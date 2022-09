21:11 - V druhém největším městě v okresu ve Slaném nejsou sečteny ještě poslední dva okrsky. Zatím to vypadá, že podle dosavadních výsledků vede ODS a ANO, což tvoří současnou koalici.

18:28 - Sečteno mají letos už i ve Velvarech. Velvarský starosta Radim Wolák, lídr sdružení Oživme Velvary, které jde do zastupitelstva s 8 mandáty, vyhrál i po čtyřech letech opět na plné čáře s nejvyšším počtem hlasů. Od místních voličů jich letos získal 631. Úspěšný je i souputník ze sdružení František Seifertovi, kterému voliči dali 539 hlasů. Třetí nejúspěšnější kandidátkou z Oživme Velvary je lékárnice Dana Kobzáňová s 512 hlasy. Sdružení nezávislých kandidátů získalo 7 mandátů. Uskupení s jedinou kandidátkou Taky něco pro ženy se do zastupitelstva nedostalo.

18:06 - V Kladně je krátce před 18. hodinou sečteno 33 z 57 okrsků. S jasnou převahou stále vede Volba pro Kladno s lídrem a současným primátorem Kladna Milanem Volfem.

„Zatím nejsme na konci, tak uvidíme. Mám jednoznačně nějaký směr, kterým se vydám a který by měl fungovat. Na to si nechám ale ještě nejméně hodinu dvě,“ sdělil v sobotu krátce před 18. hodinou kladenský primátor Milan Volf. Pochopitelně by nerad, aby se opakovala situace jako před čtyřmi lety, kdy se stal jasným vítězem voleb a koalici nakonec utvořila ODS, sdružení Kladeňáci (již zaniklé), ANO a SPD. „Tady nejdříve všichni chtějí jít s vámi a pak nakonec, když prohrávají, vymýšlejí, jak to udělat, aby oběhli toho, kdo vyhrál. Tedy minule to tak bylo,“ dodal Volf.

17:11 - Zpěvák a skladatel Michal Prokop obhájil mandát ve Velké Dobré na Kladensku, kde žije řada osobností sportovního světa a stejně tak rockový zpěvák a skladatel Michal Prokop, který svou pozici v zastupitelstvu i letos obhájil a získal opakovaně mandát. Aktuálně je na sedmém místě. Prvním nejúspěšnějším v obci je letos dosavadní starosta Zdeněk Nosek.

16:38 - V Kladně je z celkové počtu 57 okrsků sečteno v 16.30 hodin14 okrsků, ve kterých s jasnou převahou zatím vede Volba pro Kladno se současným primátorem města Milanem Volfem.

15:11 - Sečteno mají na Kladensku už i v Horním Bezděkově. I zde šli do voleb s jedinou devítičlennou kandidátkou - Sdružení nezávislých kandidátů. Největší počet hlasů získal Josef Zajíc, důvěru mu dalo 136 voličů. V dosavadním zastupitelstvu nepůsobil. O šest hlasů tak přeskočil dosluhujícího starostu Petra Boháčka. Ten skončil na druhém místě se 130 hlasy. Se stejným počtem hlasů skončila na třetím místě dosavadní místostarostka Blanka Pecková.

14:45 - První obcí, která měla Kladensku sečteno, je Loucká na Velvarsku. Zde postavili pouze jedinou kandidátku s názvem Sdružení pro rozvoj obce. Mandát do zastupitelstva získalo celkem 7 kandidátů. Vítězkou je Vladimíra Bukovská, která získala 61 hlasů.

V obci dosud působila jako místostarostka. Dosavadní starostku Moniku Pelichovskou přeskočila o šest hlasů. Ta v letošních volbách končí na druhém místě s 55 hlasy.

