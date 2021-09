Ivermektin je antiparazitický veterinární lék, běžně používaný k odčervování, proti nákaze covid-19 se začal více zkoušet začátkem letošního roku. Již před časem se ale ukázalo, že největší studie propagující jeho údajně pozitivní účinky byla zfalšovaná. Nyní se zdá, že léčit se ivermektinem může být i rizikové.

Pacient, který vyhledal péči australské nemocnice, si objednal ivermektin přes internet poté, co zjistil, že má pozitivní test na covid-19. Po požití ivermektinu ale dostal průjem a začal zvracet, a to do té míry, že musel vyhledat nemocniční ošetření.

A COVID-positive person is recovering at home after presenting to Westmead Hospital’s ED with vomiting and diarrhoea recently – not due to COVID but from an overdose of the drug ivermectin and other supposed COVID “cures” they ordered online.https://t.co/Qrh8R0XnCE — Western Sydney Health (@WestSydHealth) September 1, 2021

Nezemřel, ale jeho případ vedl k tomu, že se australské zdravotní úřady začaly o lidi užívající ivermektin zajímat a vydaly varování, aby ho lidé při příznacích nebo diagnostikování nákazy covid-19 raději neužívali.

"Kromě průjmu a zvracení jsou známé i další vedlejší účinky ivermektinu, které se pohybují na škále od mírných až po ty, jež vás ohrožují na životě, jako jsou záchvaty a koma," uvádí v souhrnném materiálu otištěném v titulu The Conversation trojice vědců, a sice Nial Wheate, docent Farmaceutické fakulty Univerzity v Sydney, Andrew McLachlan, ředitel a děkan této fakulty, a Slade Matthews, odborný asistent na Univerzitě v Sydney.

Vědci varují

Od chvíle, kdy se ukázalo, že ivermektin může v laboratoři zabíjet virus SARS-CoV-2 způsobující covid-19, se vědci, politici i veřejnost přirozeně zajímají o to, zda by to tento lék zvládl i v lidském těle.

Podle výše uvedené trojice vědců však zatím neexistuje žádný důkaz, že by při léčbě nebo prevenci covid-19 opravdu fungoval. "Existuje široká vědecká shoda na tom, že by lidé neměli doma užívat ivermektin na léčení nemoci covid-19," upozorňují vědci.

Mezi organizace, které v současnosti doporučují se ivermektinu vyhnout, patří Světová zdravotnická organizace, Australská národní pracovní skupina pro klinické důkazy o covid-19, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států a Cochranova knihovna, pravidelně aktualizovaná elektronická knihovna poskytující spolehlivé důkazy o účinnosti zdravotní péče.

Lidé ivermektin přesto berou

Navzdory tomu zaznamenávají lékárníci v řadě zemí zvýšenou poptávku po ivermektinu, a to právě v souvislosti s tím, že ho lidé poptávají jako možný léčebný přípravek proti covid-19.

"V Austrálii je ivermektin schválen u lidí k léčbě parazitických infekcí a používá se také široce ve veterinárním lékařství k prevenci před napadením parazity nebo k léčbě parazitické infekce. Jako léčebný přípravek pro lidi je však legální pouze na předpis, jinými slovy jeho použití musí schválit lékař," upozorňuje trojice vědců.

Důvodem k tomuto opatření je to, že jako většina léků, ani ivermektin není stoprocentně bezpečný. Může mít škodlivé vedlejší účinky, proto by měl vhodnost jeho nasazení posoudit individuálně u každého pacienta jeho lékař.

K léčbě a prevenci covid-19 se v současnosti doporučuje ivermektin pouze tehdy, pokud se používá jako součást klinické studie, k níž lze bezpečněji vybrat pacienty, kteří jsou pak v jejím průběhu pečlivě sledováni.

The State Veterinarian’s Office wants to alert consumers to an advisory from the CDC regarding human use of veterinary ivermectin products to prevent or treat COVID-19. https://t.co/Iwfo9BqnPe pic.twitter.com/wrM7VKZK3T — TN Dept. of Ag (@TNAgriculture) August 31, 2021

Australská správa terapeutického zboží zveřejnila také varování před používáním přípravků ivermektinu neznámé kvality zakoupených přes internet. "Používat takové zboží je riskantní, protože nemusí obsahovat uvedené léčivé látky a může být naopak kontaminováno lárkami neznámého původu, případně obsahovat mnohem více původní látky, než se předpokládalo, což může vést k předávkování," píše se v tomto varování.

Podle vědců je varující, že i přes tato opatření přibývá v Austrálii i v zámoří zpráv o nákupech ivermektinových přípravků určených pro zvířata, k nimž se chtějí jako ke svým lékům uchýlit lidé.

Co to dělá s lidským tělem?

"Víme velmi málo o tom, co dělá ivermektin s lidským tělem, a to málo, co víme, vychází většinou z jeho použití u zvířat," varují vědci.

Podle nich snáší lidský organismus tento lék obecně dobře, je-li užíván v doporučené dávce. Je však známo, že ivermektin způsobuje mírné vedlejší účinky, jako je průjem, nevolnost, závratě a ospalost. Mezi závažnější méně časté vedlejší účinky patří třeba těžší formy kožních vyrážek nebo ovlivnění nervového systému, způsobující třes a zmatenost.

K ještě závažnějším vedlejším účinkům může dojít při užití vyšší dávky přípravku nebo při předávkování. K těmto účinkům patří například nízký krevní tlak, problémy s rovnováhou, záchvaty, poškození jater nebo dokonce koma.

Trojice vědců upozorňuje také na to, že o ivermektinu stále kolují dezinformace. Podle nich stále platí, že nejlepším způsobem, jak snížit riziko vážného průběhu nebo dokonce úmrtí na nemoc covid-19, je očkování.

"Pokud vy nebo vaši rodinní příslušníci užíváte ivermektin a máte silné vedlejší účinky, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc," uzavírají vědci.