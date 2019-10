ROŽNĚNÍ UHERSKÉHO BÝKA

KDY: 21. září 2019, od 9 do 21 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné

Tradiční rožnění uherského býka spojené s boulderingovými závody si v sobotu užijí Slaňáci. Kromě možnosti ochutnat rožněné hovězí a dalších dobrot si lidé užijí také pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, sportovní exhibici v parkouru, aerobicu a boulderingu nebo koncerty kapel Pískomil se vrací a The Basketles (revival The Beatles). Akce bude spojena také se závody v boulderingu.

STŘEDOVĚKÝ DEN NA TVRZI

KDY: 21. září 2019, od 10 do 17 hodin

KDE: Tvrz ve Velké Dobré, vstup od fotbalového hřiště

ZA KOLIK: neuvedeno



Zpátky v čase se v sobotu budou moci vrátit návštěvníci bývalé tvrzi ve Velké Dobré. Bude se zde totiž konat středověký den. Veřejnost se může těšit na dobové tance s interakcí diváků, šermířská vystoupení nebo třeba také výklad o středověké kuchyni. Zúčastnění se dovědí také spoustu informací o zbrojích, zbraních a husitském válečnictví. Na závěr akce, od 17 hodin, bude připravena bojová ukázka Jak válčil Vartenberk.



PREZENTACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ REGIONU

KDY: 20. a 21. září 2019, od 10 do 18 a od 9 do 12 hodin

KDE: SŠDŘ Kladno, U Hvězdy

ZA KOLIK: volně přístupné



Kladenská okresní hospodářská komora pořádá v pátek a v sobotu v prostorách Střední školy designu a řemesel v Kladně U Hvězdy prezentaci technického vzdělávání kladenského regionu. Tato akce je určena pro žáky končící základní školu a jejich rodiče. Příchozí se seznámí s možností dalšího perspektivního vzdělávání dětí a následným uplatněním v praxi. Součástí akce budou i soutěže ve zručnosti.

CIHELNY A CIHLÁŘSTVÍ NA KLADENSKU

KDY: Do 31. března 2019

KDE: Hornický skanzen dolu Mayrau ve Vinařicích

ZA KOLIK: volně přístupné



Cihelny a cihlářství na Kladensku. Takový nese název výstava, která bude v době od neděle 22. září až do 31. března k vidění v prostorách Hornického skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích. Slavnostní zahájení výstavy, díky níž budou moci lidé nahlédnout do historie cihlářství, je na programu v sobotu 21. září od 15 hodin. V rámci výstavy bude k vidění i série kolkovaných cihel ze sbírky Jaroslava Zelenky.



BURČÁK VE KVÍCI

KDY: Denně

KDE: Slaný-Kvíc, Revoluční 176

ZA KOLIK: volně přístupné



Sezona burčáku je v plném proudu ve slánském vinařství ve Kvíci. Na 16,5 hektarech mají nejrůznější odrůdy vín jako Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Sylvánské zelené, Irsay Oliver, Moravský muškát, Chardonnay, Zweigeltrebe a další oblíbené značky. Od pátku do neděle si zde zájemci mohou pochutnat na červeném i bílém ze svatovavřineckého i Müllera. Burčák zde bude stáčen až do konce října.