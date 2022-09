Podívejte se: Tohle jsou noví zastupitelé Kladna

Milan Volf (VPK)

Milan Volf, VPK.Zdroj: VPK„Ano s námi v minulém volebním období spolupracovalo a podíleli se na rozvoji města, a proto jsem se domluvili na koalici s nimi. Chci, abychom pracovali jako tým a táhli Kladno dopředu. Do ničeho jiného bych nešel. Ano stouplo nahoru a je to největší skokan v letošních volbách. Komunální politika není navíc ani o stranách, ale o osobnostech. Já se sám nepotřebuji prezentovat, ale moje zkušenosti mi říkají, udělej co nejlepší partu, ať Kladno posuneme dál. Počátkem týdne se určitě sejdeme a nastolíme půdorys a organizační strukturu. Vzhledem k tomu, že už jsme s ANO spolupracovali, tak víme, do čeho jdeme,“ řekl o víkendu kladenský primátor Milan Volf (VPK) a dodal: „Dostali jsme od lidí poměrně velký mandát, za to moc děkujeme. Pro mě to není o tom, kdo si co rozdělí, ale o tom co uděláme společně a to je naprosto směrodatné. Harmonogram máme jasný, tam není žádná změna a pojedeme dál. Za poslední dva roky, kdy jsme byli ve vedení města, jsme udělali okolo 40 zásadních investic. Rozvoj města jsme nastolili a ANO se na tom s námi již podílelo a jdeme stejnou cestou,“ dodal.

František Bureš (ANO)

František Bureš, ANO Kladno.Zdroj: ANO KladnoLídr ANO František Bureš potvrdil, že půjdou nejen společnou cestou, ale také se pokusí prosadit vlastní program, který voličům před volbami slíbil. „Myslím si, že jsme schopni snížit poplatky za odpady, které jsme slibovali, o tom jsem přesvědčený a stejně tak se budeme snažit o obědy na školách zdarma. Myslím, že jsou to věci, kterými můžeme zachránit lidem peníze z peněženky co nejrychleji. Co se týká investic, vzhledem k tomu, že jsem měl nyní na starost kladenský sport, myslím, že by se mělo pokračovat v myšlence nové sportovní haly s dalším bazénem,“ řekl František Bureš, lídr ANO Kladno.

Leoš Stránský (ODS)

Leoš Stránský, ODS Kladno.Zdroj: ODS KladnoDruhá v Kladně nejúspěšnější ODS, která se svým lídrem Leošem Stránským zůstává tímto v opozici, přesto potvrzuje, že se rovněž bude snažit o konstruktivní jednání ve prospěch rozvoje města.

„S panem primátorem jsme si před volbami řekli pouze to, že podle toho jak dopadnou volby, přistoupíme k nějakému vyjednávání o programovým bodech a průsečících. To se ale nepovedlo. Myslím si, že kampaň jsme vedli čistě a férově a snažili jsme se, aby se nevytahovala žádná špína. Pokud budeme v opozici udělám všechno proto, abych mohl pokračovat v tom, v čem jsem začal. To znamená, jestli jsem řekl, že chci z někdejšího hotelu La Park udělat dům seniorů, tak budu dělat všechno proto, aby tam byl,“ řekl lídr kladenské ODS Leoš Stránský a dodal: „Jestliže primátor a VPK to budou prosazovat, nebudu jim bránit. Je to projekt, který může Kladno posunout někam dál. Přesto, že budeme v opozici, rozhodně nikomu nehodláme házet klacky pod nohy jenom proto, že jsme v opozici. Zároveň bychom chtěli projednávat věci na kraji na vládu, které se nedaří. Určité věci, které se VPK nedaří prosazovat, jsme my schopni je prosadit. Doufám, že VPK bude tak soudná, že nám k tomu dají možnost.“

Obrazem: Jak se volí v obcích na Kladensku: Místo úřadu školka, přišly i děti

Do opozice míří druhé ODS se 6 mandáty, koalice STAN a Pirátů pod názvem Opravíme Kladno získala 5 mandátů a SPD má tři křesla. Poprvé se do zastupitelstva nedostala KSČM, která byla dosud v Kladně součástí vládnoucí koalice. Do kladenského zastupitelstva se nedostali ani Spojenci pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL), Přísaha Roberta Šlachty a Koalice Kladno (ČSSD a Zelení).

