Benefiční koncert

KDY: 16. únor 2020, od 16 do 22 hodin

KDE: Městské divadlo Kladno

ZA KOLIK: 250, 500 nebo 100 Kč

Benefiční akce na pomoc evakuovaným lidem z domu z Americké ulice v Kladně, který nedávno zasáhl požár, se uskuteční v neděli 16. února v Městském divadle Kladno. V době od 16 do 22 hodin vystoupí na jeho jevišti All Right Band, The Beatles Revival, Karel Kahovec, Josef Fousek, Johny, The Blues Q, kapela Žampion nebo herci z městského divadla. Speciálním hostem pak bude Olga Lounová. Vstupné je 250, 500 nebo 1000 korun.

Koncert židovských písní

KDY: 16. únor 2020, od 17 hodin

KDE: Husův sbor, Kladno

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Bývalou kladenskou synagogou, tedy současným Husovým sborem, budou v neděli 16. února znít tradiční židovské písně a dueta v úpravě Tomáše Novotného. Zaslouží se o to dvojice Dana Krausová (zpěv) a Jaroslava Kopecká (zpěv a akordeon), která vystoupí od 17 hodin. Akce je vzpomínkou na osmasedmdesáté výročí transportů židovských obyvatel z Kladna. Vstupné na koncert je dobrovolné.





Taneční odpoledne pro seniory

KDY: 16. únor 2020, od 14 hodin

KDE: U Zlatého selátka, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Pro seniory bude v sobotu uspořádáno setkání v rozdělovské restauraci U Zlatého selátka. Pánové a dámy ve věku se mohou totiž zúčastnit tanečního odpoledne, které pořádá město Kladno. Od 14 hodin jim bude na sále restaurace hrát Kvartet J. Soukupa. Příchozí si budou moci zatančit, poklábosit se svými vrstevníky, nebo se jen zaposlouchat do hudby. Vstupné je 50 korun, vstupenky lze zakoupit v městském infocetnru.





Pohádkový dětský karneval

KDY: 15. únor 2020, od 15 hodin

KDE: Arménská 3294, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Taneční a sportovní centrum Moon pořádá ve svých prostorách v Arménské ulici v Kladně pohádkový taneční bál. Jedná se o dětský karneval, na který může dorazit každý, kdo na sebe oblékne masku. Bálem bude zúčastněné děti provázet Sněhurka a trpaslík, s nimiž malé princezny, piráti a další pohádkové bytosti zažijí spoustu zábavy. Vstupné je 50 korun na osobu, vstupenky si lze zarezervovat na čísle 608 055 314 nebo mailu terezapestova@tscmoon.cz.





Karneval ve Velké Dobré

KDY: 15. únor 2020, od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Velká Dobrá

ZA KOLIK: Volně přístupné



Do Velké Dobré přijede v sobotu Bára Ladrová, a to je znamením toho, že se děti určitě nebudou nudit. Pro ně si oblíbená bavička tentokrát přichystala pohádkový karneval, který slibuje odpoledne plné soutěží, tance a dalšího dovádění. Spolu s Ladrovou budou příchozí bavit ještě její pohádkoví kamarádi. Objeví se také oblíbený myšák Eda? Vstup je volný.