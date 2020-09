Zároveň se uskuteční také Vejtřasání 2020, tedy sraz přátel legendárních vozidel Praga V3S. V rámci akce si veřejnost užije výdej mobilizačního guláše nebo hudbu v podání bývalého člena skupiny Kamarádi táborových ohňů Petra Třebického. Místní řopík bude pietně nasvícen, uskuteční se také lety balónem.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Ve slaném zažijí cestu plnou strachu

KDY: 26. září

KDE: Na Hájích (nad nemocnicí), Slaný

ZA KOLIK: 150 Kč



Ti, kdo se rádi bojí a poznávají hororová podivna, se budou moci zúčastnit slánské noční hororové cesty. Příchozí zažijí adrenalinové zážitky a pocity strachu. Vstupné je 150 korun.

Děti budou soutěžit v rybaření

KDY: 26. září, 9:00

KDE: Rybník Novas, Slaný

ZA KOLIK: ---



Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný pořádá ve spolupráci s MOČRS Slaný pro děti soutěž v rybolovu s názvem Slánský kapr. Závody jsou určeny pro volně příchozí děti do 15 let, přičemž soutěžit lze i bez povolenky, podmínkou je pouze vlastní vybavení. Lovit se bude od 9 do 12 hodin, ve 12.30 bude vyhlášení vítězů a předání cen.

Auto moto velo burza bude v Hobšovicích

KDY: 26. září, 6:00 až 12:00

KDE: Hobšovice

ZA KOLIK: volně přístupné



Orion klub Slaný pořádá tradiční auto moto velo burzu. Na hobšovické návsi tak bude k vidění řada zaparkovaných krásných aut ještě víc nabízejících stánkařů a hodně těch, kterým plechový koníček zabírá nejvíc času, ale i zvědavců.