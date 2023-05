/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na recesistický retro happening, výlet do středověku, jazzový festiválek, řemeslný workshop, přehlídku historické techniky spojenou s burzou nebo foodfest plný ostrých dobrot s chilli, kde lze ochutnat třeba i pražený hmyz.

Oslavy 76. výročí osvobození ČSR - obec Brandýsek. | Foto: Michaela Grubnerová, Áša a Kamil Popule

Kladensko

Koná se další ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť



Kdy: od pátku 5. května do neděle 7. května

Kde: Tuchlovice a Nové Strašecí



Organizátoři opět přichystali pestrou tanečně – hudebně – divadelní směs, z níž si jistě vybere každý, kdo v daném termínu zavítá do Nového Strašecí či do Tuchlovic. Letos nemáme žádného zahraničního hosta. Jistě vás ale nadchnou svými vystoupeními soubory z hned několika zajímavých míst naší republiky. Konkrétně to bude Vonice ze Zlína, Vysočan z Hlinska, Javor z Lomnice nad Lužnicí a také Rokytí z Rokycan. Nebudou chybět ani festivalové stálice jako například pořádající Čtyřlístek, rakovnické Borůvky, Notičky z Řevnic, pražští Gaudeamus VŠE, Kytice a Rosénka, Jarošovci z Mělníka či Šáteček z Nymburka.





Zdroj: Youtube

Den otevřených dveří hasičských stanic v Kladně, Slaném a Stochově

Kdy: v sobotu 6. květa od 10.00

Kde: hasičské stanice v Kladně, Slaném a Stochově

Za kolik: zdarma

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje pořádá v sobotu 6. května u příležitosti svátku sv. Florána den otevřených dveří svých stanic v Kladně (ulice Jana Palacha), Slaném (Lázeňská ulice) a Stochově (ulice U Stadionu). Akce se koná od 10 do 14 hodin.

Pochod Alice Masarykové podpoří myšlenky Červeného kříže



Kdy: v sobotu 6. května a v neděli 7. května

Kde: v sobotu od domu Alice G. Masarykové v Loretánské ulici v Praze, v neděli start od sokolovny v Unhošti



Pochod odstartuje v 9.30 hodin směrem k poutnímu kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Kolem 17. hodiny je ukončení prvního dne pochodu v TJ Sokol Unhošť, odkud se v neděli v 9.30 hodin startuje směrem na Rodinný den v lese před Lány, zde je připraveno stanoviště s aktivitami. 18 hodin bude zakončení v Lánech, č. p. 200 - Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže.

Prohlídla mlýna v PoteplíKdy: v neděli 7. května od 10 do 14 hodin

Kde: Proškúv mlýn v osadě Poteplí u Malých Kyšic

Zveme vás na komentovanou prohlídku dochovaného zařízení Proškova mlýna v osadě Poteplí. Mlýn je kulturně technickou památkou.

V Brandýsku se bude opět bojovat za svobodu



Kdy: v neděli 7. května od 14.00

Kde: areál bývalé vodárny v Brandýsku



Oslavy 78. výročí osvobození obec Brandýsek začnou ve 14 hodin. Od 15 hodin se koná prezentace výstroje, výzboje a techniky. Návštěvníci se mohou těšit na bojovou ukázku inspirovanou událostmi, které se staly v roce 1945 v Brandýsku. Od 18 hodin se koná zábava, na které zahraje kapela All Right Band.

Vítání ptačího zpěvuKdy: neděle 7. května od 7.00

Kde: Kladno, sraz na parkovišti u záchranné stanice na Čabárně

Za kolik: neuvedeno

Komentovaná vycházka s ornitologem Milanem Tichaiem, poznávání hlasů ptáků a ukázka kroužkování ptáků.

Berounsko

Čekání na berounskou tramvaj



Kdy: pondělí 8. května od 14.00

Kde: Beroun, náměstí

Za kolik: zdarma



13. ročník tradičního retro happeningu. Skupina nadšenců v historických kostýmech při něm vytvoří „živý obraz“, který bude představovat čekání na opožděnou tramvaj. Akce je inspirována dobovou pohlednicí Beroun v budoucnosti z roku 1904. Organizátoři uvítají, pokud účastníci přijdou ve starém oblečení ve stylu první republiky, se starými zavazadly i dalšími rekvizitami. Následovat bude průvod kostýmovaných nadšenců přes náměstí. Akci doprovodí komorní výstava modelů kolejových vozidel v Muzeu Českého krasu, kde bude následovat beseda s jejím autorem Josefem Hubkou.

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin

Kdy: sobota 6. května od 10.30

Kde: Koněprusy, sraz na parkovišti u jeskyní

Za kolik: 90 korun/dospělý, 60 korun/dítě

Sbírání zkamenělin přímo v terénu. Muzejní geolog zavede účastníky do unikátní lokality nedaleko Koněpruských jeskyní, kde jim pomůže s hledáním a určováním nalezených zkamenělin. Zároveň je stručně seznámí s geologickým vývojem Země a regionu.

