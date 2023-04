/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte poslední dubnový víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách. Nejen na pálení čarodějnic, ale třeba i na koncerty, pohádkové nebo kouzelnické představení pro děti a pochody i bežecké nebo cyklistické závody.

Kladensko



Koncert představí Waldagang a Alkehol

Kdy: pátek 28. dubna od 20.00

Kde: Kladno, dům kultury

Za kolik: 590 korun

Walda gang a Alkehol, koncert dvou známých skupin v rámci turné nazvaného Waldáči a Alkáči. Vstup možný od 19.00 hodin, o hodinu později začíná hrát Alkehol, Walda gang hraje od 22.00 hodin.

V Šantánu se koná Soul food night



Kdy: pátek 28. dubna od 20.00

Kde: Slaný, klub Šantán restaurace Na Střelně

Za kolik: 150 korun



Soul food night, představí se Rastafidli Orkestra (reggae-ska), Locomotive (metal-hardcore) a Hele na to (texty, básně, nezávislost).

Tlapoková patrola baví děti i dospělé

Kdy: sobota 29. dubna od

Kde: Kladno, dům kultury

Za kolik: do 2 let zdarma, ostatní děti i dospělí 200 korun

Párty pro děti ve stylu Tlapkové patroly, pohádkové dobrodružství a výzdoba, diskotéka a tancování s pohádkovými postavičkami, malování na obličej, focení s maskoty.

Slaný běží nocí pro Světlušku



Kdy: sobota 29. dubna od 21.00

Kde: Slaný, areál letního kina

Za kolik: startovné 100 korun



Slaný běží pro Světlušku. Běžecká akce, výtěžek v plné výši na konto Svělušky na pomoc lidem se zrakovým postižením. Trať jeden nebo tři kilometry, hry pro děti i dospělé.

V Divadle Lampion se představí kapela Žampion v novém kabátu

Kdy: v sobotu 29. dubna od 17.00

Kde: Divadlo Lampion Kladno

Kapela Žampion je složená především z herců divadla a jejíž repertoár obsahuje hudební skladby nejen z inscenací, působí v divadle od roku 2019. V letošní sezoně kapela nahrála své skladby, natočila hudební videoklip, a právě v sobotu odehraje koncert v nové scéně a kostýmech výtvarnice Barbory Voldrábové. Návštěvníkům koncertu se Žampion představí v novém složení, které se rozrostlo nejen o herce ze souboru, ale také o bubeníka Františka Bouzka.

Volí se nejlepší čarodějnická maska



Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Kladno, Sletiště

Za kolik: neuvedeno



Čarodějnické rejdění, koná se na travnaté ploše za tribunou. Hry pro děti, čarodějnická diskotéka, velká vatra, soutěž o nejlepší čarodějnickou masku.

V Plchově se koná čarodějnické odpoledne

Kdy: v neděli 30. dubna od 16.00

Kde: dětské hřiště v Plchově

Obec Plchov a Spolek přátel Plchova pořádají 5. ročník čarodějnického odpoledne. Děti se mohou těšit na čarodějnické soutěže, po kterých bude zapálen čarodějnický oheň. Rozličné čarodějnické obleky jsou srdečně vítány.

Děti si u skanzenu užijí soutěže



Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: Smečno, louka u vojenského skanzenu

Za kolik: neuvedeno



Pálení čarodějnic, od 1530 ukázka služební kynologie ostrahy letiště, od 16.00 soutěže pro děti, od 17.30 opékání špekáčků, v 18.30 společné zapálení velké hranice.

Berounsko

V rockovém klubu hrají tři kapely

Kdy: sobota 29. dubna od 20.00

Kde: Beroun, Rock Club Prdel

Za kolik: 150 korun

Kluboofka fest vol. 5, kapela Rasmane z Nymburka, domácí Bulldog Hard&Heavy a Fenix z Jičína

Filipojakubská noc patří hrám i rocku



Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Beroun, autocamp

Za kolik: 20 korun/děti do 12 let, 100 korun/dospělí



Pálení čarodějnic - dětské a rockové čáry, program pro děti do 18.00 hodin, soutěž o nejlepší dětskou čarodějnickou masku, v 17.00 hodin zapálení velké fatry, od 18.00 hodin hrají Destroy, Black Hill a Bugr. Moderuje Olda Burda.

