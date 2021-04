Vydejte se pozdravit kladenské medvědy

KDY: Denně 8:00 až 21:00

KDE: Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Kladenské medvědice Míša a Marta už mají po zimním spánku. Znamená to, že veřejnost může navštívit zahradu Kladenského zámku a pokochat se pohledem na huňaté chlupáče, kteří se vyhřívají na první slunečních paprscích. Dvě medvědice bydlí v místním medvědáriu od roku 2001, kdy je ukrajinský cirkus zanechal v Moravských Budějovicích. Kromě dvojice medvědů nabízí zahrada zámku veřejnosti také relax v prostředí, kde se kombinují moderní prvky a sochařskou výzdobu s historickým kontextem původní zahrady. Zahrada je otevřena denně v době od 8 do 21 hodin. Vstup je zdarma.

Po stopách velikonočního zajíčka

KDY: Do 30. dubna

KDE: Zlonice

ZA KOLIK: Zdarma



Fotohra: PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA spočívá v tom, že na stránkách pořadatele v přiloženém odkazu naleznete dokument s obrázky míst, na která se v okolí Zlonic zatoulal velikonoční zajíček. Pokud tato místa najdete a vyfotíte tam svého zajíčka, sebe, či jen místo samotné a fotky do konce dubna pošlete na e-mail: k.zlonice@seznam.cz, nebo přinesete osobně ukázat (v mobilu) paní Srbkové do knihovny ve Zlonicích v provozní době, dostanete malou odměnu.

Hru si můžete samozřejmě zahrát i jen tak, bez jakékoliv odměny. Dokonce ani nemusíte všechna místa hledat v jeden den. Držíme palce při hledání.

Cesta za snem aneb Camino na kolečkách

KDY: 1. dubna od 19:00

KDE: Po zaplacení na smsticket vám přijde odkaz na sledování

ZA KOLIK: 99-300 Kč

Myslíte si, že na cestu za svým snem potřebujete plné zdraví, fůru peněz a spoustu dalšího? Přesvědčte se, že k tomu je zapotřebí hlavně touha, odhodlání a vytrvalost. Honza Dušek a Petr Hirsch vám představí jejich netradiční pouť na invalidním vozíku do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Honza vás svým vyprávěním přesvědčí, že za mottem "Na vozíku život nekončí" nejsou jen prázdná slova, ale skutečné činy. A Honzovým dalším "kouskem" bude expedice do Černobylu. Podpořit ho můžete příspěvkem v Hithit kampani. Večerem provází Jan Dušek a Petr Hirsch.

Účastí na konferenci podpoříte neziskové organizace

KDY: 2. - 4. dubna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Velikonoční víkend přinese také konferenci na téma „Dítě – o něm, pro něj“ pořádanou organizačním týmem Psychologické české asociace studentů, která propojuje studenty psychologie po celé České republice. Součástí konference budou přednášky a workshopy z okruhů psychologie a školská zařízení, dítě a rodina, vývojová psychologie, dětská psychopatologie a další. Také doprovodný program složený z tanečního a pěveckého vystoupení. Konference je pořádaná nejen za účelem doplňujícího vzdělání, ale také za účelem podpory neziskových organizací, které měly kvůli situaci v tomto roce velké problémy.

Webinář: Jak tělo zrazuje mysl aneb o lži bez tajemství

KDY: 1. dubna od 18:00

KDE: Po zaplacení na smsticket vám přijde odkaz na sledování

ZA KOLIK: 200-260 Kč



Chcete mít bystré oko Sherlocka Holmese a svižné šedé buňky mozkové Hercula Poirota? Naučte se vidět detaily, které vás dovedou k pravdě! Ať už chcete lépe porozumět lidem, získat výhodu oproti svému partnerovi anebo uspět v pracovní oblasti, schopnost číst mikro výrazy a řeč těla vám dá výhodu. Přednáška lektora Ondřeje Staňka nám přiblíží metody, jak rozpoznávat signály skrytých emocí, jak analyzovat chování a jak rozpoznávat lži.

Film přiblíží cestu Kláry Kolouchová až na vrchol K2

KDY: 3. dubna od 20:30

KDE:GoOut.net

ZA KOLIK: 100-1000 Kč



V rámci projektu Moje kino Live bude v sobotu 3. dubna promítnut film s názvem K2 vlastní cestou. Jedná se o snímek, který bude jistě zajímat všechny cestovatele, a především pak horolezce. Tento dokument totiž vypráví příběh Kláry Kolouchové, která jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Co pohání tuto jedinečnou ženu kupředu? Nejen to se ve filmu dozvíte. Vstupenky lze zakoupit na webu goout.net.

Explozi života na rovníku představí online Jan Korba

KDY: 2. dubna od 20:00

KDE: Po zaplacení na smsticket vám přijde odkaz na sledování

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek s názvem Kolem světa online pokračuje

v pátek 2. dubna. Od 20 hodin bude o explozi života na rovníku Jan Korba. Ten diváky zavede až do Ekvádoru. „Malá jihoamerická země se řadí k 10 zemím s největší biologickou rozmanitostí na světě. Rozmanitost života v Ekvádoru je pro Evropany neuvěřitelná. Najdeme zde ohromné množství ekosystémů na ploše jen 3x vetší než Česká republika,“ láká Korba. Vstupenky lze zakoupit na portálu smsticket.cz, jejich cena začíná na 99 korunách.

Vydejte se na online prohlídku Lobkowiczkého paláce

KDY: 4. dubna od 18:00

KDE: www.lobkowicz.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Krásu Lobkowiczkého paláce můžete obdivovat prostřednictvím internetu. Jedna taková online prohlídka se koná v neděli. „Provedeme Vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice,“ uvedli organizátoři. Zúčastněné bude paláce provádět sám William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů. K prohlídce se zájemci mohou přihlásit na webu lobkowicz.cz. Koho by zajímala prohlídka v angličtině, stačí si počkat do 20 hodin.

Jak se krotí zlá žena na špičkách?

KDY: 3. dubna od 19:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Zcela nové zpracování světoznámého díla Zkrocení zlé ženy v baletní formě má všechny znaky humoru Shakespearovy komedie a břitkostí vtipu tanečních partů si nikterak nezadá s verši velkého dramatika. Inscenace se v roce 2019 dočkala hned tří ocenění na prestižní soutěžní přehlídce soudobé taneční tvorby Balet 2019, pořádané Asociací tanečních umělců ČR, které se zúčastnilo jedenáct souborů z celé ČR s celkem 28 inscenacemi.

Brejlando: Hamleti

KDY: 2. nebo 5. dubna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 49–2499 Kč



Původní inscenace tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková o životě herců natočená pro 360° kameru a zvuk přináší zážitek ve virtuální realitě v rámci projektu Brejlando.

Kolik osobností herci pojmou a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí? Odpověď na tyto a mnohé další otázky se nabízí ze zcela nového úhlu pohledu díky kameře umístěné přímo na jevišti. Ta diváka posune doslova do středu dění a nabídne unikátní virtuální zážitek, a to i pro ty, kteří již představení viděli živě. Zapůjčení brýlí pro virtuální realitu je zahrnuto v ceně vstupenky. Véce informací ZDE.