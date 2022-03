Mimořádná jako páv albín

„Všechny galaxie jsou zvláštní, ale NGC 4254, nacházející se asi 50 milionů světelných let od Mléčné dráhy, patří do podskupiny, jež je považována za velkolepou mezi velkolepými, něco jako páv albín: je to spirální galaxie velkého designu,“ uvedl Science Alert.

Taková spirální galaxie se vyznačuje výraznými, dobře tvarovanými a viditelnými spirálními rameny a představuje téměř neskutečný ideál toho, jak by měla spirální galaxie vypadat - na rozdíl od běžnějších vločkovitých spirálních galaxií s načechranými, nerovnoměrnými a zlomenými pažemi.

V pohledu spektroskopického průzkumníku MUSE se navíc stává galaxie NGC 4254 mnohem nadýchanější, protože tento pohled odhaluje mezihvězdný plyn ionizovaný nově zrozenými hvězdami.

A třebaže tato galaxie nerodí hvězdy až tak rychle, aby ji bylo možné klasifikovat jako galaxii s hvězdnou explozí, je její aktivita třikrát vyšší, než kolik tvoří průměr galaxií tohoto typu.

Lze na ní studovat tvorbu hvězd

Podle astronomů by mohla příčina tohoto jevu spočívat v tom, že před miliony let došlo k interakci této galaxie ještě s jinou. Tuto hypotézu podporuje pohled na jedno ze spirálních ramen NGC 4254, jež se jeví volnější a protaženější než to druhé.

Tato pradávná interakce by NGC 4254 narušila, což by vyvolalo v jejím molekulárním plynu dostatečnou kompresi k tomu, aby se spustila zvýšená hvězdotvorba.

Ať už byla příčina této aktivity jakákoli, platí, že relativně těsná blízkost k Mléčné dráze a úhel, pod nímž ji můžeme pozorovat, činí z NGC 4254 vynikající příklad pro studium procesů tvorby hvězd.

Snímek MUSE byl pořízen v rámci projektu Fyzika blízkých galaxií při vysokém úhlovém rozlišení (PHANGS), což je pořizování fotografií blízkých galaxií s vysokým rozlišením v mnoha vlnových délkách za účelem studia celého cyklu vzniku hvězd.