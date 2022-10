Nové uskupení Opravíme Kladno je složené z Pirátů a STAN a vede komunikační expert Pirát Roman Hájek (34) Přísaha do čela postavila Jaroslava Pelce (51) s dlouholetou zkušeností u bezpečnostních sborů. O vedení města usiluje nově i Společně pro Kladno. Lídrem je vědec a vysokoškolský učitel Petr Soudek (51). Nováčkem voleb je též Koalice Kladno (ČSSD a Zelení). Vede ji sociální demokrat, advokát Jiří Kunc (44 let).

Kdo chce vést vaši obec na Kladensku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

O vedení Slaného se letos ucházejí kandidáti z jedenácti uskupení. Post starosty by rád obhájil Martin Hrabánek (49) z ODS. O prvního muže na radnici bude dále bojovat též dosavadní místostarosta z ANO 2011 Radek Vondráček (50). Z Demokratické strany zelených - Za práva zvířat usiluje o vedení města jako jediná kandidátka Marta Písaříková (43).

Naše město navrhuje na pozici starosty Ladislava Pešku (64). Občané města Slaného s podporou KAN posílají do volebního boje lídra Pavla Bartoníčka (58). Spolu pro Slaný staví do čela radnice Jitku Novákovou (46). STAN chce mít ve Slaném za starostku Danu Zmatlíkovou (50). SPD sází na Karolínu Lev (29), Svobodní požadují, aby město vedl Jiří Hůla (49). Unie pro sport a zdraví by ráda do vůdčího křesla posadila Michala Kozelku (45).

Hlavní témata: pěší zóna, bezpečí a ubytovna

Když se redakce Deníku ptala v dotazníku čtenářů, jaké téma podle nich může rozhodovat v Kladně při letošních komunálních volbách, obyvatelé města požadují hlavně obnovení života na pěší zóně T. G. M.

Co rozhodne volby v Kladně? Tématem bude obnova pěší zóny

Současná radnice aktuálně promenádu rekonstruuje a v budově bývalého kina Oko plánuje multifunkční centrum, v další etapě pak rekonstrukci autobusového nádraží, kde hodlá vytvořit podzemní parkoviště i komerční prostory.

Tématem pro letošní volby ve Slaném je u lidí hlavně bezpečnost v ulicích a hlavně vyřešení letitého problému s nelegální ubytovnou a tamními obyvateli v Pražské ulici v bývalé pekárně Luka. Kdo ho vyřeší, toho chtějí na radnici.

Co rozhodne volby ve Slaném? Pro místní je prioritou hlavně bezpečnost