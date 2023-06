/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na dětské dny, pohádková představení, koncerty, historické slavnosti a festivaly, například bohnický Mezi ploty, ale také na den mezi vydrami, mysliveckou a rybářskou výstavu, lekce japonské kuchyně nebo kuličkové mistrovství.

K víkendové nabídce patří i festivaly a slavnosti s koncerty mnoha hvězd. | Foto: Deník/Petra Hámová

KLADENSKO

Kladno provoněné burgery. Do města míří největší street food festival



Kdy: od pátku 26. do neděle 28. května od 10.00

Kde: u nákupního centra Tesco v Kladně



Vyhlášení „burgermakeři“ z celé země nabídnou víc jak 20 různých variant burgerů a dalších specialit. Své týmy do Kladna posílá například českobudějovická stálice festivalu JJ Grill Bill stejně jako Don Corleone Pizza. Kromě burgerů pak zve i na další street food – od oblíbených corndogů – párků obalených v těstíčku, které přivážní TheGoldenCornDog, přes ručně dělané belgické hranolky FreshFranz až po extrémní kuchyni – tu budou reprezentovat hmyzí speciality od české značky GRIG.

Den dětí s Labyrintem

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Kladno, Sletiště

Za kolik: 100 korun/hrací karta

Trampolíny, nafukovací atrakce, oslíci, sokolník, kouzelník, malování na obličej, bumperball a Bára Ladrová.

Dětský den ve Slaném



Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Slaný, letní kino

Za kolik: 80 korun, 2+2 rodinné 250 korun



Sváťovo dividlo, Zlobidla s.r.o., Laborky.cz, Miniorienťák se Skob Slaný, skákací hrad, malování na obličej, airsoft, smart games, koutek pro nejmenší.

Malvaňák fest si užije celá rodina

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Velvarské Účko

Za kolik: 200 korun, děti do 130 cm mají vstup zdarma

Velvarské Účko bude v sobotu od 14:00 patřit prvnímu ročníku nejen hudebnímu festivalu Malvaňák fest. Vzniknout by zde měla podle pořadatele Michala Schustera nová tradice akce, na které se sejdou nejrůznější hudební žánry a užije si ho celá rodina. Areál leží v malebné části Velvar na Kladensku přímo i Malovarského rybníku neboli Malvaňáku. Do programu letošního festivalu byly letos zařazeny čtyři kapely.

Koná se 31. ročník pochodu pro zdraví Družecká šlápota

Kdy: sobota 27. května od 9.00

Kde: hřiště SK Družec

Za kolik: startovné je dobrovolné

Je připaveno několik tras pro pěší i cyklisty. V cíli dostane každý špekýček a účastnický list. Na trase jsou pro děti připraveny pohádková stanoviště a nebude chybět ani oblíbená občerstvovací stanice. Pochod se koná za každého počasí, psi musí být na vodítku.

MĚLNICKO

Mayfest na náměstí



Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Mělník, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno



Program na dvou scénách. Malá scéna 10.00 dopoledne pro děti, 13.00 Krejčík Honza, 14.00 Balonková Evička, 14.15 Kůzle husou, 16.45 Baťa a Kalábůf nežný beat. Velká scéna 15.30 Petr Lüftner s doprovodem, 17.45 Factorial! Orchestra, 19.30 OffBeat Orchestra a 21.00 Cocoman.

Pohádky kořenářky Báry



Kdy: sobota 27. května od 15.00

Kde: Neratovice, komorní divadélko Lípa

Za kolik: 70 korun

Pohádka v podání loutkového souboru Javajky. V košíčku kořenářky Bary je v každé bylince zakletá pohádka. Děti si bylinky vyberou samy.

PRAHA

Mezi ploty 2023



Kdy: 27. a 28. května od 11.30

Kde: Praha 8, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Za kolik: 200 korun



"I letos se poslední květnový víkend sejdeme v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a dáme prostor divadlu, umění, hudbě a umění, které nás spojuje," vzkazují pořadatelé této tradiční akce. Můžete se těšit umělce: Emma Smetana & Jordan Haj, Kašpárek v rohlíku, Bára Ladrová, Mucha, Big Braille Band, Honza Jareš & band, Radek Banga, La Fabrika a spousta dalších.

