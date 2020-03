- Číslo na krajskou hygienu: 771 137 070

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

OTEVÍRACÍ DOBY ÚŘADŮ

Magistrát města Kladna

Otevírací doba: Po 8:00 - 11:00, St 15.00 - 18:00

Klienti magistrátu budou odbaveni pouze po dřívějším objednání prostřednictvím: telefonického, e-mailového kontaktu či datovou schránkou a toto objednání bude příslušným pracovníkem potvrzeno.

Podatelna, pokladna a služba ověřování listin a Czech POINT bude dostupná v omezené otevírací době na radnici (nám. Starosty Pavla 44) a na pracovišti Centrum správních agend (nám. Svobody 1960).

Městský úřad Slaný

Otevírací doba: St 7:30 - 17:00

Je nutné se předem na návštěvě u nás telefonicky či e-mailem domluvit. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete na webových stránkách úřadu na www.meuslany.cz případně volejte recepci úřadu na číslo 312 511 111, odkud budete připojeni.

Městský úřad Unhošť

Otevírací doba: Po a St 14:00 - 17:00

Generální finanční ředitelství zrušilo od pondělí 16. 3. 2020 veškeré plánované výjezdy správců daně do vybraných obcí. Tímto se ruší možnost podání daňového přiznání dne 16. 3. a 18. 3. 2020 na MU Unhošť.

Městský úřad Stochov

Otevírací doba: Po 8:00 - 11:00, St 13:00 - 16:00

V urgentních případech se prosím obracejte na zaměstnance Městského úřadu Stochov přednostně telefonicky případně formou e-mailu.

Kontaktní údaje na zaměstnance naleznete na internetových stránkách www.stochov.cz případně budete přepojeni z telefonní linky 312 651 326 na konkrétního pracovníka.

Termín uhrazení poplatků ze psů a za prodlužujeme do 31. května 2020.

Mětský úřad Smečno

Otevírací doba: Po 14:00 - 17:00, St 8:00 - 11:00

V nutných případech se obracejte na úřad telefonicky nebo elektronicky. Telefonická spojení: 312 547 823 nebo 312 547 856, kontaktní e-mail: starostka@meusmecno.cz, podatelna@meusmecno.cz, krepcikova@meusmecno.cz, kropacova@meusmecno.cz, trubackova@meusmecno.cz.

Úřad žádá občany, aby v co možná největší míře využívali elektronickou, případně telefonickou komunikaci uvedenou v tomto oznámení.

Městský úřad Buštěhrad

Otevírací doba: Po 14:00 - 17:00, St 9:00 - 12:00

Úřad žádá všechny občany, aby úřad navštěvovali pouze ve skutečně nutných případech a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili její vyřízení na pozdější dobu. Prosí všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace - telefon, email, fax, datovou schránku.

Městský úřad Libušín

Otevírací doba: Po a St 10:00 - 11:30 a 15:30

V případě požadavku jakékoli pomoci týkající se zdravotního stavu mají lidé kontaktovat úřad na čísle 312 672 201 nebo 608 444 566. Využít mohou také mail podatelna@mestolibusin.cz. Každý případ bude řešen individuálně.

Městský úřad Velvary

Městký úřad je pro veřejnost uzavřen, návštěva je možná po telefonické domluvě na 606 452 510 (tajemník).

Úřad městyse Zlonice

Otevírací doba: Po a St 8:00 - 11:00

Městys vyzývá občany, aby navštěvovali úřad jen v neodkladných záležitostech.

Úřad městyse Vraný

Úřad městyse Vraný je pro veřejnost od 16.3.2020 do 24.3.2020 uzavřen. Městys žádá občany, aby Úřad městyse Vraný kontaktovali v nezbytně nutných případech. Pracovnice budou v kanceláři úřadu městyse denně. Kontaktujte úřad především telefonicky (724 179 320, 731 457 741, starosta 605 202 125)

nebo emailem: ouvrany@volny cz.

OMEZENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta uzavřela přepážky, které nejsou chráněny sklem. Zároveň byly zavřeny také specializované přepážky, kde si zákazníci mohou sjednat záležitosti v oblasti finančních služeb. Česká pošta zároveň žádá, aby lidé zvážili nutnost své návštěvy jejích poboček. S ohledem na aktuální situaci byla prodloužena úložní doba dopisů na 30 dnů a balíků na 15 dnů.

LÉKAŘI

MUDr. Preiss, MUDr. Kindlová, MUDr. Sázavská (Unhošť)

Všechny pacienty ošetřují pouze po tel. domluvě. Recepty a neschopenky lze vystavovat elektronicky, bez nutnosti návštěvy. Do odvolání nebudou prováděny odložitelné úkony typu prohlídky vstupní, preventivní, do zaměstnání, na řidičský průkaz atp.

Mudr. L. Duľka (Vraný, Zlonice)

Lékař oznamuje, že ve Vraném se ordinační hodiny až do odvolání ruší. Ordinovat se bude pouze ve Zlonicích, dle zavedených ordinačních hodin a to pouze bezkontaktně. Lékař a sestra budou k dispozici pouze na telefonu – vydávání receptů, neschopenek a případné konzultace.

DOPRAVA

JAK DODRŽOVAT HYGIENU