Benešovsko

Čarodějnické odpoledne s Motýlkem

Kdy: sobota 29. dubna od 15.00

Kde: Týnec nad Sázavou, v Náklí za kempem

Za kolik: 50 korun, v masce zdarma

Mateřské centrum Motýlek oslaví filipojakubskou noc o den dříve. Na sobotní odpoledne je připraveno odpoledne plné zábavy pro malé i větší.

Včelaři slaví výstavou



Kdy: denně kromě pondělí od 9.00

Kde: Muzeum Podblanicka, Benešov

Za kolik: 20 korun/děti, senioři, 40 korun/dospělí



Výstava s názvem Včely slaví 120 let návštěvníkům přibližuje organizované včelaření na Benešovsku. Představí jeho historii od založení místní včelařské organizace v roce 1903 až po současnost. Otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Boleslavsko

Padesátka pro pěší a cyklisty

Kdy: sobota 29. dubna od 6.00

Kde: Mladá Boleslav, KČT U Stadionu

Za kolik: plné startovné 40 korun

51. ročník Mladoboleslavské padesátky. Připraveno bude několik pěších tras od 9 do necelých 50 kilometrů. K dispozici budou také trasy pro cyklisty. Start a cíl u městská sportovní haly v ulici U Stadionu 1322. Pro pěší v době od 6.00 do 18.00, pro cyklisty od 7.00 do 18.00 hodin.

Na čarodějnickém reji zní i hity Lucie



Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Mladá Boleslav, Krásná louka

Za kolik: zdarma



Krásná louka bude opět hostit oslavy filipojakubské noci. Areál se otevře ve 14 hodin a návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. Vystoupí Matěj Band, Siluety, Seven, Dire Straits Tribute či Lucie Revival. Aairsoftová střelnice, ukázky policejní výstroje i výzbroje městské policie, soutěž o nejkrásnější masku, atrakce pro děti a stánky.

Kolínsko

Muzeum před filipojakubskou nocí

Kdy: 30. dubna od 10.00

Kde: Kouřim, skanzen

Za kolik: základní vstupné 110 korun

Národopisný pořad Před filipojakubskou nocí. Návštěvníci skanzenu se dozví mnoho zajímavého o zvyku pálení čarodějnic. Kromě komentovaných prohlídek a přednášek se mohou těšit i na rukodělné dílny, rámusení proti čarodějnicím, dětské vesnické hry i mnoho dalšího.

Čarodějnice u lávky



Kdy: 30. dubna od 16.30

Kde: Kolín, u lávky na Zálabí

Za kolik: zdarma



Čarodějnice u lávky, v 16.30 vystoupení skupiny Pískomil se vrací, v 17.30 zapálení ohně, od 18.00 zahraje Druhá Míza Country a v 19.15 Blue Bucks. Čarodějnické tvoření s Mateřským centrum KidzTown, opékání špekáčků. Masky jsou na akci vítány.

Kutnohorsko



Netradiční čarodějnice se Sluníčkem

Kdy: sobota 29. dubna od 15.00

Kde: Kutná Hora, Klub Sluníčko

Za kolik: zdarma

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub SLUNÍČKO slaví čarodějnice o den dříve v bývalé družině základní školy Jana Palacha. Masky vítány. „Budeme si hrát, stavět puzzle, komíny z kostek, soutěžit, vyrábět lektvary, opékat buřtíky, tancovat při disco,“ stojí v pozvánce.

Pálení čarodějnic u menhirů



Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: Kutná Hora, menhiry

Za kolik: dobrovolné vstupné



Oslava Beltain. Po setmění fireshow. „Beltain je oslavou lásky, plodnosti a vitality. Kam až sahají jeho kořeny a jak jej lidé slavili vám před samotným zapálením ohně odhalí Darja Angel,“ zve na akci spolek Denemark.

