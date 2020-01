Ples sportovců a podnikatelů

KDY: 25. leden 2020, od 19.30 hodin

KDE: Dům kultury Kladno

ZA KOLIK: 300 nebo 350 Kč

Plesem sportovců a podnikatelů ožije v sobotu 25. ledna v 19.30 hodin Dům kultury Kladno na Sítné. Kromě volné zábavy se mohou návštěvníci těšit také na vyhlášení anket nejlepších sportovců města. O hudbu se na velkém sále postarají skupiny ABBA Stars Revival a K-Band, na malém sále pak bude hrát DJ Dan Adam. Samozřejmě nebude chybět bohatá tombola, předtančení, ani vystoupení aerobicu. Za vstupné na velký sál zájemci zaplatí 350 korun, na malý sál pak 300 korun.

Žilinský turnaj v prší

KDY: 26. leden 2020, od 16 hodin

KDE: Hostinec U Růžičků, Žilina

ZA KOLIK: 100 Kč



Turnaj v prší, tedy v Česku hrané variantě hry mau-mau, která vznikla až po druhé světové válce, se uskuteční o víkendu v Žilině. Hráči se sejdou v neděli 26. ledna v místním hostinci U Růžičků. Usilovat o prvenství v žilinském turnaji budou příchozí od 16. hodiny, přičemž za možnost usilovat o vítězství zaplatí startovné ve výši 100 korun. Připraveno bude samozřejmě také něco dobrého na zub.







Obecní ples v Královicích

KDY: 25. leden 2020, od 20 hodin

KDE: Hospůdka Na Koňácké, Královice

ZA KOLIK: 200 Kč



V Královicích se koná již patnáctý ples obce. Na úvod nebude chybět vystoupení dětí z místní mateřské školy a se svou magií se představí známý kouzelník a komik Richard Nedvěd. K tanci a poslechu hraje skupina Ikaros. Ples moderuje Standa Berkovec. Chybět nebude bohatá tombola. Vstup je pouze ve společenském oděvu a vstupenka stojí 200 korun. Lístky jsou již v prodeji na OÚ Královice.





Kladenský turnaj v Lóře

KDY: 25. leden 2020, od 11 hodin

KDE: Restaurace SK Kladno, Kladno

ZA KOLIK: 100 Kč



Hráči karetní hry Lóra, jejíž Mekkou je město Kladno, si budou moci užít další turnaj. V restauraci SK Kladno se totiž v sobotu 25. ledna uskuteční druhý ročník takzvaného Lóra Cupu 2020 o pohár SK Kladno. Akce začíná v 11 hodin, přičemž startovné bude 100 korun. Hráči se mohou na tento turnaj přihlásit přímo ve zmiňované restauraci u kladenského fotbalového hřiště nebo na webových stránkách klubu Petasites, který turnaj spolupořádá.





Maškarní merenda v Lánech

KDY: 26. leden 2020, od 14 do 17 hodin

KDE: Sokolovna, Lány

ZA KOLIK: 20 Kč (děti do 15 let) nebo 40 Kč



Maškarní merenda bude v neděli oslavou třináctých narozenin lánského klubu pro rodiče a děti s názvem Domeček. Příchozí se mohou těšit například na maškarní salón, kde se bude malovat na obličej a melírovat vlasy. Chybět nebude diskotančení, přehlídka masek, vyhlášení nejhezčích masek nebo fotografování se s pohádkovými bytostmi. Na závěr akce si všichni přítomní užijí krájení narozeninového dortu. Za vstup zaplatí děti do 15 let 20 korun, ostatní pak 40 korun.