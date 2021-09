Děti by se ve škole o existenci sexuálních menšin dozvědět měly. Na tom se trojice kandidátů na premiéra shodla. Podle premiéra Andreje Babiše je ale třeba dát pozor, aby se z prostého informování nestala propagace. „Není nutné dětem cokoli vnucovat,“ prohlásil v debatě. „Mělo by být jasně řečeno, že když člověk není dospělý, nelze usuzovat jeho sexuální orientaci,“ soudí.

Výrazné změny potřebuje podle lídrů tří nejsilnějších volebních uskupení systém inkluze. „Princip, který zaváděla Sobotkova vláda, přenesl veškerou zodpovědnost na školy, učitele a rodiče. Ten systém potřebuje zásadní změny. Ať je to podpora školám, dlouhodobé financování, podpora pedagogům nebo třeba spolupráce s poradenskými službami,“ říká šéf koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš.

I samotný obsah výuky je podle politiků potřeba přizpůsobit moderní společnosti. „Škola nemůže učit tak, jak učila mou generaci. Musí dneska učit jak pracovat s informacemi, jak se v nich vyznat, jak se postavit k dezinformacím. Musí děti učit komunikovat. Takže to, co musíme udělat, ať už ta vláda bude jakákoli, je předělat rámcové vzdělávací programy a dosáhnout toho, aby učiva bylo méně a rozvíjeli jsme kvalitu vzdělávání,“ myslí si lídr koalice Spolu Petr Fiala

Vzdělávání očima odborníků

Ideální škola neexistuje, ale všichni by o ni měli usilovat. V Česku jsou už stovky základních škol, kde se daří prolamovat tereziánský model výuky. V něm je kantor nositelem veškerých znalostí, které hustí žactvu do hlavy a vyžaduje jejich memorování.

Kdo zasedne do lavic?

„Když jsem chodila do školy a začínala učit, byla veškerým zdrojem informací učitelova hlava a knihy. Nic jiného jsme neměli. To se ale radikálně změnilo a dnes je pedagog hlavně průvodcem dětí množstvím snadno dostupných fakt,“ míní ředitelka základní školy ze Zruče nad Sázavou Ivana Stará, Její škola se zapojila do pilotního projektu Nadačního fondu Eduzměna, jehož se postupně mají účastnit všechny školy v regionu od mateřských po základní. Odborníci na vzdělávání chtějí dokázat, že když se spojí síly učitelů, ředitelů, rodičů, zřizovatelů a ministerstva, prospěje to hlavně dětem.

Pedagogové budou sdílet své zkušenosti, využívat moderní metody, jako je badatelská a tandemová výuka, kreativní učení venku, ředitelé se víc než na administrativu soustředí na vedení učitelského sboru a pak by žáci mohli zlomit prokletí českého školství. Z mezinárodních srovnání totiž vyplývá, že třetinu z nich škola nebaví a tři ze čtyř jsou při hodinách pasivní, pouze necelá polovina chce patřit mezi nejlepší.

Zdroj: Deník

Jen pětina kluků a děvčat v České republice získává vyšší vzdělání než jejich rodiče. Přitom se děti neposouvají ani ve znalostech, kde patří k průměru. „Není pravda, že rodiče se změnám brání, spíš jen nevědí, jaké výhody jejich potomkům mohou přinést,“ říká Lucie Plešková z nadačního fondu Eduzměna.

O vzdělávacím systému se mnohem víc hovoří, učitelé si v posledních čtyřech letech výrazně polepšili na platech.