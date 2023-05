Příliš velká konzumace smažených jídel je spojená s řadou zdravotních problémů. Abnormální přísun těchto potravin může vést k obezitě, srdečním chorobám, vysokému tlaku, infarktu či třeba k mrtvici. Čínští vědci ovšem k všeobecně známým faktům přidali další důvod, proč by si lidé měli místo kyblíku hranolek dát něco zdravějšího a smaženým jídlům se vyhnout. Zjistili totiž, že jejich konzumace zvyšuje riziko úzkostí a depresí.

Podle některých vědců může nadměrná konzumace hranolek vyvolat deprese a úzkosti. | Foto: Shutterstock.com

Navzdory tomu, že jsou hranolky pro mnohé jídlem útěchy a chvilkové pohody, v dlouhodobém měřítku škodí nejen fyzickému, ale i mentálnímu zdraví. Jak uvedla CNN, vědci z čínského Chang-čou zjistili, že častá konzumace smažených potravin, zejména pak smažených brambor, souvisí s depresemi a úzkostmi.

Výsledky výzkumu naznačují, že lidé, kteří si často dopřávali smažené jídla, jako jsou třeba hranolky, měli o 12 procent vyšší pravděpodobnost, že budou mít problémy s úzkostmi a o 7 procent vyšší pravděpodobnost, že budou trpět depresemi, než lidé, kteří smažená jídla nejedli.

Výzkum odborníci zveřejnili v pondělí ve vědeckém časopise PNAS. „Výsledky otvírají cestu k pochopení významu snížení množství smažených potravin kvůli duševnímu zdraví,“ citoval autora studie Jü Čanga z Čeťiangské univerzity web MedicalDaily.

Smažená jídla jedli nejvíce mladí lidé

Výzkumníci sledovali 140 728 osob přes jedenáct let. Po vyloučení účastníků, kterým do dvou let diagnostikovali deprese, vědci u těch, kteří konzumovali smažené potraviny, zjistili 8294 případů úzkosti a 12 735 případů deprese. „Studie nakonec naznačuje přesně to, co předpokládá, a to že vyšší konzumace smažených jídel zvyšuje riziko úzkostí a deprese,“ sdělil stanici CNN odborník na životosprávu doktor David Katz, který se na studii nepodílel.

Výsledky rovněž ukázaly, že účastníci, kteří pravidelně konzumovali více než jednu porci smaženého jídla denně, byli častěji mladí lidé, obzvláště pak mladí muži, informoval web WION.

Odborníci našli svého zloducha, chemickou látku akrylamid

Vědci se domnívají, že za zvýšené rizika, která jejich studie ukázala, může akrylamid. Chemická látka vzniká při smažení, a to zejména v bramborách. Výzkumníci zjistili, že když je někdo akrylamidu dlouhodobě vystavený, může látka v důsledku neurozánětu vyvolaného oxidačním stresem vyvolat úzkosti a chování podobné depresi.

V rámci výzkumu se proto odborníci rozhodli pozorovat, jaký vliv bude mít akrylamid na chování ryb zvaných zebřičky pruhované. Zjistili, že jedinci, kteří mu byly dlouhodobě vystaveni, se zdržovali v tmavých částech akvária. To podle výzkumníků u těchto zvířat svědčí o vyšší míře úzkosti.

Kromě zdržování se ve stínech a temných koutech se u nich navíc projevila snížená schopnost prozkoumávat nádrž a socializovat se. Tyto ryby se přitom za normálních okolností shlukují do hejn stejného druhu. „Zebřičky pravděpodobně zvolili proto, že je již prokázané, že jsou citlivé na toxicitu akrylamidu a jejich behaviorální reakce na úzkost jsou ověřené a konzistentní,“ vysvětlil Katz.

Lidé nejsou ryby, s výsledky se musí zacházet s rezervou

Epidemiolog a nutriční expert z Harvardské univerzity Walter Willet uvedl, že je nutné brát výsledky s rezervou. „Údaje o zebřičkách je těžké interpretovat ve vztahu k lidskému zdraví, protože jsme samozřejmě zcela odlišní,“ řekl.

Poukázal také na to, že akrylamid nevzniká pouze při smažení. Nachází se v kávě po pražení nebo například v toustech, kde může vzniknout při společném zahřívání sacharidů s bílkovinami. „Zdravotní účinky smažených potravin budou velmi záviset na tom, jaké potraviny se smaží a jaký typ tuku se ke smažení používá,“ napsal.

Výsledky nejsou jednoznačné

Čangův tým si fakt, že jsou lidé a ryby odlišní uvědomuje. Zdůraznil, že výsledky studie jsou pouze předběžné. Je také třeba objasnit, zda lidé trpící úzkostmi a depresemi smažená jídla vyhledávají v důsledku svých stavů či jsou tyto pokrmy příčinou jejich problémů, uvedla televize NDTV.

Katz s autory souhlasí. Upozornil právě na to, že příčinná souvislost může být i opačná. „Lidé trpící úzkostí nebo depresí se stále častěji obrací k těmto jídlům jako k útěše, aby si alespoň zdánlivě ulevili,“ vysvětlil. Je to podle něj určitý způsob samoléčby.

Brambory vyvolávají výkyvy nálad

Podle autorů zjištění neznamenají, že by měli lidé začít panikařit a okamžitě přestat jíst smažená jídla. Je to ale výzva k tomu, aby přestali takto upravené pokrmy jíst v příliš velkém množství.

Willet poznamenal, že problém mohou brambory představovat i proto, že mohou ovlivňovat lidské nálady. Jejich konzumace může způsobit velké nárůsty hladiny cukru v krvi, které vyvolají následné hormonální reakce na tyto výkyvy.

Úzkost a deprese na vzestupu

Čang a jeho tým také poukázali na nedávný celosvětový nárůst depresí a úzkostí. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že celosvětově trpí depresí více než 5 procent dospělých a jen v roce 2020 došlo k nárůstu o 25,6 procent lidí trpících depresemi a úzkostmi.

Podle Katze výzkum přidal další důkazy, že nedostatek rozmanitosti v jídle snižuje životní pohodu. „Pokud si z toho máme vzít jedno ponaučení, pak je to jednoduše to, že celková kvalita stravy a výběr kvalitních potravin má zásadní vliv na všechny aspekty zdraví. Jak duševního, tak fyzického,“ doplnil.