Zdroj: Youtube

Benešovsko

Zaječický bůr



Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Zaječice, start Louka u hospody Oksford

Za kolik: startovného 355 korun/dospělí, snížené 255 korun, nejmenší děti startují za bůra (5 korun), mini za 155/105 korun a midi za 205/155 korun



Jubilejní 5. ročník přespolního běhu v krásné přírodě okolí Pyšel pro všechny věkové kategorie. Věcné ceny, medaile a diplomy pro první tři v každé kategorii, čaj nebo šťáva a sušenka pro každého. Běh na 5555 metrů je součástí Poháru Ladova kraje.

Jaro Josefa Suka - sborový koncert

Kdy: pondělí 8. května od 18.45 hodin

Kde: Benešov, aula gymnázia

Za kolik: 199 korun

Tradiční sborový koncert benešovských pěveckých sborů, Sboru benešovských učitelek, Sukova komorního sboru, sboru a orchestru Melos se sbormistry Tomášem Pergelem, Helenou Sochovou a Tadeášem Tulachem a se sólisty Lenkou Pergelovou, Danou Jelínkovou, Martinem Matouškem a Stanislavem Předotou.

Boleslavsko

Řemeslný workshop



Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Mnichovo Hradiště, muzeum

Za kolik: neuvedeno



Na workshopu proběhnou ukázky řemesel regionálních výrobců a umělců, některá řemesla si budete moci i vyzkoušet. Bude zajištěn i prodej výrobků. Během dne bude volně přístupná jak nová tematická výstava Tradiční řemesla našich předků, tak stálá expozice muzea ve druhém patře státního zámku Mnichovo Hradiště.

Restaurant day plný lásky

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Bakov nad Jizerou, volnočasový areál

Za kolik: neuvedeno

Gastronomická akce, kde budou k ochutnání šťavnaté burgery a steaky, lokální produkty, sladké dobroty, výběrová káva, speciality či veganfood. Pro malé návštěvníky bude k dispozici dětská zóna, potěší vás i muzika.

Kolínsko

Oregon dětem



Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: Kolín, lesopark Borky

Za kolik: neuvedeno



21. ročník dětského dne, kde dětem nalepí startovní číslo, obdrží papír, budou sbírat razítka a vyberou si pak za ně cenu. Mezi nejnavštěvovanější soutěže patří většinou horolezecká stěna, lanovka, střelba z luků i pistolí, souboje v pytlích, na kládě, v boxerském ringu. Ti nejmenší rádi hledají správnou cestu bludištěm, namalují nám obrázky, chytí rybku či postaví hrad z kostek.

Den záchranářů

Kdy: pondělí 8. května od 9.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

Tradiční přehlídka integrovaného záchranného systému, kdy v dopoledním programu na návštěvníky čeká ranní jízda Kolínem všech složek záchranného systému a poté bude na Karlově náměstí doprovodný program a vystavena technika, odpoledne pak na Kmochově ostrově uvidíte policejní drony, psovody, jízdní a říční policii, pro děti jsou připraveny hry, skákací hřiště, dětské hrátky v pěně nebo koncerty. Na stanovišti Třídvorská v bývalém vojenském prostoru budou připraveny ukázky vojenské techniky.

Kutnohorsko

Setkání historické techniky a burza náhradních dílů



Kdy: pondělí 8. května od 8.00

Kde: Pucheř, výstaviště

Za kolik: neuvedeno



K vidění budou historická auta, motorky, ale i zemědělská technika. Vozidla se také vydají hodinu po poledni hodin na spanilou jízdu. O hudební doprovod se dopoledne postará kapela Věnovanka. Den osvobození si organizátoři připomenou tradičním položením kytice u Lípy svobody.

Královská Čáslav otevírá své brány

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Čáslav, Otakarova bašta

Za kolik: zdarma

Středověká akce k zahájení turistické sezony, na které vás čeká šermířské vystoupení, bubeník, ukázka dravců i palných zbraní, vystoupení kapely Melissa.

Mělnicko

Koncert ve Staré mydlárně



Kdy: pátek 5. května od 21.00

Kde: Mělník, klub Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno



Uraggan Andrew & Reggae Orthodox z Ústí nad Labem (reggae) a domácí Noise (hardcore), kteří v klubu pokřtí EP.

Jazzový festiválek u řeky

Kdy: sobota 6. května od 15.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, u řeky pod turistickým centrem Íčko

Za kolik: zdarma

Den plný hudby, Dasha, Epoquer quartet a Hang Drums – Ellaboration, Pingls – Hot café revue, Fernando Saunders, Pražská dixielandová společnost, Laco Deczi a Celula New York. Přehlídka historických vozidel, dílničky pro děti, výletní loď, ochutnávka mladých vín.

