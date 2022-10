V Lánech po 16 letech končí starosta Sklenička. Funkci předává svému učedníkovi

Karolína Lev v minulosti kandidovala v krajských volbách i do parlamentu. Úspěch slaví poprvé až letos ve svém městě. Maminka dvou dětí (syn 11 let a dcera 4 roky) je zároveň asistentkou Nadačního fondu Český mozek, který se věnuje handicapovaným dětem. Ve Slaném chce podpořit hlavně dostupné bydlení.

„Pro nás i nadále zůstává prioritou bytová situace ve Slaném, což máme i ve svém volebním programu. Městských bytů je podle nás málo a úplně se nám nelíbí přiřazování formou aukcí. Pokud se člověk ocitne v nouzi a potřebuje neprodleně bydlet, tak je přece nesmysl čekat na to, až si vydraží bydlení nebo že ho komise vylosuje,“ říká nově zvolená zastupitelka za SPD a dodává, že není dostatečně pomýšleno ani na lidi s handicapem. „Líbilo by se nám něco podobného, jako mají v Kladně, kde funguje META, která je určena lidem se zdravotním omezením.“

Podle svých slov by ráda podpořila i vybudování dalšího velmi potřebného domova pro seniory a stejně tak navýšení kapacity mateřských škol. „Osobně vozím dceru do mateřinky v Klobukách. Přestože bydlím v centru Slaného, místo jsme zde nesehnali,“ potvrzuje. „Doufám, že se shodneme s kolegy v zastupitelstvu, kteří měli ve svých volebních programech podobné požadavky. Snad to nebyly jen plané předvolební sliby a opravdu se chtějí zabývat tímto tématem. Pokud bude dobrý návrh, ať už ho předloží koalice nebo opozice, když to bude ku prospěchu města, ráda ho vždy podpořím,“ uzavřela Karolína Lev.

Ve Slaném vyhrála volby ODS. Starosta zahájil první povolební vyjednávání

Podporu těch, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení, má jako prioritu i další zvolený nováček za SPD Petr Větrovský. „Kandidoval jsem už před čtyřmi lety, kdy jsem byl na chvostu kandidátky. Následně jsem se zapojil do činnosti slánské SPD ještě více a letos jsem mandát získal,“ říká říká řidič nákladní dopravy Petr Větrovský, otec tří dětí.

„Pro mě je důležité načerpat v zastupitelstvu hlavně zkušenosti a poznat na jakém principu funguje vedení města. Minimálně půl roku budu hlavně naslouchat,“ dodal. „I kdybychom byli v opozici, stojíme si za tím, co plánuje, a jsme přesvědčeni o tom, že je to správné. I pro mě je prioritou rozšíření městského bytového fondu. Je mi úplně jedno, kdo to bude navrhovat, hlavně když se to prosadí. Podle mě je toto nejpalčivější problém,“ zdůrazňuje nově zvolený zastupitel za SPD.

Volební speciál Kladenského deníku najdete ZDE

Aktuálně žije s rodinou ve městě v pronajatém bytě soukromé společnosti CPI Byty. „Rád bych podpořil, aby cena pronájmu městských bytů byla úměrná výdělkům slánského občana. Nemyslím tím občana, který pracuje v Praze za 40 tisíc korun a více, ale občana, který pracuje ve Slaném za 24 tisíc korun čistého,“ upřesnil.

"Jsem rád, že se město rozvíjí i v dalších oblastech, ale co je mi platné, že se ve Slaném postaví sportovní hala, kde se budou konat utkání třeba i na mezinárodní úrovni, když mi nezbydou peníze na vstupenku, pokud poplatím drahé nájemné a vše ostatní potřebné k životu,“ dodal zastupitel a zdůraznil: "Rozhodně budu podporovat vždy vše co je dobré pro město a jeho občany. Nebudu podporovat právnické osoby, aby se jim zvyšovaly zisky. Budu hledět na to, aby občané měli kromě dostupného bydlení i dostatečné vyžití ve volném čase, a nemuseli sedět doma a koukat na televizi, protože jim prostě na nic jiného nezbyde,“ uzavřel.