/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte nadcházející víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé akce prvního srpnového víkendu na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách. Na prázdninvé festivaly a koncerty, pouti, pohádková představení nebo slavnosti, ale i na fantasy historickou bitvu, české mistrovství v extrémních skocích do vody, westernové rodeo nebo veselou neckyádu.

Z loňského ročníku Rockového Králováku. | Foto: Deník/Pavel Paluska

KLADENSKO

Pouťové slavnosti



Kdy: od pátku 4. do neděle 6. srpna

Kde: Pchery, park

Za kolik: neuvedeno



Pouťová zábava, atrakce, stánky. V sobotu od 19.00 hodin hraje kapela Tancovačka.

Hudba na náměstí

Kdy: pátek 4. srpna od

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Hudba na náměstí každý prázdninový pátek, tentokrát hraje skupina Blues Rousers, pod širým nebem budou znít bluesrockové hity.

Za barokními památkami Slaného



Kdy: sobota 5. srpna od 14.00

Kde: Slaný, sraz před infocentrem pod Velvarskou branou

Za kolik: 100 korun/dospělý, 60 korun/dítě



Vycházka, při které si účastníci připomenou 365. výročí příchodu piaristů do Slaného. Nahlédnou rovněž do interiéru Kostela Nejsvětější Trojice s Loretánskou kaplí.

BEROUNSKO

Rockový Královák



Kdy: sobota 5. srpna od 15.30

Kde: Králův Dvůr, letní scéna zámku

Za kolik: 100 korun



Rockový festival, jedenáctý ročník, opět vystoupí kapely Black Hill a Moped 5, dalšími vystupujícími jsou kapely E.O.S., Destroy!, Madam Royal a Exorcizphobia.

Zdroj: Youtube

Závodí fest

Kdy: sobota 5. srpna od 15.00

Kde: Beroun, levý břeh řeky

Za kolik: zdarma

Multižánrový hudební festival, od 15.00 MY3.avi, od 16.30 BraAgas, od 18.00 Lesní zvěř, od 19.30 Gerald Clark (Jižní Afrika) a od 21.00 J. H. Krchovský a Krch Off Band. Od 15.00 do 19.00 venkovní a deskové hry pro děti. Parkování za lávkou na veřejných parkovištích od soboty 13.00 do pondělí 7.00 hodin bez poplatku. Lze parkovat i na Husově náměstí.

BENEŠOVSKO

Slavnost ovocných knedlíků



Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna od 10.00

Kde: zámek Konopiště

Za kolik: se vstupenkou na dva okruhy porce knedlíků zdarma



Také letos se bude na Konopišti konat již tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků – oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří budou celý víkend švestkové a meruňkové knedlíky, halušky od slovenského kuchaře i pivo Ferdinand. Atmosféru zpříjemní středověká hudba.

Den módy na zámku Jemniště



Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Postupice, zámek Jemniště

Za kolik: zdarma

Přijďte si užít další módní den v krásném zámeckém prostředí. Osm originálních značek bude vystavovat a prodávat v budově zámecké konírny (naproti zámecké kavárně). V kavárně budou k zakoupení naše vyhlášené domácí dezerty, u konírny zámecká zvěřina na grilu i guláš. Expozice i park budou k navštívení.

BOLESLAVSKO

Letní kino na Michalovické putně



Kdy: sobota 5. srpna 21.00

Kde: Mladá Boleslav, zřícenina hradu Michalovice

Za kolik: 100 korun



Letní scéna Michalovická Putna nabídne v sobotu 5. srpna promítání filmu Top Gun: Maverick. Promítá se od devítí hodin večer, areál letní scény i bufet s občerstvením jsou otevřeny hodinu před začátkem akce

Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří



Kdy: neděle 6. srpna od 10.15

Kde: Mnichovo Hradiště, zámek

Za kolik: 80 korun/dětská prohlídka

Pořadatelé zvou na nedělní pohádkové dopoledne na zámku Mnichovo Hradiště. Od 10.15 a 10.45 na vás čekají dětské prohlídky zámku s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti "O dvou zakletých rytířích". V 11.30 začne v salla terreně v zámecké zahradě loutkové představení divadla Na židli s názvem O slepičce Kropenaté.

KOLÍNSKO

Porcinkule v Zásmukách



Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna

Kde: Zásmuky

Za kolik: zdarma



Nejvýznamnější dochovanou dominantou Zásmuk je Františkánský klášter a kostel Františka Serafínského, který je každoročně místem konání Zásmucké porcinkule. Tu doprovodí pouťové trhy na Komenského náměstí, kde budou čekat pouťové atrakce, prodejní stánky a občerstvení.

