí.

Mladá Boleslav ožije slavnostmi

Kdy:18. září, 14:00

Kde:Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Sobotní odpoledne bude na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi patřit Staroměstským slavnostem. Ty nabídnou kulturní program pro děti i dospělé, degustaci vín, občerstvení dodané místními restauratéry, dětské atrakce, ražbu mincí a možnost navštívit vyhlídkovou věž staré radnice.

Běžci pomohou se vzděláváním dětí a mladých lidí

Kdy: Do 27. září

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: Startovné 180 korun

Po čtrnáct dní mohou milovníci sportu pomoci dobré věci s ŠAVŠ Run 2021. Výtěžek prvního charitativního běhu, který pořádá Škoda Auto Vysoká škola bude použit na vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Registrovat se je možné na webu myteporazime.cz. Cílem běhu je nasbírat co největší množství kilometrů v kategoriích běžec, junior, canicrossař a výzva pro týmy. Své výsledky je možné změřit jakoukoli sportovní či fitness aplikací nebo pomocí chytrých hodinek. Ve čtvrtek 30. září se uskuteční v mladoboleslavském areálu Pluhárny slavnostní vyhlášení výsledků spolu s doprovodnou sportovně edukativní akcí.

Ke každé vstupence na Setkání dechovek získáte CD zdarma

Kdy: 19. září, 14:00

Kde: Jizerní Vtelno

Za kolik: 200 korun

Fanoušci dechové hudby jistě ocení setkání dechových kapel na Zámku Stránov v Jizerním Vtelnu v neděli 19. září. Vystoupí kapely MO Škoda Mladá Boleslav, Broďanka, Krajanka a Moravanka. Festival moderuje Karolína Hrůzová. Vstupenky v ceně 200 korun si můžete zakoupit na telefonním čísle 603 242 784 nebo e-mailu krajanka-@krajanka.cz. Ke každé vstupence získáte CD zdarma.

Milovníci dobrého jídla se sejdou v Bakově nad Jizerou

Kdy: 18. září, 11:00

Kde: Bakov nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

Komunitní centrum Spokojený svět zve na3. ročník festivalu jídla a pití Restaurant day, který se uskuteční v sobotu na bakovském stadionu. Akce je určena pro všechny milovníky dobrého jídlaa pití. Chybět nebude ani doprovodný program pro děti a vystoupení kytaristy a zpěváka Patrika Dvořáka. Chuťové buňky návštěvníků potěší profesionální ale také amatérští kuchaři z Bakova a okolí.

Oblohu nad Bělou obsadí balony

Kdy: Do 19. září

Kde: Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Piloti a posádky horkovzdušných balonů se až do neděle usídlili pod majestátním hradem Bezděz. Necelé dvě desítky horkovzdušných balonů budou plout po obloze nad městy Bělá podBezdězem a Mladá Boleslav, odkud jsou plánovány lety v rámci 19. ročníku Bělského balónového hemžení. Sobotní program nabídne velkolepou podívanou se soutěží Let o pohár starosty Bělé pod Bezdězem a večerní ohňovou show Balónové žárovky na náměstív Bělé pod Bezdězem.

KLADENSKO

Jakub Vostřák zazpívá české hity před lhoteckou hospůdkou U Splavu

Kdy: 18. září, 19:00

Kde: Lhota

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Koncert českých hitů a muzikálových písní si na třetí zářijový víkend pro všechny příznivce hudby připravil dvacetiletý Jakub Vostřák ze Žiliny. Jeho vystoupení se uskuteční v sobotu 18. září před hospůdkou U Splavu ve Lhotě. „Doufám, že si společně zazpíváme a užijeme příjemný večer. Moc se na koncert před takřka domácím publikem těším,“ vzkázal mladý zpěvák. Koncert, na kterém se jako hosté představí také Tereza Bláhová (Slaný) a Adéla Korseltová (Kladno), začíná úderem 19. hodiny. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do prostor přilehlého sálu. Občerstvení včetně dobrého piva a dalších dobrot pro vás zajistí Tomáš Kalous a jeho hospůdka U Splavu.