Coolife fest

Kdy: 27. května od 11.00

Kde: Praha 5, Smíchovská náplavka

Za kolik: zdarma

"Na pontonech uprostřed Vltavy opět postavíme skok pro českou freeskierskou špičku a snowboardisty, rampu pro mezinárodní mistrovství ČR BMX v minirampě a přistát do Vltavy si přijede i světová špička ve swoop freestyle (parašutisti). Během dne budou svoje exhibice předvádět Petr Civín na Flyboardu, Maylow Silver na Jetboardu a řada dalších performerů. O hudební stránku akce se postarají přední čeští DJ´s a finální koncert bude mít pod taktovkou DJ WICH s rapperem Restem. Novinkou pro letošní rok bude Be!Explorer Zone v podpalubí Cargo Gallery – čeká tě tady hromada zajímavých přednášek a workshopů, který tě nakopnou a posunou tvé vnímání světa a sebe sama na nový level," zvou pořadatelé akce.

BENEŠOVSKO

Narozeninový koncert rádia Blaník na Konopišti



Kdy: 27. května od 12.30 hodin

Kde: přírodní amfiteátr na Konopišti

Za kolik: 599 korun, dětská 199 korun



Rádio Blaník pořádá ke svým 24. narozeninám Koncert pro všechny bezva lidi. Návštěvníci se mohou těšit na Olympic, Lucii Bílou, Tomáše Kluse, Helenu Vondráčkovou, Xindla X, Slzu, Čechomor, Janka Ledeckého, Jakuba Smolíka, Terezu Maškovou a Pavla Vítka.

Vydří den v paraZOO



Kdy: 27. května od 9 do 17 hodin

Kde: Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a paraZOO

Za kolik: neuvedeno

V paraZOO slaví Mezinárodní den vyder. V 10,30 a 14. hodin proběhnou komentovaná krmení vyder říčních. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o vydrách v přírodě i v paraZOO. Po celý den se můžete těšit i na zábavné hry pro malé i velké návštěvníky.

BEROUNSKO

Papírové modely hradů a zámků



Kdy: pátek 26. května od 18.15

Kde: Hořovice, Muzeum Hořovicka

Za kolik: neuvedeno



Vernisáž výstavy, která je součástí programu muzejní noci Z pohádky do pohádky. Známé památky i oblíbené výletní cíle v podobě papírových modelů, od gotiky až do devatenáctého století. Výstava pokračuje až do 29. října, otevřeno v květnu a říjnu o víkendech a svátcích, od června do září denně kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

Tetínský dětský den

Kdy: sobota 27. května od 12.00Kde: Tetín, u fotbalového hřištěZa kolik: 90 korun/dítě

Zábavná i naučná stanoviště pro děti, hasičský skákací hrad, střelba ze vzduchovky, lukostřelba a mnoho dalšího. V rámci doprovodného programu například dílny, táborák, pěnový mrak.

BOLESLAVSKO

Galavečer boxu



Kdy: 27. května od 17 hodin

Kde: Dům kultury Mladá Boleslav

Za kolik: vstupenky na sezení 490 korun, ke stání 290 korun



Na galavečeru se představí ve 13 boxerských duelech místní zápasníci domácích klubu z Mladé Boleslavi, ale i známé tváře z celé České republiky. Galavečer má i benefiční podtext.

Evropský pohár v BMX



Kdy: 27. května od 10 hodin do 28. května od 23 hodin

Kde: Bikrosový areál Benátky nad Jizerou

Za kolik: děti do 15 let zdarma, dále neuvedeno

Vrcholná bikrosová show, závody Evropského poháru v BMX. Spatříte souboje nejlepších světových jezdců o body do olympijské kvalifikace.

