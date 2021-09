Rudolf Křesťan Český spisovatel a novinář. První fejeton zveřejnil v 16 letech a od té doby jich publikoval přes dva tisíce. Byl jednou z hlavních postav časopisu Mladý svět, působil v něm skoro 30 let. Je na volné noze. Vydal dvacet knih. Jeho žena Magdalena je malířka.

Domnívám se, že těch deset minut je dobrých nejen pro žáky, nýbrž stejně tak i pro pedagogy, neboť i oni si mají jistě ve sborovně co říct.

Jak z naznačených příkladů vyplývá, souvislosti přestávek mohou být vskutku různorodé. Všem je však společné, že mají nezastupitelný význam. Platí to i o úvodem zmíněných přestávkách ve škole.

Význam fotbalových přestávek je značný i v kopané na úrovni nejvyšší. Dokládá to portál fotbalových trenérů v článku s titulkem Rady a tipy pro poločasovou přestávku.

Konkrétně mám na mysli kriminální případ ze Vsetína. V tamní směnárně si zloděj vyčíhnul, kdy směnárnice chodí pravidelně obědvat. Během příslušné přestávkové půlhodiny se vloupal k opuštěným penězům a „naobědval“ se tam i on.

Poodstoupím-li do jiné přestávkové sféry, pak za zmínku stojí i tradiční nárokové přestávky na oběd. Bývají pravidelné, což v některých případech může mít i nečekané důsledky.

Viz případ, kdy šachista Vlastimil Hort v roce 1978 v utkání se slavným ruským Borisem Spasským měl už téměř jasné vítězství na své straně. V zamyšlení však překročil časový limit a vidina výhry se zhroutila. Později s nadhledem prohlásil: „Ten časově zmeškaný tah by mi měli vytesat na náhrobek.“

Dodávám, že do repertoáru zaměstnaneckých přestávek patří i ty takzvané bezpečnostní. Například pro profesionální řidiče platí, že (opět cituji): „… řidič automobilu do 3,5 tuny nesmí překročit maximální dobu řízení, která je stanovena na 4,5 hodiny. Je povinen nejdéle po uplynutí této doby zastavit, přerušit řízení a dát si bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut…“

Zmíněnou přestávku vítají i herci, ovšem ne všichni. Z mládí si pamatuji, že v karlovarském divadle se tradovalo, že tamní herečka se přimlouvala u režiséra, zda by se jedno z delších představení nemohlo hrát bez přestávky, protože jí vždycky ujede poslední autobus.

„V jedné z pelhřimovských základních škol se opil třináctiletý žák sedmé třídy. O velké přestávce vytáhl láhev, v níž měl kolu se slivovicí a rumem. Pro opilého chlapce musela přijet záchranná služba a odvézt ho do nemocnice.“

Ovšemže jsme o přestávkách taky svačili a záviděli si navzájem nezdravé pokrmy, neboť ty zdravé nám chutnaly méně. V časech mého dětství nebylo dovoleno brát si do školy jakékoliv nápoje. Nemohli jsme tak o přestávkách dodržovat pitný režim.

Ze všech školních vyučovacích předmětů jsem měl nejradši přestávky mezi nimi. Ve vymezeném přestávkovém čase jsem v osmé třídě nabízel svým spolužákům časopis Poškolák. Ten jsme spolu s kreslícím kamarádem Hoisem vydávali v jednom strojopisném výtisku, a to bez vědomí sborovny, takže mě to pak stálo důtku.

