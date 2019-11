Výstava Model-Kit-Kladno

KDY: 16. listopad 2019, od 9 do 17 hodin

KDE: Dělnický dům Kladno

ZA KOLIK: 80 Kč (děti do 8 let zdarma)

Dělnický dům v Kladně bude v sobotu dějištěm sedmnácté výstavy Model-Kit-Kladno. Navštívit ji zájemci budou moci v době od 9 do 17 hodin. K vidění bude také ukázka železničního modelářství a military. Samozřejmostí bude prodej modelářských potřeb, stavebnic i postavených modelů. Jedním z hlavních taháků dne bude 1. ročník soutěže o pohár v modelech M4 Sherman 1:35 a FW-190 1:48. Vstupné je 80 korun, děti do 8 let mají vstup zdarma.





Bratria & Sestry Tour 2019

KDY: 16. listopad 2019, od 18 hodin

KDE: Dům kultury Kladno

ZA KOLIK: 490 Kč v předprodeji a 550 Kč na místě



Bratria & Sestry Tour 2019. Tak se jmenuje šňůra podzimních koncertů, na kterou se vydaly legendární kapely Tři sestry a Horkýže slíže. Prostory budou otevřeny v 18 hodin, hrát se ovšem začne až v 19.30 hodin. To se na pódiu představí slovenská kapela z Nitry – Horkýže slíže. Po jejich koncertu už přijdou na řadu Tři sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem.







Taneční liga ve Slaném

KDY: 16. listopad 2019

KDE: Městské centrum Grand, Slaný

ZA KOLIK: Volně přístupné



Slaný bude už popáté hostit taneční ligu mládeže a juniorů ve standardních a latinskoamerických tancích. Pohár královského města Slaný v tanečním sportu, který se koná pod záštitou starosty Martina Hrabánka, se uskuteční v sobotu v Městském centru grand. Příchozí budou moci vidět postupové soutěže tříd Jun I a Jun II E, D, C, i taneční ligy Jun I, Jun II a mládeže.











Charitativní bazárek

KDY: 16. a 17. listopad 2019, od 13 do 17 hodin

KDE: Hotel Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné



Charitativní bazárek uspořádá rádio Relax již posedmé. Jedná se o víkendovou akci, na které budou moci lidé nakoupit dámské, pánské a dětské oblečení. Mezi zbožím budou také boty a módní doplňky. Bazárek se koná v prvním patře atria hotelu Kladno na Sítné. Veškerý výtěžek poputuje na pomoc opuštěným zvířatům. V sobotu a v neděli bude charitativní bazárek přístupný od 13 do 17 hodin.





S lampou do pozemí

KDY: 16. listopad 2019, od 9 do 15 hodin

KDE: Hornický skanzen Mayravu, Vinařice

ZA KOLIK: 40 Kč



Bývalý důl Mayrau ve Vinařicích bude hostit už tradiční výtvarné dílny nazvané S lampou do podzemí. Děti si při nich vytvoří vlastní lampičky, takzvané kahany, se kterými se následně vydají do strašidelného podzemí Mayrovky. Zde se budou snažit rozluštit tajemnou šifru. Co důl skrývá? Zúčastnění si musí s sebou přinést čisté zavařovací sklenice, za vstup zaplatí 40 korun.