Český Brod včera a dnes - výstava fotografií



Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna od 11.00

Kde: Český Brod, Podlipanské muzeum

Za kolik:30 korun, 15 korun/snížené

Jste českobrodští patrioti a znalci, nebo město znáte jen letmo? V obou případech by pro vás mohla být zajímavá nová výstava v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Výstava je z muzejních sbírek fotografií a pohlednic a porovnává místa v Českém Brodě před lety s dnešním stavem.

KUTNOHORSKO

Rodeo na ranči Dalu Kozohlody



Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Kozohlody u Čáslavi, Ranč Dalu

Za kolik: 150 korun, 100 korun/snížené



Pořadatelé zvou na VI. ročník westernových soutěží s dobytkem v Kozohlodech. Od 10 hodin je program pro celé rodiny až do pozdních večerních hodin, kdy na krytém parketu vystoupí hudební skupina Hřích. Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení z nabídky restaurace Ranč Dalu, udírny, grilu a barů. Děti do 120 cm mají vstup zdarma!

Zdroj: Youtube

Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou

Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Zruč nad Sázavou, zámecký park

Za kolik: 100 korun, 80 korun/snížené

Zámecký park se v tento den promění v čase a zavede vás do minulosti. Těšit se můžete na kejkle, historickou hudbu, šerm. Nechybí tu mnoho stánků s občerstvením i suvenýry. Za zvýhodněné vstupné se můžete podívat do všech expozic včetně samotného zámku

MĚLNICKO

Punkový večírek v zooparku



Kdy: pátek 4. srpna od 19.00

Kde: Zelčín, zoopark

Za kolik: 450 korun



V zelčínském zooparku se představí tři kapely, Vypsaná fixa, legendární Visací zámek a Vasilův rubáš.

Zdroj: Youtube

Bitva na Mělníku

Kdy: sobota 5. srpna od 14.00

Kde: Hořín, zámecký park

Za kolik: neuvedeno

Bitva na Mělníku aneb Jedenáctá bitva Rytířů Mělnických, opět v duchu fantasy příběhu: nedaleko Mělníka se kdysi nacházel starý důl, v jehož hlubinách bylo nalezeno to, co mělo zůstat navěky věků skryto.

NYMBURSKO

Přístavní slavnost



Kdy: sobota 5. srpna od 13.00

Kde: Nymburk, Na Přístavě

Za kolik: zdarma



Přístavka je dvacetiletá! Hudební free festival pro všechny věkové kategorie. Na své si přijde opravdu každý, především díky uvolněnější a domácí atmosféře. Připraven je celodenní kulturní a hudební program. Zkrátka, letošní ročník slibuje mimořádný kulturní zážitek.

Beer & Food Fest Nymburk



Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Nymburk, nymburská Špička

Za kolik: zdarma

Milovníci craftových piv a kvalitního street foodu spojte se a doražte do Nymburku na Špičku! Pivo poteče proudem a k tomu jen ten nejlepší street food. Nadupané burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, jamajský street food, mexický street food a další.

PŘÍBRAMSKO

Highjump v Hřiměždicích



Kdy: pátek 4. srpna od 12.00 a sobota 5. srpna od 11.00

Kde: Hřiměždice, lom

Za kolik: 1100 korun, děti do 15 let zdarma (pouze v doprovodu rodičů)



Mistrovství České republiky v extrémních skocích do vody. V okolí zatopeného lomu dvoudenní afterparty, hvězdy současné rapové scény, legendy hiphopové scény a Djs.

Zdroj: Youtube

Příběhy včelích medvídků

Kdy: neděle 6. srpna od 17.00

Kde: Příbram, lesní divadlo Skalka

Za kolik: 80 korun

Pro děti je připraveno další představení v lesním divadle Skalka, tentokrát Příběhy včelích medvídků, známých z večerníčků.

RAKOVNICKO

Senomatská neckyáda



Kdy: sobota 5. srpna od 13.00

Kde: Senomaty, požární nádrž

Za kolik: startovné za plavidlo 50 korun



Zábavné odpoledne, vodní soutěže, hasičská technika s pěnou, ukázka výcviku psů, hudba. Zápis plavidel hodinu po poledni, start ve 14.00 hodin.

Freestyle Battle - Rakovník



Kdy: sobota 5. srpna od 8.00

Kde: Rakovník, Čermákovy sady

Za kolik: vstupné dobrovolné

Celodenní soutěže pro děti a mládež, skákací hrady, taneční exhibice, fotokoutek, jumping pro veřejnost, kapela Cruel Jokers a další zábava.