Zdroj: Youtube

Nymbursko

Postřižinský cyklootvírák



Kdy: sobota 6. května od 9.30

Kde: Nymburk, pivovar

Za kolik: zdarma



Cyklo-společenská akce pro všechny milovníky cyklistiky a postřižínského zlatavého moku. Trasa Cyklootvíráku měří 41 km a vede po turistických cestách polabskou nížinou. Start je od pivovaru Nymburk. Před startem obdržíte tradiční samolepku aktuálního ročníku a pivní tácek se „startovním“ číslem. Tácek s razítky z každého stanoviště znamená malý dárek v cíli.

Zahájení sezóny v bikeparku

Kdy: sobota 6. května od 12.00

Kde: Lysá nad Labem, bikepark Shibak, Šibeniční vrch

Za kolik: neuvedeno

Akce pro příznivce sportu a cyklistiky, zahájení bikové sezóny. V bikeparku bude probíhat volné ježdění zaměřené především na děti a začátečníky, kterým organizátoři poradí. Od 13.30 hodin proběhne závod pro děti na pumptracku, odměna čeká na každého odvážlivce. V závěru dne budou odměněni i ti jezdci, kteří předvedou nejlepší trik a ukážou svůj výtečný jezdecký styl.

Příbramsko

Výstava modelové železnice – Sádek na kolejích



Kdy: od pátku 5. do neděle 7. května od 9.00

Kde: Sádek u Příbrami, sál obecního úřadu

Za kolik: 50 korun/dospělý, 30 korun/dítě



Výstava modelových kolejišť, 16 originálních a nápaditých kolejišť a obchod s modelovou železnicí Svět na kolejích. Budou tam i evropské rarity, například model ostrovů s funkční železnicí v měřítku T – 1:480 nebo kolejiště s Nf tedy v měřítku N – 1:160 s funkční úzkokolejkou na tří milimetrovém rozchodu kolejí.

Uctění památky svatého Floriána

Kdy: neděle 7. května od 16.30

Kde: Sedlec-Prčice, most Karla Burky

Za kolik: neuvedeno

Pietní obřad na mostě Karla Burky u sochy svatého Floriána, při němž zástupci místních hasičských spolků a okrsku hasičů Sedlec-Prčice uctí patrona hasičů, svatého Floriána, i památku všech odešlých bratrů a sester hasičů.

Rakovnicko

Cyklovýlet



Kdy: sobota 6. května od 9.00

Kde: Jesenice, sraz u radnice

Za kolik: neuvedeno



Cyklistický výlet pro mládež od čtrnácti let věku a dospělé. Cíl neprozrazen. Návrat kolem patnácté hodiny.

Vysoká brána

Kdy: pondělí 8. května od 9.30

Kde: Rakovník, Vysoká brána

Za kolik: neuvedeno

Město Rakovník otevře své brány turistům a Muzeum T. G. M. Rakovník zahájí turistickou sezonu vyhlídkové Vysoké brány. Jarmark, řemesla, středověká hudba, šermíři, kejklíři, dílničky pro děti, ražba mincí a další bohatý program.

Praha

Steve a Maggie v Praze



Kdy: sobota 6. května od 11.30

Kde: Praha 4, obchodní centrum Westfield Chodov

Za kolik: zdarma



Britský komik, učitel a zároveň nejúspěšnější český youtuber Steve Watts přijíždí do Prahy! Na pozvání britské ambasády se při příležitosti korunovace krále Karla III. představí českému publiku a samozřejmě s ním přiletí i nejznámější straka na světě Maggie. Během show předvedou to nejlepší ze svých celosvětově úspěšných skečů. Uslyšíte písničky a známé melodie, které znáte z YouTube, kde mají Steve a Maggie víc než 17 milionů fanoušků.

Zdroj: Youtube

Festival hudby a pohybu Pojď dál

Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: Praha 2, Jedličkův ústav na Vyšehradě

Za kolik: zdarma

Program zahájí dětská stage, kde vystoupí Henrieta Horňáčková, kouzelník Kristián Kašpar a divadlo Zvoneček. Sérii koncertů na Vyšehradě odstartují ve 13.00 bubeníci z Tam Tam Batucada, následují v 15.00 showman Cocoman, v 16.45 James Harries a band, v 18.45 kapela The Tap Tap, ve 20.30 afterparty s Lovesong Orchestra. Se svým legendárním podcastem vystoupí také Jindřich Šídlo a Jan Dobrovský.

Street food na náplavce



Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Praha 5, Smíchovská náplavka

Za kolik: zdarma



Široká nabídka street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpíte si spíše na sladkosti, pak se těšte třeba na dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.