Horníci oslaví svůj den na Mayrovce

Kdy: 18. září, 13:00

Kde: Vinařice



Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích bude v sobotu 18. září dějištěm Hornického dne 2021. V době od 13 do 18 hodin si příchozí budou moci užít bohatý program, který obsahuje například vystoupení hornické dechové hudby Žehrovanky, country kapely Dřeváci, All Right Bandu nebo výstavu Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. V 19 hodin bude promítnut digitálně restaurovaný film Siréna. Děti si budou moci užít skákací hrad, jízdy na koních či slaňování se záchranáři.

Hrad Okoř se vrátí do dob rytířů

Kdy: 18. září, 10:00

Kde: Okoř



V sobotu 18. září se koná již devátý ročník akce Svatováclavské slavnosti na hradě Okoři. Nejen milovníci historie si budou moci užít královský rytířský turnaj, vystoupení loutkového divadla, živou dobovou hudbu, program tanečně šermířské skupiny, nebo ukázku katova řemesla. Malí návštěvníci hradu si budou moci zasoutěžit spolu s dalšími malými princezničkami a pážaty.

Bude Psina! Doražte si se svým chlupáčem užít akci ve Svárově

Kdy: 18. září, 10:00

Kde: Svárov



Psina ve Svárově. Tak se jmenuje akce, která v sobotu 18. září zapíše již svůj sedmý ročník. Jak již název napovídá, jedná se o vycházku se psy, připraven však bude také program pro děti. Ty si užijí skákací hrad projížďky na poníkovi nebo malování na obličej. „Těšit se můžete již tradičně na dvě značené trasy s otázkami z psího světa, stanoviště s psími sporty, canisterapií, hlavolamy, stánek s našimi produkty, fotokoutek, dvě bohaté tomboly,“ uvedli organizátoři. Každého registrovaného účastníka čeká dáreček. Celý výtěžek z akce poputuje na konto spolku ForDogs. Občerstvení je zajištěno.

KOLÍNSKO

Velký Osek ovládne Den s historickou technikou

Kdy: 18. září, 10:00

Kde: Velký Osek



Užijte si přehlídku historických vozidel bez omezení ročníku výroby, od jízdních kol přes motocykly, auta až po vojenskou a zemědělskou techniku v areálu Hotelu U Jezera. Vystavují se také nástroje, nářadí a přístroje z vybavení dílen i domácností z dávné i nedávné minulosti. Vystavovatelem může stát každý, kdo má doma něco zajímavého a chce to ukázat ostatním. Po celý den bude program akce doplňovat živá hudba a moderátor, občerstvení bude z restaurace i z vojenské polní kuchyně. Těšte se na celodenní program pro děti přecházející do oblíbeného rodinného víceboje v době odjezdu většiny techniky na spanilou jízdu po okolních obcích. Chybět nebude ani tradiční tombola se zajímavými cenami.

Kolínská radnice otevírá své dveře

Kdy: 19. září, 9:00

Kde: Kolín

Za kolik: Zdarma



V rámci Dnů evropského dědictví seopět otevře kolínská radnice veřejnosti. Během třicetiminutového okruhu radnicí si můžete prohlédnout ty nejatraktivnější prostory úřadu, jako je zasedací místnost, v níž jedná Rada města Kolína, pracovny vedení města nebo obřadní síň, kterou zdobí triptych Václava Radimského a pseudorenesanční mobiliář. V galerii nad obřadní síni bude možné shlédnout několik obrazů od kolínských autorů, které byly postupně zakoupeny. Prohlídku zakončíte tradičně, a to návštěvou městského lapidária umístěného v gotickém sklepení radnice. Provázet vás bude starosta Michael Kašpar, místostarostka Iveta Mikšíková a místostarosta Michal Najbrt.

Poslechněte si Prague Cello Quartet

Kdy: 19. září, 18:00

Kde: Synagoga v Kolíně

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Na svůj koncert vás do kolínské synagogy zve čtveřice mladých cellistů, která přináší originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Přesvědčte se o tom sami.