KOLÍNSKO

Výstava železničních modelů a modelových kolejišť



Kdy: 26. května a 27. května od 9 do 17 hodin, 28. května od 9 do 15 hodin

Kde: Pečky

Za kolik: děti 100 korun, dospělí 200 korun, rodinné vstupné 500 korun



Na výstavě se představí železniční modely, modelová a modulová kolejiště na ploše téměř 2 500 metrů čtverečních. V provozu bude více jak 15 modelových kolejišť.

Letnice v Kouřimi, zapomenutá lidová slavnosti

Kdy: 28. května od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Za kolik: děti 90 korun, dospělí 200 korun, rodinné vstupné 490 korun

Letnice v kouřimském skanzenu - celodenní pořad připomene nyní již zapomenuté lidové obyčeje – otvírání studánek a králenskou obchůzku. Nebude chybět hudba, tanec a lidové občerstvení.

KUTNOHORSKO

Noční Kačina



Kdy: 27. května od 19 do 23 hodin

Kde: zámek Kačina u Kutné Hory

Za kolik: děti 70 korun, studenti a senioři 150 korun, dospělí 200 korun, rodinné vstupné 450 korun



Hra světel a stínů, videomapping, vám ukáže zámek ve zcela jiném světle. Vstoupíte do světa tajemných nočních tvorů na nevšední audiovizuální show, kde se netopýři stanou hlavními hrdiny.

Megakoncerty doma – Rybičky 48



Kdy: 27. května od 14 hodin a 28. srpna od 12 hodin

Kde: park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

Za kolik: 690 korun

Dva koncerty pod širým nebem a velkolepé oslavy dvaceti let fungování skupiny Rybičky 48 na hudební scéně.

NYMBURSKO

Nymburské historické slavnosti



Kdy: 27. května od 13 do 18 hodin

Kde: Park Pod Hradbami, Nymburk

Za kolik: neuvedeno



Druhý ročník historických slavností s podtitulem Konec husitských válek přinese příjezd římského císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského, husitský vojenský tábor, rytířský turnaj, historický šerm, středověkou hudbu, dobové tance, historické tržiště a další bohatý program pro malé i velké. Připravena bude katovna, sokolník, střelnice s kuší, písař, ražba mincí i výstava zbraní.

Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě



Kdy: od 25. do 28. května, všechny dny od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Lysá nad Labem

Za kolik: dospělí 150 korun, děti 120 korun

Jediná výstava pro myslivce, rybáře a včelaře. Návštěvníci uvidí přehlídku raritních trofejí jelenů či výstavu Taxedermy – čeští predátoři. Dále proběhne mistrovství ve vábení jiných druhů zvěře, nebudou chybět lovecká hudba, trubači, kynologové či sokolníci.

PŘÍBRAMSKO

Sushi a japonská kuchyně



Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Příbram divadlo D-klub

Za kolik: 850 korun



Příprava sushi - vaření rýže, příprava omáčky sušinoko, ochucení rýže, motání Nori Maki, tvarování Nigiri. Představení použití asijských jídelních hůlek a přípravy japonské polévky s pohankovými nudlemi, kterou účastníci také ochutnají. S sebou prkénko, ostrý nůž, metličku, misku a dózu na výslužku.

Vzhůru do pedálů



Kdy: neděle 28. května od 13.00

Kde: Sedlčany, sraz na náměstí TGM

Za kolik: symbolické startovné

Zahájení cyklistické sezony, start mezi třináctou a čtrnáctou hodinou z náměstí, cíl opět v Sedlčanech, ve sportovním areálu Luční. Rodinná trasa 20 kilometrů, vytrvalostní trasa 40 kilometrů.

RAKOVNICKO

Konšelský tuplák



Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: Rakovník, Radniční dvůr

Za kolik: 200 korun



Pivní slavnosti, pivo a muzika, Hromosvod, Lucie revival, Honza Roušar + Lukáš Klíma, Šoury roury, Petr Samšuk, Fast food orchestra.

O zlatou kuličku



Kdy: sobota 27. května od 8.30

Kde: Rakovník, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno

Memoriál Bohouše Strejce, 47. ročník tradiční soutěže. Čtyři kategorie: nejmladší (narozeni 2015 - 2017), mladší (2012 – 2014), starší (2009 – 2011) a dospělí.