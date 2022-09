Jak potvrdil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS), s některými úspěšnými kandidáty hovořil už v sobotu a další jednání zahájil v neděli odpoledne. "Rád bych hovořil se všemi stranami a uskupeními, abychom si pověděli, jak vidíme složení budoucího zastupitelstva a nějak se domluvili. Mohu potvrdit, že uplynulé volební období probíhalo při našich jednáních celkem v klidu a rád bych, aby to tak bylo i nadále a ne zbytečně vyhrocené. Z logiky věci začínám s jednáními od druhého početně nejsilnějšího ve volbách. Jde hlavně o to, aby zastupitelstvo mohlo dobře fungovat,“ sdělil v neděli hodinu po poledni starosta Slaného Martin Hrabánek.

S kým by do koalice starosta nešel, nesdělil. „Jsou samozřejmě strany, které se před volbami tvářily jakože s námi moc spolupracovat nechtějí, tak uvidíme, jestli se jejich pohled po volbách změnil a podle toho se budeme bavit. Postupně se chci sejít se všemi,“ doplnil starosta. Všechny schůzky chce svolat do konce příštího týdne. „Pokud nikdo nenapadne výsledek voleb, myslím si, že na konci října by mohlo být ustavující zasedání zastupitelstva,“ dodal starosta Hrabánek.

Jako hlavní úkol pro nové zastupitelstvo vidí zejména hledání cest pro úspory energií ve městě a s tím související úpravy. „Aktuálně už bychom měli mít zpracovanou energetickou koncepci. Z té nám vypadnou opatření, která je třeba udělat,“ připomněl starosta Hrabánek.

Obyvatelé, kteří jsou připojeni na centrální vytápění a odebírají teplo prostřednictvím společnosti RDK, se dočkají jednorázového příspěvku ve výši 700 korun. „Rozhodli jsme se celé nájemné vybrané od občanů za využívání tepelných zařízení použít na podporu domácností. Myslíme si, že v tuto chvíli není potřeba, aby město na občanech vydělávalo. Naopak chceme lidem částečně finančně přispět v období, kdy dochází k enormnímu zvyšování cen energií,“ uzavřel starosta.

Přehled sedmadvaceti slánských zastupitelů:

Za ODS v něm zasednou: Martin Hrabánek, Pavel Rubík, Svatopluk Šváb, Renata Ranková, Věra Bělochová, Martin Konečný, Martin Jirák, Radek Hermann.

Za ANO: dosavadní místostarosta Radek Vondráček, Martin Nič, Vladislav Konvalinka, Pavel Štechműller, Stanislav Berkovec, Dominik Ondrůšek.

Unie pro sport a zdraví: Michal Kozelka, Tomáš Drholec, Michael Kučera, Edita Zárubová

STAN: Markéta Matoušková, Dana Zmatlíková, Jakub Širc

Spolu pro Slaný: Vladimír Kulich, Jiří Šimák

SPD: Karolína Lev, Petr Větrovský

Svobodní: Jiří Hůla

Naše město a hnutí Budoucnost: Ladislav Peška