KUTNOHORSKO

Zajezděte si na koni na Dni otevřených dveří ve Stáji Rozárka

Kdy: 18. září, 14:00

Kde: Bykáň



Spolek Stáj Rozárka, středisko doporučené hiporehabilitace v Bykáni připravil Den otevřených dveří. Členové spolku vám v průběhu odpoledne předvedou své dovednosti a všestranné využití koní, na programu bude také drezurní ukázka, také ukázka výcviku psů, jezdecká ukázka s pony na hudbu, ukázka hipoterapie ve fyzioterapii, práce s koněm ve volnosti, skákaní koní ve volnosti, voltiž, parkurové skákání. Také se návštěvníci mohou těšit na ukázku tahu s chladnokrevným koněm a také možnost svezení na koni. K dispozici bude občerstvení.

Oslaví sto let od založení školy

Kdy: 18. září, 10:00

Kde: Čáslav

Za kolik: Zdarma

Pestrý a zajímavý bude program oslav 100. výročí založení Střední zemědělské školy v Čáslavi, který se uskuteční v sobotu 18. září v areálu školy. Po slavnostním zahájení fanfárou Corni Boemi v deset hodin a řadě proslovů se mohou návštěvníci těšit na vystoupení místní dechové kapely Věnovanka či soprán Jany Veberové, která přednese známé operní árie a šansony. Od šestnácté hodiny vystoupí již zmiňovaná Corni Boemi s koncertem staré lesnické hudby, od devatenácté hodiny bude k poslechu a tanci hrát kapela Abakuk a Banda Blues Band. Doprovodný program tvoří expozice zemědělských strojů, pohádka i ukázka práce se zvířaty.

Přihlaste se do soutěže o nejlepší Tupadelskou mňamku

Kdy: 18. září, 14:30

Kde: Tupadly

Za kolik: Zdarma

Malý posvícenský jarmark v Tupadlech, který se uskuteční v sobotu 18. září, bude i letos spojen se soutěží o „Tupadelskou mňamku“. Do třetího ročníku se mohou soutěžící přihlásit se závinem na sladko. Na jarmarku nebudou chybět ukázky tradičních řemesel či výrobky šikovných lidí, které si budete moci také zakoupit, jako třeba sýry nebo burčák. K poslechu i k dobré náladě bude puštěna reprodukovaná hudba. K občerstvení bude připraveno dobré jídlo a pití. Akce se uskuteční od půl třetí odpoledne v pohostinství Frmol.

Kačina se promění v pohádkový les

Kdy: 18. září, 10:00

Kde: Zámek Kačina

Za kolik: 100 korun

Užijte si zábavnou rodinnou sobotu v kačinském pohádkovém lese. Čekat vás budou bytosti přirozené i nadpřirozené se spoustou úkolů, her, překážek, ale také odměn nebo zajímavostí. O tom, kde loví vodník, jak funguje peklo nebo o co vás může oloupit loupežník se budete moci přesvědčit v areálu Kačiny, v zámeckém parku, který bude v sobotu přístupný všem, nejen pohádkovým nadšencům. Těšit se můžete i na sladkou tečku v podobě domácích koláčů.

MĚLNICKO

Dny evropského kulturního dědictví ještě nekončí

Kdy: Do 19. září

Kde: Dolní Beřkovice, Hořín

Za kolik: Zdarma

Tradiční Dny evropského dědictví se letos nesou ve znamení hesla „Památky pro všchny“. Regionální muzeum Mělník se i tentokrát stalo lokálním garantem projektu a zaměří se ve spolupráci s místními patrioty na regionální památky a svatoludmilské jubileum. V sobotu program zavítá do Dolních Beřkovic, kde bude možné navštívit historický vodočet u Labe a Dům č. p. 39. V neděli se pak mohou milovníci historie dostavit do Hořína do kostela Povýšení sv. kříže na prohlídku a následně i mši svatou.

