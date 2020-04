Hubbleův dalekohled slaví třicítku: podívejte, co vyfotil v den vašich narozenin

Chcete vědět, co Hubbleův vesmírný dalekohled, který už třicet let pořizuje snímky vzdáleného vesmíru, vyfotil právě v den vašich narozenin? NASA zprovoznila novou online aplikaci, která vám to umožní zjistit.

Hubbleův vesmírný dalekohled | Foto: Twitter/Catholic Science Geek