Účinnější než moderní antibiotika. Proti bakteriím zabírá tisíc let starý recept

Protože smrtící bakterie někdy vykazují rostoucí odolnost vůči moderním antibiotikům, zkusili se vědci obrátit pro inspiraci ke starověkým lékařským rukopisům. Zdá se, že některé tisíc let staré recepty mohou uspět tam, kde současná léčiva začínají selhávat. Alespoň to tak vypadá podle výsledků testů balzámu proti oční infekci, který vědci vyrobili podle více než tisíc let starého receptu.

Staroanglický lékařský spis Bald's Leechbook | Foto: Birtish Library, volné dílo