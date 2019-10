Military den v Brandýsku

KDY: 28. září 2019, od 13 hodin

KDE: Bývalá vodárna, Brandýsek

ZA KOLIK: Volně přístupné

Sobotní den v Brandýsku bude patřit vojenské i civilní technice, v místním areálu bývalé vodárny se totiž koná již osmý Military den. Návštěvníkům se během odpoledne předvedou státní složky i zájmové spolky. Příchozí si budou moci prohlédnout vystavenou vojenskou historickou techniku. Akce, na které se představí třeba letištní psovodi, zásahová jednotka policie, vězeňská služba, dobrovolní hasiči, karatisté, modeláři a samozřejmě i domácí Military klub Brandýsek, začíná ve 13 hodin. Na závěr akce pak všem zúčastněným zahraje country a bluegrassová skupina Fechtýři. Vstup není povolen se zvířaty. Občerstvení je zajištěno.



Svatováclavské slavnosti na Budči

KDY: 28. září 2019, od 10 do 17 hodin

KDE: Hradiště Budeč u Zákolan

ZA KOLIK: Volně přístupné



Již popatnácté na hradišti Budeč u Zákolan, kde údajně pobýval a učil se žaltář samotný svatý Václav, vypuknou Svatováclavské slavnosti. Sobotní program začíná v 10 hodin, přičemž v 13 hodin přijde na Budeč průvod svatého Václava. Na ten naváže vystoupení skupiny historického šermu Thorax. Příchozí si budou moci užít také současné i dobové taneční vystoupení, komentovanou prohlídku zbrojnice nebo koncert varhanní hudby. Na děti bude čekat například pohádka O třech neposlušných kůzlátkách. Veřejnost bude mít také možnost s průvodcem navštívit rotundu sv. Petra a Pavla, nejstarší stojící stavbu v republice. Ještě před sobotními slavnostmi, přesně v pátek od 19 hodin, bude v rotundě sloužena poutní mše.



Motoburza v Hobšovicích

KDY: 28. září 2019, od 6 do 12 hodin

KDE: Náves Hobšovice

ZA KOLIK: Volně přístupné



Již v šest hodin ráno se v sobotu do Hobšovic sjedou ti, kteří budou chtít prodat, nebo naopak pořídit, nějaký náhradní díl na automobil či motorku. Na místní návsi se totiž až do poledne bude konat tradiční jarmark auto a moto dílů. K vidění budou stovky zaparkovaných aut, nabízejících stánkařů, zvědavců i těch, kterým plechový koníček zabírá nejvíc času.



Svatováclavské posvícení ve Stochově

KDY: 28. září 2019, od 10 hodin

KDE: Mírové náměstí, Stochov

ZA KOLIK: Volně přístupné



Město, které se tituluje rodištěm svatého Václava, pořádá Svatováclavské posvícení. Stochovští si díky němu užijí například koncerty dechové hudby Severky, Brass Bandu Rakovník, rockové skupiny Beat Sisters, Mmory Bandu, skupiny LaBanda, Honzy Kříčka s kapelou, The Backwards či Yo Yo Bandu. Kromě toho budou moci lidé navštívit posvícenský trh, zhlédnout výstavu Olgy Vilímové, vidět vystoupení aerobiček z Lán nebo si užít ohňostroj.



Festival Herní čas

KDY: 27. až 29. září 2019

KDE: Kino Sokol, Kladno

ZA KOLIK: 100 až 700 Kč



Již třetí ročník herního festivalu s názvem Herní čas se uskuteční v kladenském kině Sokol. Na příchozí zde bude, tak jako v minulých letech, čekat pořádná nálož různých her - deskové, válečné, únikové či počítačové. Festival začne v pátek v 15 hodin, přičemž hrát se ten den bude až do půlnoci. V sobotu si návštěvníci mohou užít zábavu v době od 10 do 23.59 hodin a v pátek pak od 10 do 16 hodin.