K novému terminálu na LNG v Nizozemsku dorazil první tanker. Zahájil vykládku

„Je to poprvé, kdy Česká republika podíl na takovém terminálu má a jde o vůbec první terminál na LNG, který se zprovoznil v Evropě po začátku války na Ukrajině. Jde také o důkaz, že Evropa v rámci boje za energetickou bezpečnost táhne za jeden provaz. Terminál budou využívat společnosti z Nizozemska, Francie a Česka a při přepravě plynu spolupracujeme s Německem,“ uvedl Fiala.

Náhrada za ruské dodávky

Jaký bude mít nový terminál dopad na Česko? I zkapalněný LNG plyn se nakupuje přes burzu, jen díky terminálu proto ceny pro domácnosti či firmy neklesnou. To způsobí až zásah EU či české vlády, která hodlá ceny energií zastropovat. Terminál v Eemshavenu ale zajistí, aby vůbec nějaký plyn do Česka dorazil.

Pro představu: v Česku se ročně spotřebuje asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu. České zásobníky jsou v tuto chvíli plné na 80 procent, což při úplném vypnutí ruského plynu pokryje spotřebu do ledna. S dodávkami plynu přes nizozemský přístav se Česko udrží přibližně do března.

Terminál na zkapalněný plyn v nizozemském přístavu Eemshaven.Zdroj: Jan Klička

K plovoucímu terminálu, který je umístěn na dvou lodích, by mělo připlout až 30 tankerů a dovést tři miliardy metrů krychlových plynu. „První zásilka LNG dorazí zhruba za 10 dnů a půjde o tanker o kapacitě 100 milionů kubických metrů, který přijede ze Spojených států od společnosti Cheniere. Další budou následovat,“ potvrdil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Velký český úspěch

Česká vláda o dodávkách LNG debatuje s několika zeměmi, například Katarem či některými státy severní Afriky. A také ČEZ jedná se zhruba deseti komerčními firmami. V plánu jsou navíc další terminály na LNG v Německu a Polsku, což by naši soběstačnost ještě dál posílilo.

Kolik Česko za pronájem terminálu v Nizozemsku zaplatí, není zřejmé. Šéf polostátního gigantu ČEZ Beneš už dříve uvedl, že půjde řádově o desítky milionů eur ročně. To, že ČEZ (který není primárně plynařskou společností) získal pro Česko takovou kapacitu v Eemshavenu, ale energetici považují za úspěch. O nový terminál totiž mělo zájem více zemí a firem, Česko se o kapacitu dělí s takovými giganty, jako je Shell či Engie.

ČEZu se také povedlo domluvit dostatečnou kapacitu v německých plynovodech, bez nichž by nešlo plyn poslat až do našich zásobníků.

Jak funguje terminál na zkapalněný plyn a jak se LNG dostane do Česka



• Nový plovoucí terminál na LNG v Nizozemsku jsou vlastně dvě spojené lodě, na nichž je umístěna speciální jednotka na opětovné zplyňování (regasifikaci) dovezeného zkapalněného plynu. Jedna loď se jmenuje Golar Igloo, druhá FSRU Eemshaven LNG. Jejich zpracovatelská kapacita je osm miliard kubíků ročně, Česko má tak rezervovanou třetinu.

• Plyn se k terminálu vozí speciálními tankery. Loď převáží plyn ochlazený na minus 162 stupňů, čímž zmenší svůj objem cca šest set krát - jen tak je možné ho převážet. Jeden tanker pojme asi 180 tisíc kubíků. Například z USA do Eemshavenu trvá cesta lodi asi 25 až 35 dní.

• V každodenním provozu se přijíždějící dopravní tanker s nákladem plynu (cargo) vyváže k lodi Golar Igloo a přečerpá na ni pomocí deseti obřích hadic přivezené LNG.

• Pomocí tepla mořské vody se LNG ohřeje, zpětně přemění v plyn a vtlačí do nizozemské plynové distribuční soustavy. Od přistavení lodi do „vytvoření plynu“ a jeho vypuštění do potrubí uběhne pět až sedm dní.

• Z Nizozemska se přes německé plynovody (trasa se bude různě měnit) dostane až do Česka. Plyn „cestuje“ rychlostí asi 10 metrů za sekundu. Hranice prochází přes Krušné hory.

• Kapacita v terminálu v Eemshavenu je nakoupena na pět let od září 2022 do září 2027.



Zdroj: Gasunie, ČEZ