Kralupští oslaví Jaroslava Seiferta

Kdy: Do 18. září

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Dle akce

Konec týdne bude v Kralupech nad Vltavou patřit 26. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Program festivalu je nabitý. V pátek bude na programu divadlo Mechuchelácké dobrodružství v zahradě kulturního domu Vltava, vyhlášení vítězů dětské recitační soutěže a v kině Vltava i koncert Štěpán Markovič tria. V sobotu se pak básníkovi příznivci setkají při pietě na městském hřbitově u jeho hrobu, kde zarecituje Valerie Zawadská, a večer zahrají v kině Vltava Prague Rhytm Kings.

Užijte si s přáteli Mělnické vinobraní

Kdy: 17. až 19. září

Kde: Mělník

Za kolik: 250 korun

Již 82. ročník tradičních slavností vína, pohody a dobré zábavy přinese pět scén, historii, kvalitní mělnický burčák, jarmark i atrakce pro děti. Na Hlavní, Country, Zámecké a Pohádkové scéně vystoupí oblíbené a známé české a slovenské kapely stejně jako méně známá uskupení, Degustační dvůr pak nabídne degustaci mělnických vín Cechu českých vinařů s prezentací vybraných vín spolku Mělnický košt. Sobotní program Hlavní scény nabídne například koncert Anety Langerové, Bena Cristovaa, Vanua2 nebo Horkýže Slíže, Country scénu pak obsadí Malina Brothers nebo Jiří Schmitzer. Zámecká scéna bude patřit historické zábavě a ta Pohádková dětem. Na ně tu čekají zábavná představení, hry, i tvořivé dílničky.

NYMBURSKO

Reggae, blues, funk, divadlo i přednáška sestaví Gloriet Fest

Kdy: 18. září, 14:00

Kde: Poděbrady

Multižánrový, rodinný, zahradní festival Gloriet Fest 2021 zaplní zahradu evangelického kostela lidmi, pohodou a pestrým programem. Děti zabaví malování na obličej s Jankou Frýdlovou, návštěvníci si s odborníky vyzkouší vypalování raku keramiky nebo výtvarnou dílničku. Zahrají rockoví Mameluk, reggae All Mad Here, buesový Matěj Ptaszek a Bužma, Vasilův Rubáš a Funk Corporation. Divadlo Na Větvi zahraje Zvěřinec pana Ezopa a do Kolumbie se přenesou s přednáškou Matěje Ptaszeka. Dobrovolné vstupné pomůže obnovit terasy u Glorietu.

Pochod Poděbrady bude zároveň vzpomínkou na pana Řehouška

Kdy: 18. září, 7:30

Kde: Poděbrady

Za kolik: Členové KČT Zdarma, ostatní za 30 korun

Tour de Poděbrady, memoriál Františka Řehouška odstartuje mezi 7:30 a 9:30 hodinami na nádraží Českých drah. Účastníci si mohou zvolit pěší trasy v délce 5, 10, 20 nebo 30 kilometrů a ti, kteří se rozhodnou pro kolo, si mohou vybrat cyklotrasy v délce 40 nebo 60 kilometrů. Cílem Tour de Poděbrady je restaurace Na Kempu, kam budou turisté a cyklisté postupně dorážet od 9 do 16 hodin.

PŘÍBRAMSKO

V rožmitálském kině promítnou český film Zátopek

Kdy: 17. září, 20:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 130 korun

Dlouho očekávaný výpravný film nese jméno běžecké legendy českého a světového sportu Zátopek. Životopisné drama představí Emila Zátopka jako běžce, který vypiloval jedinečný běžecký styl, čtyřnásobného olympijského vítěze i muže olympijské vítězky a ženy, po jejímž boku strávil fenomenální atlet celý život, Dany Zátopkové. Hlavní role ztvárnili Václav Neužil ml. a Martha Issová. Režie je ujal úspěšný český režisér David Ondříček, který je podepsán pod kultovními snímky Samotáři a Šeptej.