Mělnicko

Čarodějnice na Polabí

Kdy: pátek 28. dubna od 17.30 hodin

Kde: Mělník, dům dětí a mládeže + park na Polabí

Za kolik: 50 korun za dítě

Čarodějnice s čarováním, rejděním, tancováním, soutěžemi, průvodrm a další zábavou. Možnost opékání donesených buřtíků. Čarodějnické masky a kostýmy vítány.

Běh veltruským parkem



Kdy: sobota 29. dubna od 9.00

Kde: Veltrusy, areál letního kina, zámecký park

Za kolik: startovné 30 korun děti, 150 korun dospělí



Běh veltruským parkem, pětadvacátý ročník. Prezence dětských kategorií v 9.00, zahájení závodu o hodinu později. Od 11.30 prezence dospělých kategorií, které startují v 13.20 a 14.00 hodin. Letos opět Běh pro zdraví na 1500 metrů pro všechny věkové kategorie - účast v něm je zdarma a bez registrace. Bohatá tombola pro všechny běžce.

Nymbursko

Do divadla míří ježibaby z Babína

Kdy: 29. dubna, 14.00

Kde: Hálkovo divadlo, Nymburk

Za kolik: 130 korun

Čarodějnické představení Ježibaby z Babína, představení z produkce A-Z divadla vypráví příběh Martina, kterého oklamou dvě ježibaby z lesa Babín. Než vše dobře dopadne, budou mu muset pomoci nejen dívka Barunka, ale i vodník a hejkal.

Hasičské čarodějnice na Špičce



Kdy: 30. dubna od 16.30

Kde: Nymburk, na Špičc

Za kolik: vstup volný



Hasičské čarodějnice na Špičce se zábavným programem. V 16.30 hodin zaříná technická kontrola košťat, posléze se odehraje Miss čarodějnice, show s Krejčíkem Honzou – a samozřejmě nebude chybět ani samotné pálení čarodějnic.

Příbramsko

Vyrazte s kouzly kolem světa

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: Příbram, divadlo Antonína Dvořáka

Za kolik: 200 korun

S kouzly kolem světa, děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla naučí. Po představení je pro děti připravena autogramiáda a fotografování s Pavlem Kožíškem.

Na sletu čarodějnic hraje Toulavá kapela



Kdy: neděle 30. dubna od 18.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, sportovně rekreační areál

Za kolik: neuvedeno



Slet čarodějnic, čarodějnická stezka, malování na obličej, airsoftová střelnice, malování na chodník, ukázky hasičské techniky, rej čarodějnic a pro děti opékání buřtů zdarma. K tanci a poslechu zahraje Toulavá kapela Josefa Janouška.

Rakovnicko

Čarodějnice budou plné klobouků

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Rakovník, Tyršák

Za kolik: do 17.00 hodin vstupné dobrovolné, od 17.00 hodin 100 korun

Čarodějnice na Tyršáku – Klouboukový bál, diskotéka, hudba, tanec, kejklíři, zábava s Kateventem, v 17.00 hodin zapálení hranice, od 17.30 hraje skupina Podwobraz, od 20.00 hodin kapela Rock slaves. Doprovodný program, tombola, čarodějnický fotokoutek, soutěž o nejoriginálnější čarodějnický klobouk, dílničky, kadeřnictví, ukázka hasičské techniky. Výtěžek z odpoledního dobrovolného vstupného pro Nadaci policistů a hasičů.

Na čarodějnickém sletu zní disco



Kdy: neděle 30. dubna od 17.00

Kde: Nové Strašecí, fotbalové hřiště

Za kolik: zdarma



Čarodějnický slet. Do 18.45 hodin čarodějnické rejdění a Bárou Ladrovou a stezka úkolů, od 19.00 miss čarodějnice (od 18 do 100 let), v 19.30 zapálení vatry, od 19.45 diskotéka. Malování na obličej, špekáček pro každé dítě.