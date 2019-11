Festival Unhošťské ozvěny

KDY: 23. listopad 2019, od 17 hodin

KDE: Sokolovna, Unhošť

ZA KOLIK: 180 Kč (předprodej) nebo 200 Kč

Hudební festival s názvem Unhošťské ozvěny, který je věnovaný všem příznivcům folku, bluegrassu a country, se uskuteční v místní sokolovně v sobotu 23. listopadu. První tóny zazní úderem 17. hodiny, přičemž na akci vystoupí skupiny La Peka, TBC – The Baba Club, Corbel Brothers Unhošť či Forty Five. Speciálním hostem bude kapela Děda Mládek Illegal Band. Vstupné je 180 korun v předprodeji a 200 korun na místě.

Rybí slavnosti v Královicích

KDY: 23. listopad 2019, od 9 hodin

KDE: Královice

ZA KOLIK: Volně přístupné



Královický dvůr bude v sobotu 23. listopadu hostit rybí slavnosti, které budou spojené s výlovem královického rybníka. Kromě samotného výlovu na veřejnost čeká také křest vodnice Elišky ze mlýna, příprava rybích pochoutek na hrázi nebo prodej čerstvých ryb. K poslechu zahraje skupina Hrajeto. V nedaleké restauraci pak budou u příležitosti této akce podávány rybí speciality z grilu a udírny.





Adventní prodejní výstava v Lánech

KDY: 24. listopad 2019, od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum T. G. Masaryka, Lány

ZA KOLIK: 40 Kč nebo 15 Kč (děti)



Tradiční vánoční prodejní výstava se koná prostorách lánského muzea T. G. Masaryka v neděli. Lidé si budou moci v době od 9 do 16 hodin prohlédnout a případně také zakoupit různé adventní věnce, dekorace, svíčky, svícny, šperky, patchwork, vánoční cukroví a další zajímavé zboží. Dospělí za vstupné zaplatí 40 korun, děti pak 15 korun. Od 28. listopadu pak bude v muzeu výstava Jak jsme slavili Vánoce, retropohled do let sedmdesátých.









5. TBC Fight Night

KDY: 23. listopad 2019, od 19 hodin

KDE: Městské centrum Grand, Slaný

ZA KOLIK: 300 Kč



Slánské městské centrum zažije v sobotu 5. ročník takzvané TBC Fight Night. Bude se jednat o galavečer bojových sportů – MMA, K1, thaibox a sanda. Ten zakončí jednotlivé soutěže v bojových sportech, které začínají již v 8 hodin. Večerní program startuje v 19 hodin, přičemž se příchozí mohou těšit na jména, jako je například Roubíček, Dvořáková, Kaninský, Fenz, Kříža, Maňák nebo Mareš. Vstupné je 300 korun.





Vánoční jarmark v Brandýsku

KDY: 24. listopad 2019, od 13 do 17 hodin

KDE: Hřiště Brandýsek

ZA KOLIK: Volně přístupné



Nechat se okouzlit vánočními vůněmi, svitem svíček a kouzlem vánočního jarmarku budou moci v neděli účastníci jarmarku, který se koná v době od 13 do 17 hodin v Brandýsku na hřišti mezi školami. Zde bude své zboží nabízet asi čtyřicítka prodejců. Lidé se mohou těšit třeba na pekařské, cukrářské nebo řeznické výrobky, trdelník, sýrové speciality, včelí produkty, ručně vyřezávané výrobky, vánoční dekorace, koření, rukodělné výrobky, textilní zboží či keramiku. Chybět nebudou dílničky pro děti, svoje umění předvede také rodinné sklářské studio.