Pokud se lidstvu někdy povede vypravit se za hranice Sluneční soustavy, planety, které zde potenciálně navštíví, zřejmě lidské návštěvníky překvapí ještě víc, než se dosud myslelo. Alespoň to tvrdí vědci v článku, který byl nově zveřejněn v odborném časopisu Nature Communications.

Podle nich jsou totiž tamní planety pevného skupenství složeny z velmi zvláštních materiálů, které se v ničem nepodobají tomu, z čeho se skládají pevné planety ve Sluneční soustavě - třeba Mars nebo Země. Odborníky k tomu vede materiál získaný z takzvaných bílých trpaslíků. „Pro nalezené horniny z planet mimo Sluneční soustavu bude muset lidstvo vymyslet nové názvy,“ zmiňuje web Science Alert.

Bílí trpaslíci jsou zhroucené pozůstatky středně hmotných hvězd. „A právě jejich studium, respektive studium jejich atmosfér, může lidem prozradit mnoho o extrémně vzdálených planetách mimo Sluneční soustavu. „Atmosféry mohou být ‚znečištěny‘ minerály z planet a asteroidů, které kolem hvězd obíhaly,“ nastiňuje server Science Alert. Zjednodušeně řečeno, ulpívají v nich částice z planet, které dříve kolem těchto hvězd před jejich zhroucením obíhaly.

Zhroucené hvězdy jako klíč

Studium „mrtvol“ hvězd a planet se nazývá nekroplanetologie, což je zvláštní odvětví astronomie. A právě díky ní se lidé mohou dozvědět množství informací o místech, která pro ně budou ještě dlouho nedostupná.

„Autoři nejnovější studie, Geolog Keith Putirka z Kalifornské státní univerzity a astronomka Siyi Xu z americké Národní vědecké nadace, analyzovali 23 bílých trpaslíků, kteří se nacházeli ve vzdálenosti do 650 světelných let od Slunce. U každé z těchto zhroucených hvězd předchozí pozorování ukázala přítomnost prvků jako vápník, křemík, hořčík a železo. Těžší prvky než tyto by v jejich atmosféře neměly být přítomné, ovšem vědci je tam našli,“ zmiňuje web Science Alert.

Když se na nalezené horniny podívali blíže, zjistili, že prostor za Sluneční soustavou je ještě podivnější, než se dosud zdálo. „Zatímco některé exoplanety, které kdysi obíhaly kolem znečištěných bílých trpaslíků, mají podobné složení jako třeba Země, většinu z nich tvoří horniny, které jsou v porovnání se Sluneční soustavou ‚exotické‘. V naší soustavě nemají žádné protějšky,“ vyjádřila se Xu.

Jinak řečeno, pláště planet, jejichž části ulpěly v atmosféře bilých trpaslíků, se ani v nejmenším nepodobají třeba tomu zemskému.

Podle vědců nynější zjištění přispěje k dalším objevům, týkajícím se exoplant mimo Sluneční soustavu. „Některé z identifikovaných hornin například mohou tát při mnohem nižších teplotách,“ uvedl příklad Purtika.

To, jak se zjištěné horniny chovají, pak podle něj může usnadnit porozumění tomu, jak mohou na vzdálených planetách vypadat třeba oceány, pokud se tam nacházejí. „Kompozice hornin ovlivňuje také například sopečné erupce a povrch planety - a to vše zase dál ovlivňuje vývoj možného života,“ upozorňuje web Science News.