Jaroslava Kretschmerová bude tváří rožmitálského zámku

Kdy: 18. září, 18:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 150 korun

Spolek Rožmitálský zámek připravil na sobotu 18. září další setkání hereckých osobností v rámci projektu Tvář zámku, na kterém se představí hlasatelka Marie Tomsová. Ta bude zpovídat herečku Jaroslavu Kretschmerovou v pořadu Křeslo pro zámeckého hosta. Dlouholetá členka divadla Studio Ypsilon je známá z mnoha pohádek a filmů, ale především veřejnosti utkvěla v paměti z trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno. Akce začne v osmnáct hodin v sále Gryspekova paláce na rožmitálském zámku

V příbramském divadle zazní melodie z kultovních filmů

Kdy: 17. září, 19:00

Kde: Příbram

Za kolik: 250 korun

Na Velkou scénu Divadla A. Dvořáka Příbram zavítá v rámci svého turné v pátek 17. září Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka. Zazní nejen melodie z filmu Rocky, populárního seriálu Hra o trůny, či špionážní filmové série Mission Impossible, ale i slavná melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě a soundtracky dobrodružných filmů Indiana Jones, Sedm statečných, Poslední Mohykán a Vinnetou. Nebudou chybět ani melodie z filmů Pearl Harbor nebo Piráti z Karibiku, jejichž autorem je jeden z nejvyhledávanějších skladatelů současnosti, Hans Zimmer. Malé diváky zase jistě potěší melodie z filmové série o Harrym Potterovi nebo animované série Madagascar.

RAKOVNICKO

Nové Strašecí provoní kotlíkový guláš

Kdy: 18. září, 13:30

Kde: Nové Strašecí

Za kolik: Startovné 46 korun

O Novostrašecký kotlík budou soutěžit amatérští kuchaři v sobotu 18. září na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí. Soutěž ve vaření kotlíkového guláše začíná ve 14 hodin, přičemž soutěžící mají sraz už ve 13.30 hodin. Vyhlášení vítězů bude kolem 18. hodiny. Zúčastnění zaplatí startovné ve výši 46 korun, s sebou si musí přinést vlastní kotlík, trojnožku, kuchařské náčiní a ingredience kromě masa a cibule. Ty zajistí pořadatel. Zájemci se mohou registrovat na telefonním čísle 605 216 135. Počet kotlíků v soutěži je omezen na deset.

Kdo upeče ten nejlepší štrúdl?

Kdy: 18. září, 13:00

Kde: Jesenice



Vlastivědné muzeum Jesenice pořádá na svém dvoře v sobotu 18. září od 13 hodin Štrúdlové slavnosti. Tradičně se bude soutěžit o nejkrásnější a nejchutnější, vlastními silami vytvořený, štrúdl, a to ve sladké i slané variaci. Štrúdl musí být do soutěže odevzdán v době od 8 do 12 hodin. Po vyhodnocení zahraje kapela MP5 z Rakovníka.

Pavlíkovští si užijí posvícení

Kdy: 19. až 21. září

Kde: Pavlíkov



Program posvícení v Pavlíkově odstartuje v neděli 19. září posvícenská zábava. Ta se koná od 20 hodin v místním kulturním domě, k tanci a poslechu hraje skupina Šlapeton. V restauraci kulturního domu se pak Pavlíkovští sejdou v pondělí v 9 hodin, a to na tradiční pěknou hodinku. V 11 hodin bude následovat průvod obcí za doprovodu živé kapely. Po průvodu si pak všichni zúčastnění budou moci užít zábavu, tentokrát s hudbou pana Strnada ze Šípů. V úterý se od 10 hodin v restauraci kulturního domu koná sousedská. Po celé posvícení budou před kulturním domem kolotoče a houpačky.

Děti se z Rakovníka vydají objevovat pohádkový les

Kdy: 18. září, 14:00

Kde: Rakovník

Za kolik: Vstupné dobrovolné, soutěžní kartička za 20 korun

Dům dětí a mládeže Rakovník pořádá v sobotu 18. září již 35. ročník akce pro rodiny s dětmi s názvem Pohádkový les. Na asi dvoukilometrovou procházku do pohádky budou moci zájemci vyrazit od rakovnické čističky odpadních vod, a to v době od 14 do 17 hodin. Na trase na děti a jejich doprovod čekají pohádkové zastávky s pohádkovými bytostmi a zábavnými úkoly.