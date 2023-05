/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend, který má provázet letní počasí? Zůstanete doma, neboraději vyrazíte za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám záplavu tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na koncerty, pohádky pro děti, husitské nebo keltské slavnosti, letecký den, pouť, přehlídku loveckých psů nebo pikniky pod širým nebem a mnoho dalšího.

Husitské slavnosti na Masarykově náměstí ve Slaném. | Video: Jitka Krňanská

Kladensko

Kladenský festival



Kdy: pátek 19. a sobota 20. května od 14.00

Kde: Kladno, náměstí Starosty Pavla

Za kolik: zdarma



Dobré jídlo a pití, soutěže a zábava pro všechny. Návštěvníky čeká i několik koncertů, v pátek od 17.00 koncert Support Lesbiens, od 21.00 Jelen, v sobotu od 16.00 TH!S, od 18.30 Visací zámek a od 21.00 Vypsaná FiXa.

Zdroj: Youtube

Husitské slavnosti

Kdy: pátek 19. května od 16.00 a sobota 20. května od 10.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: neuvedeno

V pátek zahájí slavnosti vystoupení místních školáků, od 19.30 koncert Deratizéři, od 21.00 ohňový průvod, v sobotu táhnou husité do boje – průvod a ceremonie od 10.00, poté se představí například komedianti, šermíři a sokolníci, koncerty - od 18.30 Poletíme?, od 21.00 No name, od 22.15 ohňová show.

V areálu modelářského střediska se koná výstava zvířat



Kdy: v sobotu 20. května od 8 hodin

Kde: areál modelářského střediska ve Smečenské ulici, Slaný

Za kolik: vstup je 50 korun, děti do šesti let zdarma



Výstavu drobného zvířectva, akvarijních ryb a exotikých ptáků doplní další program jako je například výystava kaktusů, živá hudba, fotokoutek, ukázka králičího hopu, jezírkové ryby, koutek s králíčky a kůzlaty, včely a malování na obličej. Nebude chybět ani burza zvířat a chovatelských potřeb, tombola a občerstvení.

Vlastivědné muzeum Slaný zve na výstavu bonsají

Kdy: v sobotu 20. května od 10.00

Kde: atrium Vlastivědného muzea ve Slaném

Na výstavě nebude chybět ani doprovdný program v podobě odborného poradenství. Návštěvníci mají možnost přinést svou rostlinu a poradil se s odborníky. Součástí akce je i prodej bonsají a pomůcek.

Berounsko

Pohádková Městská hora



Kdy: neděle 21. května od 14.00

Kde: Beroun, Městská hora

Za kolik: 100 korun/dítě



Rodinné centrum Slunečnice slaví dvacetiny a spolu s ním i děti, které se vydají na cestu plnou pohádkových úkolů. Start je u medvědária.

Zámecký Food Fest

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Králův Dvůr, zámek

Za kolik: neuvedeno

Druhý ročník festivalu pro celé rodiny, který opět nabídne spoustu specialit. Pokračuje až do 16.00 hodin.

Mělnicko

Dětský den aneb Máme rádi zvířata



Kdy: sobota 20. května od 13.00

Kde: Chrást, hřiště

Za kolik: neuvedeno



Odpoledne plné her a zábavy. Trasy s úkoly za odměny, hravé dílny, skákací hrad, vyhlídkový vláček.

Harmonie slaví a všichni se baví

Kdy: sobota 20. května od 13.00

Kde: Neratovice, fotbalový stadion

Za kolik: neuvedeno

Mateřská škola Harmonie pořádá akci pro děti, tvořivé dílny, vyhlídková plošina, sportovní hry, skákací hrad, skládačky, hudební vystoupení skupiny Čiperkové.

Příbramsko

Koncert ATD + host



Kdy: pátek 19. května od 21.00

Kde: Příbram, Junior klub

Za kolik: 200 korun



Punk a rock budou znít příbramským klubem v pátečním večeru, kdy se tam představí středočeská kapela ATD. Host, kterého přiveze s sebou, je překvapením.

Zdroj: Youtube

Svatojanská pouť

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května od 8.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, parkoviště u Podzámeckého rybníka

Za kolik: neuvedeno

Svatojanská pouť nabídne kolotoče a další pouťové atrakce na parkovišti u Podzámeckého rybníka. Na náměstí proběhne v neděli i festival dechovek a mažoretek.

Rakovnicko

Den s Kelty



Kdy: pátek 19. a sobota 20. května od 9.00

Kde: Nové Strašecí, muzeum a okolí

Za kolik: neuvedeno



Akce k 80. výročí nalezení opukové hlavy Kelta v Kamenných Žehrovicích. V pátek sochařské opukové sympozium, ukázky keltských řemesel, ražení minci, hry pro děti, v 16.00 vernisáž a komentovaná prohlídka s autorem výstavy Keltové ve středu Boiohaema Jaroslavem Jiříkem. V sobotu opět sympozium a ukázky řemesel, od 13.00 vernisáž sochařských děl.

Loutková pohádka

Kdy: sobota 20. května od 15.30

Kde: Rakovník, infocentrum

Za kolik: 50 korun

Klasická pohádka O perníkové chaloupce v podání Loutkového divadla Rakovník. Hodinové představení pro děti.

Benešovsko

Koncert Říčanského komorního orchestru



Kdy: neděle 21. května od 14:30

Kde: Konopiště, zámek

Za kolik: neuvedeno



Říčanský komorní orchestr, koncert na zámku. Tradiční květnová akce se odehraje na prosluněné jižní terase s krásným výhledem do okolí.

