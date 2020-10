Kdo by chtěl následovat kroky svatého Václava, může se vydat výlet na návrší nedaleko obce Zákolany – na Budeč.

Staroslavná Budeč | Foto: Deník

Václav sem byl podle svatováclavských legend jako chlapec pozván, aby se zde učil čtení, psaní a zpěvu žalmů. Raně středověké hradiště Budeč bylo jedno z center přemyslovské moci. Je to jediné místo, kde je možné podívat na objekt, který se od jeho doby vůbec nezměnil. Hlavní loď rotundy svatého Petra a Pavla je kompletně zachovaná stavba Václavova strýce Spytihněva, postavená po roce 895. Nikde jinde v republice tak starý a dochovaný prostor není. Prohlídky interiéru rotundy jsou však možné pouze od května do září. Návštěvníci si kromě výletu daleko do historie užijí také krásu okolní přírody.