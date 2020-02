Ples kladenských myslivců

KDY: 1. únor 2020, od 20 hodin

KDE: Dům kultury Kladno

ZA KOLIK: Neuvedeno

Plesová sezóna je v plném proudu, a tak také sobota 1. února bude v Domě kultury Kladno na Sítné patřit bálu. Tentokrát se bude jedna o myslivecký ples, který zde pořádá kladenský okresní myslivecký spolek. Zúčastnění se mohou těšit na hudební doprovod v podání Hudby Taurus Jaromíra Laksy. Volnou zábavu pak zpestří vystoupení mysliveckých trubačů a noční překvapení. Ples myslivců začíná úderem 20. hodiny.

Výstava Blíž k přírodě

KDY: 1. únor 2020, od 14 hodin

KDE: Obchodní dům v ulici P. Bezruče, Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné



Prodejní výstavu fotografií zvířat ze Zooparku Zájezd, i z divoké přírody, s názvem Blíž k přírodě bude hostit kladenský obchodní dům. Jedná se o snímky Anežky Ťulákové, Tomáše Casky, Daniela Kolešky, Jitky Jonákové a Jiřího Marka. Vernisáž je na programu 1. února od 14 hodin. Na slavnostním zahájení budou speciálnímu hosty živá zvířata. Výtěžek z prodeje poputuje na chov ohrožených druhů zvířat.





Od vysvědčení k tanci

KDY: 31. leden 2020, od 8 do 16.30 hodin

KDE: Labyrint, klub Spirála, Litevská, Kladno

ZA KOLIK: 400 Kč



Užít si pololetní prázdniny spolu s kladenským volnočasovým střediskem Labyrint budou moci školáci od 7 do 17 let. Připravena pro ně bude akce s názvem Od vysvědčení k tanci, která začíná v 8 hodin. Jak již název napovídá, bude se jednat o zábavné odpoledne plné her a hlavně tance. Za účast zaplatí zájemci 400 korun, přičemž jim bude poskytnuta kromě zábavy také strava a pitný režim. Přihlásit se lze na webových stránkách Labyrintu.









Procházka k hradišti

KDY: 1. únor 2020, od 10 hodin

KDE: Škola Oty Pavla, Buštěhrad

ZA KOLIK: Volně přístupné



Od buštěhradské školy vyrazí v rámci akce pořádané buštěhradským spolkem Věčně mladí senioři zájemci na sobotní vycházku. Cílem asi sedmikilometrového pochodu bude vrch Homolka u Stehelčevsi. Na jeho vrcholu bylo v pozdní době kamenné hradiště osídlené lidmi z takzvané hřivnáčské kultury. Kromě toho bude na programu také příjemné společné posezení v restauraci.





Burza knih ve Slaném

KDY: 1. únor 2020, od 9 do 12 hodin

KDE: Knihovna Václava Štecha ve Slaném

ZA KOLIK: Volně přístupné



Slánská knihovna ožije tradiční knižní burzou. Na její vstupní chodbě se veřejnost bude moci v sobotu v době od 9 do 12 hodin zapojit do pravidelné akce, v rámci které si lidé budou moci zakoupit různé knihy. Jednat se bude o vyřazené knihy, které zde seženou za pár korun. Seznam vyřazených knih si zájemci mohou prohlédnout z pohodlí domova, a to na webových stránkách knihovny www.knihovnaslany.cz.