Výstava Vladimíra Cidlinského

Kdy: do 11. června

Kde: Benešov Muzeum umění a designu

Za kolik: 60 korun/základní

V Šímově síni je nyní k vidění výstava Vladimíra Cidlinského, která představuje tvorbu benešovského rodáka nejen prostřednictvím prací zachycujících krajinu, město a blízké vesnice, ale i dobových materiálů.

Boleslavsko

Bleší trhy a burza



Kdy: neděle 21. května

Kde: Mladá Boleslav, Podchlumí 53

Za kolik: neuvedeno



V Podchlumí, poblíž Kliniky dr. Pirka, se opět odehrají bleší trhy. Na ploše 11 000 metrů čtverečních si budou zájemci moci pořídit knihy, oblečení, starožitnosti i mnoho dalšího.

Na poslední cestě

Kdy: do 3. září

Kde: Mladá Boleslav, Mladoboleslavský hrad

Za kolik: 80 korun/plné vstupné

Netradiční výstava přibližuje podoby pohřebních rituálů v regionu Pojizeří napříč staletími. Za ústřední téma si kolektiv autorů zvolil pohřební rituály od nepaměti po nedávnou minulost. Na své si tak přijdou milovníci pravěku, středověku, baroka i moderních dějin.

Kolínsko

Výstava Lucidum – Intervallum



Kdy: sobota 20. května od 17.00

Kde: Zásmuky, klášter

Za kolik: neuvedeno



Neobvykle rozměrné svítící objekty a loutky na výstavě Lucidum – Intervallum, jde o objekty, které vznikly pro různé performativní akce napříč republikou. Podstatná část jich byla vytvořena v rámci pražského Sametového posvícení, karnevalového průvodu se společenským přesahem probíhajícího 17. listopadu.

Zdroj: Youtube



Staročeské máje

Kdy: 20. května od 13 hodin

Kde: Kolín, Sendražice

Za kolik: zdarma

Sendražická mládež zve všechny na Staročeské máje. Od 13 hodin se odehraje průvod obcí za doprovodu dechové kapely Starostova dvanáctka. V 19 hodin bude následovat Staročeská beseda a poprava krále Máje. Ve 20 hodin pak začne v Hostinci u Černohlávků večerní zábava s kapelou Fragment Trio.

Kutnohorsko

Den otevřených dveří Letiště Čáslav



Kdy: sobota 20. května od 8.00

Kde: Čáslav, 21. základna taktického letectva

Za kolik: zdarma



Čáslavská 21. základna taktického letectva se opět otevře veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. Příchozí si budou moci zblízka prohlédnout letouny i další nejen armádní techniku. Chybět nebudou ani letecké ukázky, přičemž mezi vystupujícími bude i Martin Šonka, vicemistr světa v akrobacii a vítěz série Red Bull Air Race, který předvede nezapomenutelné vystoupení na letounu Extra, ale nově i na Z-142 z CLV.

Výstava loveckých plemen

Kdy: sobota 20. května od 9.00

Kde: Sbatý Mikuláš, park zámku Kačina

Za kolik: neuvedeno

Zámecký park přivítá čtyřnohé mazlíčky a jejich chovatele. Uskuteční se tam oblastní výstava, kde budou prezentována různá lovecká plemena. Akci pořádá Okresní myslivecký spolek Kutná Hora.

Nymbursko

70. ročník Nymburské 500



Kdy: sobota 20. května od 14.00

Kde: Nymburk, řeka Labe

Za kolik: neuvedeno



Nymburk se opět stane dějištěm závodů v rychlostní kanoistice všech věkových kategorií, hlavně však mládeže. Celodenní akce se zúčastní závodníci Čech a Moravy.

Hrabalovo Kersko

Kdy: sobota 20. května

Kde: Kersko, Hrabalova chata

Za kolik: vstup volný

Pochod Kerskem, cyklojízda, divadelní představení, dětský koutek, koncerty, čtení, zajímaví hosté, soutěže, občerstvení i Postřižinské pivo. Na to všechno se mohou těšit návštěvníci celodenního programu Hrabalova Kerska, tradičního květnového setkání příznivců díla Bohumila Hrabala, během kterého bude mimořádně zpřístupněna i jeho chata.

Zdroj: Youtube

Praha

Queen Relived by Queenie



Kdy: 19. května od 20.00

Kde: Praha 9, O2 arena

Za kolik: od 990 korun



Šokující pyrotechnické efekty, rozměrné a do mnoha různě vysokých tvarů rozložené zlato-černé pódium, ze kterého přes vypouklé mosty vybíhají dvě protínající se mola, jasně odkazují na show ve stylu těch největších hudebních hvězd. Kapela Queenie spolu s fenomenálním hlasem Michaela Klucha navozuje pocit, že se díváte na sled videoklipů Freddieho Mercuryho a kapely Queen.

Zdroj: Youtube



Dyzajn market Léto

Kdy: 20. a 21. května od 10.00

Kde: Praha 7, Výstaviště Holešovice

Za kolik: Vstup zdarma

Výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Akce se účastní tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Izrael na Vltavě



Kdy: neděle 21. května od 10.00

Kde: Praha 1, Střelecký ostrov

Za kolik: zdarma



Poznejte Izrael skrze jeho kulturu, jídlo a zábavu. Ochutnáte výbornou izraelskou kuchyni nebo si půjčíte deku a uděláte si jarní piknik. Zažijete inspirativní víkend plný hudby, divadla, přednášek a workshopů. Budete mít příležitost zahrát si vrhcáby nebo vyzkoušet pravý plážový matkot. Chybět nebude ani zábavný program pro děti.