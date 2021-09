Zdroj: Deník Babišovi nezůstal nic dlužen ani Bartoš. Připomněl, že se Babišovým nápadům ohledně rozpočtu již vysmáli různí ekonomové. „Kritika vlády není jen od Bartoše, doktora informační vědy,“ prohlásil. „Je od Národní rozpočtové rady, Nejvyššího kontrolního úřadu, dokonce to kritizoval bývalý guvernér ČNB pan (Miroslav) Singer,“ uvedl Bartoš. „Trošku mně vadí, že pan premiér tady útočí osobně na vzdělání pana předsedy Fialy nebo moje, ale jsou to jasná čísla,“ dodal.

Babiš kupříkladu vyzdvihoval své zkušenosti s rozpočtem ze své předchozí vládní pozice. „Já jsem byl ministr financí, který dal do pořádku veřejné finance v této zemi,“ holedbal se Babiš. „Já jsem snížil dluhy, které nám tady nechal pan Fiala,“ předhazoval dále šéfovi ODS jeho někdejší kariéru ministra školství. Okatě se navíc povyšoval nad původní profese obou soupeřů. „Jeden je ajťák a druhý politolog, evidentně si něco přečetli, ale nikdy v tom nebyli,“ prohlásil Babiš s despektem.

Vzájemné výpady proti některým soupeřům a neochota nechat slovo protivníkovi provázely i dnešní Debatu Deníku zaměřenou tentokrát na rozpočet a daně. Premiér Andrej Babiš (ANO) ostře zaútočil na oba své konkurenty, Ivana Bartoše (Piráti+STAN) i Petra Fialu (Spolu). Ani jeden z nich si to ale od něj rozhodně nenechal líbit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.