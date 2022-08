Svou pozici se bude snažit obhájit současný primátor Kladna, devětapadesátiletý Milan Volf, kandidující za Volbu pro Kladno (VPK), kterou před dvanácti lety založil a vrátil se tím do komunální politiky. Na kandidátce nechybí z minulosti známé osobnosti, lékaři, architekti nebo učitelé, ani nováčkové, například devětadvacetiletá provozovatelka kočičí kavárny Kristýna Lafková. VPK má poměrně mladou kandidátku, nejstarší je na ní lékařka Blažena Hubková (75 let).

Předchozí primátor a současný krajský zastupitel, devětapadesátiletý Dan Jiránek (ODS), který vedl Kladno ještě před dvěma lety, je na sedmé pozici. Šanci na ovládnutí radnice ponechává letos lídrovi kandidátky, čtyřiapadesátiletému kaskadérovi Leoši Stránskému. Také tato strana sází na politické hráče z let minulých i na nováčky. Nejmladšími jsou živnostník Daniel Stránský a student vietnamského původu Viet Le Hoang (oba 24 let), nejstarší je důchodkyně Ludmila Hyská (71 let).

Kladenskou kandidátku ANO vede sedmadvacetiletý právník a ředitel Sportovních areálů města Kladna František Bureš. Za sebou tak nechává i politicky úspěšné kolegy z předchozích let. Ani zde nechybí lékaři, živnostníci, manažeři, ale třeba i řidič a obráběč kovů. Nejmladší je podnikatelka Zuzana Nistorová (20 let), nejstarší ekolog Jiří Bureš (77 let).

Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro letošní rok vyměnila lídra, stal se jím pětačtyřicetiletý živnostník a obchodní manažer Václav Bošek. Na této kandidátce najdou voliči čtyři pedagogy, několik živnostníků, ale také instalatéry, valcíře, jeřábníka nebo pečovatelku. Nejmladším kandidátem je student Jiří Mencl (21 let), kandidátkou, která dosáhla nejvyššího věku, je učitelka Jana Bošková (74 let).

Nejstarší kandidátka

Bezkonkurenčně nejstarší kandidátku letos sestavili komunisté (KSČM), kde je lídrem dosavadní radní města a podnikatel, sedmašedesátiletý Vladimír Moucha. Nejmladšímu členovi Romanu Královi je 32 let a v kolonce povolání má uvedeno zaměstnanec. Třem nejstarším kandidátům je shodně 77 let, je mezi nimi doktor sociálně-politických věd Pavel Kasner, doktor stejného oboru a kandidát věd Jiří Kopsa a důchodce František Janda. Na kandidátce jsou například i prodavačka, žena v domácnosti či strážný.

Zcela novým uskupením mířícím do kladenských voleb je Opravíme Kladno složené z Pirátů a STAN. Lídrem a kandidátem na primátora je čtyřiatřicetiletý Pirát Roman Hájek, komunikační expert a konzultant, nakladatel a organizátor kulturních akcí. I na této kandidátce jsou vedle sebe vysokoškoláci i lidé dělnických profesí. Nacházejí se tam i vědci, letecký navigátor, trenér, porodní asistentka nebo strážnice. Nejmladším na kandidátce je pedagog Jáchym Červený (21 let), nejstarším stavební inženýr Petr Bořkovec (73 let).

Poprvé o sobě dává v Kladně vědět Přísaha Roberta Šlachty, která do čela postavila Jaroslava Pelce s více než třicetiletou zkušeností u bezpečnostních sborů. Kolem lídra se dále objevují policisté, bezpečnostní analytička, kontrolní pracovnice, inspektor Státního úřadu inspekce práce, ale třeba i zahradník nebo fotografka. Nejmladším na kandidátce je specialista prodeje Kryštof Souček (21 let), nejstarším důchodce z Kročehlav Václav Čubrt (74 let).

Nově se o vedení Kladna ucházejí také lidé z kandidátky Společně pro Kladno. Také tam mají zastoupení politici z minulých voleb, například jednapadesátiletý lídr - vědecký pracovník a vysokoškolský učitel Petr Soudek, který se stal v roce 2018, kdy kandidoval za už zaniklé uskupení Kladeňáci, radním města. Kandidátka nabízí i další vědce, lékaře, učitele, podnikatele, fyzioterapeutku a dokonce i kazatele. Benjamínkem kandidátky je student Antonín Vitoušek (19 let), nejstarší kandidátkou pak důchodkyně Marie Kuklíková (69 let).

Novým sdružením, které letos poprvé kandiduje, je též Koalice Kladno (ČSSD a Zelení). Lídrem uskupení je sociální demokrat, advokát Jiří Kunc (44 let), také on aspiruje na post primátora. I v tomto sdružení jsou lidé různých profesí, nechybí bývalý ředitel středočeských hasičů, stejně jako gynekolog, zubařka, učitelé nebo truhlář. Nejmladšími kandidáty nové koalice jsou dva studenti Luděk Svoboda (20 let) a Ahmed Benyahya (20 let), které od nejstarších dvou členů na kandidátce dělí dvaašedesát roků. Jsou jimi důchodci Bohumír Štěpánek (82 let) a Miloš Vrchlavský (82 let)