silnice II/118, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.01.2020 00:00 Do 28.08.2020 23:59, uzavírka úseku sil. II/118 ul. Železničářů a Wolkerova v Kladně - rekonstrukce silnice včetně souvisejících staveb, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/10138 (ulice Kožovská) (Velké Přítočno), ulice Josefa Čapka, Kladno, Vydal: Magistrát města Kladna

Uzavřeno ulice náměstí starosty Pavla, Kladno, okr. Kladno



ulice náměstí starosty Pavla, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, Od 19.11.2019 00:00 Do 07.02.2020 23:59, Pořádání vánočních trhů a veřejného kluziště úsek od ul. Zádušní k ul. Plk. Stříbrného. Horní část náměstí nad kostelem, Vydal: Magistrát města Kladna

Uzavřeno, práce na silnici silnice II/118, v katastru obce Malé Kyšice - v katastru obce Unhošť, část obce Hřebenka, okr. Kladno



silnice II/118, v katastru obce Malé Kyšice - v katastru obce Unhošť, část obce Hřebenka, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.10.2019 08:00 Do 30.04.2020 23:59, Havarijní stav tělesa silnice., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , 1: silnice III/10134 (ulice Rozdělov), Chyňava, okr. Beroun - silnice II/118 (ulice Unhošťská), Unhošť, část obce Nouzov, okr. Kladno, přes: silnice III/2011, Objížďka - pro vozidla nad X tun, 2: silnice II/118, Chyňava, okr. Beroun - Unhošť, část obce Amerika, okr. Kladno, přes: silnice III/1163 (Bratronice), Pro vozidla do 12 t, Vydal: Magistrát města Kladna

Slaný

Uzavřeno silnice III/23921, v katastru obce Žižice, část obce Vítov, okr. Kladno

Žižice, Okres: Kladno, Kraj: Středočeský krajsilnice III/23921, v katastru obce Žižice, část obce Vítov, okr. Kladno, uzavřeno, stavební práce, Od 27.12.2019 17:00 Do 31.03.2020 19:00, realizace stavebních prací při stavbě nového mostu na sil. č. I/16 - výstavba obchvatu města Slaný.

Objížďka: 1) pro vozidla do 3,5 t po sil. I/16, III/23935, III/23933 přes Hobšovice

2) pro vozidla nad 3,5 t po sil. I/16, II/239 přes Velvary

Dočasné omezení celkové hmotnosti silnice I/16 (ulice Dukelských hrdinů), okr. Kladno

silnice I/16 (ulice Dukelských hrdinů), okr. Kladno, dočasné omezení celkové hmotnosti, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 18.12.2019 08:59 Do 01.12.2050 08:59, Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 5 tun na silni I/16 přes centrum města Slaný pro TRANZIT, mimo dopravní obsluhy.

Uzavřeno silnice I/7K, Hořešovičky - Panenský týnec, okr. Louny



silnice I/7K, Hořešovičky - Panenský týnec, okr. Louny, uzavřeno, stavební práce, Od 13.11.2019 00:00 Do 30.04.2020 23:59, úplná uzavírka silnice č. I/7 K, délky cca 2100 m, mezi úrovňovou křižovatkou na obec Kokovice, Klobuky, okres Kladno a křižovatkou na obec Úherce, okres Louny, z důvodu realizace stavby D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu. Popis objízdné trasy při úplné uzavírce silnice č. I/7 K: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. III/23735 a silnice č. III/23726, obec Úherce a obce Kokovice. Popis objízdné trasy pro a autobusovou dopravu: po své trase až do zastávky Hořešovičky odtud silnice č. III/23722 do Zichovce a silnice č. III/23723 na hranice Středočeského/Ústeckého kraje. Po území Ústeckého kraje silnice č. III/23723 přes Žerotín a silnice č. III/23723 do Panenského Týnce. V Panenském Týnci silnice č. III/23723, silnice č. III/23735 do zastávky Panenský Týnec a dále již po své trase., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

Omezení silnice I/16, část obce Ješín, v katastru obce Velvary, okr. Kladno



silnice I/16, část obce Ješín, v katastru obce Velvary, okr. Kladno, omezení, stavební práce, Od 16.09.2019 00:00 Do 31.12.2020 23:59, uzavírka silnice č. I/16 v km staničení 32,050 - 33,250 z důvodu převedení provozu na nově vybudovanou přeložku SO161., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

Stavební práce silnice II/118 (ulice Šultysova), Slaný, okr. Kladno



silnice II/118 (ulice Šultysova), Slaný, okr. Kladno, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 09.09.2019 07:00 Do 31.01.2020 23:59, Částečná uzavírka silnice II/118 v ul. Šultysova ve Slaném z důvodu výstavby bytového domu a zřízení vodovodní přípojky., Vydal: Městský úřad Slaný

Omezení silnice I/7, v katastru obce Kutrovice, okr. Kladno

silnice I/7, v katastru obce Kutrovice, okr. Kladno, omezení, Od 22.08.2019 00:00 Do 30.06.2020 23:59, obousměrná přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci I/7, most ev.č. 7-028. Z důvodu špatného stavu mostních závěrů byly nad tyto mostní závěry instalovány provizorní retardéry, které chrání závěry před dalším poškozením. V místě snížená rychlost na 30km/hod. do doby opravy mostu, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

Dočasné omezení celkové hmotnosti silnice II/608, Nová Ves, okr. Mělník - Račiněves, okr. Litoměřice



silnice II/608, Nová Ves, okr. Mělník - Račiněves, okr. Litoměřice, dočasné omezení celkové hmotnosti, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 16.11.2017 00:00 Do 16.11.2050 23:59, Omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun v ORP Kralupy nad Vltavou na silnici č. II/608 od sjezdu ze silnice I/16 ve směru obec Nová Ves, Roudnice nad Labem, Objížďka - pro vozidla nad 12 tun: přes dálnici D8 exit 29 Roudnice - exit 18 Nová Ves, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

